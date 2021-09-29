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Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров NASA

Sohu: китайцы заподозрили США во лжи с высадкой на Луне из-за скафандров NASA (2 фото)

Автор:
29 сентября 2021 08:12
Метки: Китай   касмос   луна   матрасники   
1032
2

Успешное приземление на естественный спутник Земли китайской космической станции «Чанъэ-4» поставило под сомнение правдивость слов правительства США о полётах астронавтов NASA на Луну. Такие данные были представлены экспертами из Китая.

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Метки: Китай   касмос   луна   матрасники   
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14  комментариев
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10k
Александр 53 минуты назад
Недавно помню была статья, что китайцы нашли следы пребывания, а тут уже потеряли)))
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4k
Вячеслав 8 минут назад
Колебания температур большие, да. Но ведь и лунные сутки длятся около 14 земных. А заявленное НАСА время пребывания на Луне самое большое - трое суток. Так о каких колебаниях идет речь?
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3k
Едондер пуп 18 минут назад
Китайцы при разработке своего лунохода опирались на исследования эстонцев о температуре на Луне)))
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374k
Алексей Полчаса назад
Ссылка coub.com
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18k
SolomonA 49 минут назад
Какие. нахрен, перепады температур при отсутствии атмосферы? Температуру чего они там измеряли? По их логике - в открытый космос тоже тогда никто не выходил - там же точно такие же перепады?
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519
TNs 51 минуту назад
Из серии одна бабушка сказал.
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65k
Cкладно звонишь. Час назад
Сейчас настало время восхищаться всем китайским..
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331
bobobo Час назад
Ссылка www.youtube.com
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331
bobobo Час назад
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89
leemur86 2 часа назад
Пиндосы шарлатаны, кто бы сомневался
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