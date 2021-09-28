1339
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
×
6.
В 1996 году экипажем ОС «Мир» в открытый космос были выпущены макет фирменной синей банки высотой полтора метра и плакат «Pepsi – это твое время» и сняты на фоне Земли. Эти кадры впоследствии Pepsi включила в рекламный ролик. Организация нестандартной рекламы со съёмками редких кадров обошлась компании PepsiCo в 600 тысяч долларов.
14.
Дмитрий Харатьян и Леонид Гайдай на съёмках фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», 1992 год.
18.
"Брачное агенство" с каталогом, полным молодых русских девушек для богатых иностранцев. 1994 год.
23.
Участники телепередачи "Эх, дороги" (РТР), 1997 год, Перу.
Слева направо: Андрей Макаревич, Тур Хеердалл, Максим Леонидов, Леонид Якубович, Юрий Сенкевич, Стас Намин.
Слева направо: Андрей Макаревич, Тур Хеердалл, Максим Леонидов, Леонид Якубович, Юрий Сенкевич, Стас Намин.
24.
«Мисс МММ»–94 Елена Мавроди (Павлюченко), 1994 год, Москва.
За свое недолгое существование компания АО МММ успела провести свой конкурс красоты. Его победителем стала жена владельца АО МММ Сергея Мавроди Елена.
За свое недолгое существование компания АО МММ успела провести свой конкурс красоты. Его победителем стала жена владельца АО МММ Сергея Мавроди Елена.
25.
Сборная Литвы по баскетболу в майках и шортах Grateful Dead на Олимпиаде 1992 года, Барселона.
На Олимпиаде 1992 года в Барселоне бывшие союзные республики выступали под нейтральным флагом в качестве "Объединённой команды", но Литва хотела быть отдельно. Была только одна проблема — у страны не было денег на спортивные турниры. Инициативу в свои руки взял знаменитый баскетболист Шарунас Марчюлёнис (четвёртый справа на фото), который к тому времени уехал играть в США в обход правил Госкомспорта СССР. Несколько месяцев он искал средства на сборную Литвы: тренер Донни Нельсон вспоминал, что спортсмен ездил в разные уголки страны ради нескольких десятков долларов.
В какой–то момент Марчюлёнису позвонили представители американской группы Grateful Dead — одних из основоположников психоделического рока и участников легендарного фестиваля Вудсток. Музыканты пригласили игрока в свой гараж и предложили финансовую помощь. Барабанщик Микки Харт отметил, что спонсирование деньгами было не очень существенное — около пяти тысяч долларов. Но вместе с этим Grateful Dead снабдили их партией цветастых футболок и шорт с символом группы — скелетом и черепами.
Дизайн должен был появиться на мерче музыкантов к концерту в Бостоне, но те передали все права литовцам.
Было несколько вариантов футболок: в самом популярном скелет забивал сверху в баскетбольное кольцо. Благодаря поддержке Grateful Dead сборная Литвы всё же приехала на Олимпиаду в Барселоне. И тогда футболки стали одним из главных феноменов Игр. В официальных матчах Литва играла не в форме от рок–группы, а в стандартных белых и зелёных майках. Но баскетболисты ходили в цветастых комплектах везде: по улицам Барселоны, на тренировках и официальных мероприятиях.
В матче за третье место Литва обыграла "Объединённую сборную" и взяла бронзовые награды. На награждение спортсмены должны были надеть специальную форму от Олимпийского комитета, но они поменяли её на футболки со скелетами. Вместе с ними в такой же футболке вышел президент Литвы, т.к. во время празднований в раздевалке ему забрызгали шампанским единственный костюм.
После церемонии награждения футболки стали обсуждать во всём мире. Ещё до отъезда в Литву игроки начали получать предложения продать их за сотни долларов. Баскетболисты организовали аукцион и пожертвовали средства в детские благотворительные фонды.
Выходить на награждения в форме от Grateful Dead стало литовской традицией, а футболки превратились в популярный сувенир на всех баскетбольных турнирах. Доходы от комплектов несколько лет обеспечивали литовскую команду. На Олимпиаде 1996 года в Атланте продажи цветастой формы опередили майки непобедимой на тех Играх дримтим США. Один из оригинальных комплектов теперь выставлен в официальном Зале славы баскетбола.
На Олимпиаде 1992 года в Барселоне бывшие союзные республики выступали под нейтральным флагом в качестве "Объединённой команды", но Литва хотела быть отдельно. Была только одна проблема — у страны не было денег на спортивные турниры. Инициативу в свои руки взял знаменитый баскетболист Шарунас Марчюлёнис (четвёртый справа на фото), который к тому времени уехал играть в США в обход правил Госкомспорта СССР. Несколько месяцев он искал средства на сборную Литвы: тренер Донни Нельсон вспоминал, что спортсмен ездил в разные уголки страны ради нескольких десятков долларов.
В какой–то момент Марчюлёнису позвонили представители американской группы Grateful Dead — одних из основоположников психоделического рока и участников легендарного фестиваля Вудсток. Музыканты пригласили игрока в свой гараж и предложили финансовую помощь. Барабанщик Микки Харт отметил, что спонсирование деньгами было не очень существенное — около пяти тысяч долларов. Но вместе с этим Grateful Dead снабдили их партией цветастых футболок и шорт с символом группы — скелетом и черепами.
