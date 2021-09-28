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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
28 сентября 2021 21:11
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1339
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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3k
kappaneed 3 часа назад
С формой литовской команды, хорошо получилось. ))
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Юганск стабильно радует постами.
Фотки всегда не просто зацепиться глазом, а интересные и душевные.
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13k
Алексей 2 часа назад
Ну тогда уж на площади Васильевский Спуск

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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"Cowboys from hell", 1991 год, Москва.

я там был,это было круто!!
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Юганск

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