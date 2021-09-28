25.

Сборная Литвы по баскетболу в майках и шортах Grateful Dead на Олимпиаде 1992 года, Барселона.

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне бывшие союзные республики выступали под нейтральным флагом в качестве "Объединённой команды", но Литва хотела быть отдельно. Была только одна проблема — у страны не было денег на спортивные турниры. Инициативу в свои руки взял знаменитый баскетболист Шарунас Марчюлёнис (четвёртый справа на фото), который к тому времени уехал играть в США в обход правил Госкомспорта СССР. Несколько месяцев он искал средства на сборную Литвы: тренер Донни Нельсон вспоминал, что спортсмен ездил в разные уголки страны ради нескольких десятков долларов.



В какой–то момент Марчюлёнису позвонили представители американской группы Grateful Dead — одних из основоположников психоделического рока и участников легендарного фестиваля Вудсток. Музыканты пригласили игрока в свой гараж и предложили финансовую помощь. Барабанщик Микки Харт отметил, что спонсирование деньгами было не очень существенное — около пяти тысяч долларов. Но вместе с этим Grateful Dead снабдили их партией цветастых футболок и шорт с символом группы — скелетом и черепами.

Дизайн должен был появиться на мерче музыкантов к концерту в Бостоне, но те передали все права литовцам.

Было несколько вариантов футболок: в самом популярном скелет забивал сверху в баскетбольное кольцо. Благодаря поддержке Grateful Dead сборная Литвы всё же приехала на Олимпиаду в Барселоне. И тогда футболки стали одним из главных феноменов Игр. В официальных матчах Литва играла не в форме от рок–группы, а в стандартных белых и зелёных майках. Но баскетболисты ходили в цветастых комплектах везде: по улицам Барселоны, на тренировках и официальных мероприятиях.

В матче за третье место Литва обыграла "Объединённую сборную" и взяла бронзовые награды. На награждение спортсмены должны были надеть специальную форму от Олимпийского комитета, но они поменяли её на футболки со скелетами. Вместе с ними в такой же футболке вышел президент Литвы, т.к. во время празднований в раздевалке ему забрызгали шампанским единственный костюм.



После церемонии награждения футболки стали обсуждать во всём мире. Ещё до отъезда в Литву игроки начали получать предложения продать их за сотни долларов. Баскетболисты организовали аукцион и пожертвовали средства в детские благотворительные фонды.

Выходить на награждения в форме от Grateful Dead стало литовской традицией, а футболки превратились в популярный сувенир на всех баскетбольных турнирах. Доходы от комплектов несколько лет обеспечивали литовскую команду. На Олимпиаде 1996 года в Атланте продажи цветастой формы опередили майки непобедимой на тех Играх дримтим США. Один из оригинальных комплектов теперь выставлен в официальном Зале славы баскетбола.