Дизайн должен был появиться на мерче музыкантов к концерту в Бостоне, но те передали все права литовцам.
Было несколько вариантов футболок: в самом популярном скелет забивал сверху в баскетбольное кольцо. Благодаря поддержке Grateful Dead сборная Литвы всё же приехала на Олимпиаду в Барселоне. И тогда футболки стали одним из главных феноменов Игр. В официальных матчах Литва играла не в форме от рок–группы, а в стандартных белых и зелёных майках. Но баскетболисты ходили в цветастых комплектах везде: по улицам Барселоны, на тренировках и официальных мероприятиях.
В матче за третье место Литва обыграла "Объединённую сборную" и взяла бронзовые награды. На награждение спортсмены должны были надеть специальную форму от Олимпийского комитета, но они поменяли её на футболки со скелетами. Вместе с ними в такой же футболке вышел президент Литвы, т.к. во время празднований в раздевалке ему забрызгали шампанским единственный костюм.
После церемонии награждения футболки стали обсуждать во всём мире. Ещё до отъезда в Литву игроки начали получать предложения продать их за сотни долларов. Баскетболисты организовали аукцион и пожертвовали средства в детские благотворительные фонды.
Выходить на награждения в форме от Grateful Dead стало литовской традицией, а футболки превратились в популярный сувенир на всех баскетбольных турнирах. Доходы от комплектов несколько лет обеспечивали литовскую команду. На Олимпиаде 1996 года в Атланте продажи цветастой формы опередили майки непобедимой на тех Играх дримтим США. Один из оригинальных комплектов теперь выставлен в официальном Зале славы баскетбола.
30.
Актёр Владимир Пермяков (Леня Голубков) с женой Натальей Ремизовой, 1990–е годы, Россия.
Владимир Пермяков это яркий пример того как обычный человек может мгновенно стать гиперзнаменитым — до съемок в рекламе для АО МММ он был никому не известным актером, а после знаменитостью первой величины и одним из символов своей эпохи (первой половины 1990–х годов в России). И таким Владимир Пермяков оказался абсолютно случайно — на роль Лени Голубкова был утвержден другой человек, но в день съемок он не появился и дозвонится до него не удалось, и тогда Леню Голубкова стал играть Владимир Пермяков, который оказался рядом и сыграл его удачно — роль Лени Голубкова была написана как будто для него. Владимир Пермяков оказался в нужное время в нужном месте.
Леня Голубков, по сути, стал лицом АО МММ — многие не знали реального имени этого актера, а некоторые, вообще, думали что он не актер, а владелец АО МММ. На самом деле Владимир Пермяков был мало связан с деятельностью этой компании — ее вкладчиком он никогда не был, а с ее владельцем Сергеем Мавроди виделся всего один раз. Тем не менее, АО МММ, в целом, и роль Лени Голубкова, в частности, помогли ему стать знаменитым и зарабатывать на имени своего героя до сих пор.
Завидовать или сочувствовать Владимиру Пермякову? Сложный вопрос. С одной стороны он мгновенно стал знаменитым что доступно только единицам, а с другой он потерял себя — с момента начала съемок в рекламе для АО МММ в 1992 году он навсегда перестал быть Владимиром Пермяковым и навсегда стал Леней Голубковым — никого другого в нем просто не видят.
Владимир Пермяков это яркий пример того как обычный человек может мгновенно стать гиперзнаменитым — до съемок в рекламе для АО МММ он был никому не известным актером, а после знаменитостью первой величины и одним из символов своей эпохи (первой половины 1990–х годов в России). И таким Владимир Пермяков оказался абсолютно случайно — на роль Лени Голубкова был утвержден другой человек, но в день съемок он не появился и дозвонится до него не удалось, и тогда Леню Голубкова стал играть Владимир Пермяков, который оказался рядом и сыграл его удачно — роль Лени Голубкова была написана как будто для него. Владимир Пермяков оказался в нужное время в нужном месте.
Леня Голубков, по сути, стал лицом АО МММ — многие не знали реального имени этого актера, а некоторые, вообще, думали что он не актер, а владелец АО МММ. На самом деле Владимир Пермяков был мало связан с деятельностью этой компании — ее вкладчиком он никогда не был, а с ее владельцем Сергеем Мавроди виделся всего один раз. Тем не менее, АО МММ, в целом, и роль Лени Голубкова, в частности, помогли ему стать знаменитым и зарабатывать на имени своего героя до сих пор.
Завидовать или сочувствовать Владимиру Пермякову? Сложный вопрос. С одной стороны он мгновенно стал знаменитым что доступно только единицам, а с другой он потерял себя — с момента начала съемок в рекламе для АО МММ в 1992 году он навсегда перестал быть Владимиром Пермяковым и навсегда стал Леней Голубковым — никого другого в нем просто не видят.
35.
Девушки на пляже. Омск, 1996 год.
Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3947787-0
Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3947787-0
Источник:
Ссылки по теме:
- История дореволюционной России в цветных фотографиях
- 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
- 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light
- Самые красивые дороги России
- 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
Метки: Россия интересно люди страна фотографии
57
Понравилось57
Новости партнёров
я там был,это было круто!!