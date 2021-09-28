Население Земли. Человеческие расы

Совокупность людей, проживающих на всей Земле, называют человечеством, народонаселением, или просто населением Земли. Население мира — общее число людей, живущих на Земле.
Население Земли
До недавних пор число живущих на Земле представителей современного вида человека (Homo sapiens) было относительно невелико. Всего 10 тысяч лет назад на нашей планете обитало не более нескольких миллионов человек. Лишь в начале 1800-х годов людское население достигло миллиарда. А двух миллиардов — только в 20-е годы XX века.
В соответствии с данными ООН население Земли достигло 7 миллиардов 31 октября 2011 года. А по данным Бюро переписи населения США население Земли превысило 7 миллиардов 12 марта 2012 года.
Таблица с оценками численности населения в различные исторические эпохи.
В начале 2014 года на 47-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна было заявлено, что численность населения Земли достигла 7,2 млрд человек.
В настоящее время население Земли составляет свыше 7,3 млрд человек. По прогнозам ООН, к 2050 году оно может достигнуть 9,7 млрд, а к 2100 году предположительно превысит 11 млрд.
Наиболее высокие темпы роста населения (выше 1,8% в год) — были замечены кратковременно в 1950-х, и в более продолжительный период, в течение 1960-х и 1970-х. Темпы роста достигли максимума в 2,2% в 1963 году, затем снизились до уровня ниже 1,1% к 2012 году.
Шесть из семи континентов Земли имеют постоянное население.
Азия является самой населенной частью Земли — более 60% мирового населения. В Европе проживает 11% населения мира. Африка является вторым по числу жителей континентом — 15% населения мира. В странах Латинской Америки и Карибского региона — 9% населения мира. В Северной Америке, главным образом в Соединенных Штатах и Канаде проживает около 5%, и Океания — наименее населенный регион, имеет около 0,5% .
Самое крупное в мире государство по численности населения — Китай, после 2025 года, возможно, его догонит Индия; до 1991 года третьим по численности населения был Союз Советских Социалистических Республик, после его распада третьими стали США, которые после 2006 года имели численность населения больше, чем страны СНГ вместе взятые). Россия занимает девятое мест.
Население двух самых населенных стран мира — Китая и Индии вместе составляет около 37% населения мира.
Единого мнения относительно времени появления человечества на Земле на сегодня не существует. Большинство ученых считает, что предки человека появились около 2 млн лет назад, а сам человек современного типа — лишь 40 тыс. лет назад. Современная наука утверждает, что первые люди появились в Африке. Именно отсюда люди расселились по всем материкам, кроме Антарктиды. Поселяясь на определенной территории, отдельные группы людей в течение долгого времени под воздействием природных условий менялись, формируя собственные внешность, темперамент, характер и другие черты.
Человеческие расы
В рамках единого человечества можно выделить самые разнообразные человеческие общности.
Различают четыре основные расы: европеоидный, монголоидную, негроидную и австралоидную. Некоторые ученые объединяют негроидов и австралоидов в одну экваториальную расу.
В современной науке раса — это исторически сложившаяся группа людей, характеризующаяся общностью наследственных физических особенностей: цветом кожи, глаз и волос, разрезом глаз, строением век, очертанием головы и т.п.
Большой вклад в описание человеческих рас внёс советский учёный Валерий Павлович Алексеев (1929-1991).
Европеоидную расу сформировали коренные народы Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Ещё в древности европеоиды заселили Среднюю и Южную Азию, а позже — Америку и Австралию. Для европеоидов характерен преимущественно светлый цвет кожи, мягкий прямое или чуть волнистые волосы, узкий нос, тонкие губы. К европеоидной расе принадлежит почти половина человечества. Все славяне, в том числе и украинский, является европеоидами.
Народы монголоидной расы сформировались на огромных пространствах Азии и расселились в Северной и Южной Америке, на островах Тихого океана. К ней принадлежат почти 40% населения земного шара. Характерными антропометрическими особенностями монголоидов есть желтоватый цвет кожи, чёрные прямые волосы, узкие глаза, широкий нос, плосковатое лицо.
Негроидную расу сформировали приэкваториальной народы Африки. У негроидов темный цвет кожи, чёрные кудрявые волосы, темно-карие глаза, широкий нос, толстые губы. Волосяной покров на теле развит слабо.
Австралоидов от негроидов отличают светлый цвет глаз и волнистые волосы. Эту расу составляют коренные народы Австралии и окружающих островов (аборигены). В отличие от других рас, австралоидная раса не получила распространения и является наименее многочисленной, и даже находится под угрозой исчезновения.
Некоторые учёные выделяют и такую расу как американоиды.
Американоиды заселяют Америку от тундры до Огненной Земли. Эскимосы к этой расе не относятся. Они являются пришлым народом. Волосы у американоидов чёрные и прямые, кожа смуглая. Глаза чёрные и уже, чем у европеоидов. У этих людей огромное количество языков. Среди них даже невозможно провести какую-либо классификацию. Сейчас существует много мёртвых языков, так как их носители вымерли, а языки записаны.
В результате расселения за пределы коренных ареалов представителей различных рас образовались переходные и смешанные расы.
Метисы — в Америке — потомки смешанных браков белых и индейцев.
Мулаты — потомки смешанных браков белых и негров.
По официальным международным нормам ООН и ЮНЕСКО страна считается «монорасовой», если две трети её населения принадлежат к одной расе.
Человеческие общности
Кроме рас в человечестве, несомненно, существование и других общностей, существенно отличающихся друг от друга.
Этнос — исторически возникшая устойчивая социальная группировка людей, представленная племенем, народностью, нацией. Основным условием возникновения этноса является общность:
— самосознания — сознания своего единства и отличия от всех других подобных образований;
— территории;
— языка;
— культуры.
Дополнительными условиями могут быть общность религии и близость в расовом отношении. Нередко этнос складывается из разноязычных элементов. Для более устойчивого существования этносы стремятся к созданию своей социально-территориальной организации (государства, автономии).
Племя — общность, основанная на кровнородственных связях и состоящая из родов. Располагает своей территорией, племенной экономической общностью, имеет единый язык, собственное наименование, единство религиозных представлений и обрядов. В развитом первобытном обществе племени свойственны органы власти, не носящей политического характера. В современную эпоху племена сохраняются в Азии, Африке, Латинской Америке.
Народность — общность людей, которая исторически следует за племенем и предшествует нации. Она образуется на основе смешения племен и племенных союзов в период разложения первобытнообщинного строя, характеризуется возрастанием значения территориальных связей, складыванием общего языка на основе племенных языков. Народности свойственно и наличие хозяйственных связей, элементов общей культуры, общего собирательного имени.
С развитием общества происходит превращение народностей в нации. Возникновение наций исторически связано с развитием производственных отношений, преодолением национальной замкнутости и раздробленности, с образованием общей системы хозяйства, в частности общего рынка, созданием и распространением общего литературного языка, общих элементов культуры и т. д. В современном мире более 90% населения составляют нации. В литературе понятие «нация» употребляется в нескольких значениях:
нация — это совокупность граждан государства,
нация — исторически сложившейся устойчивой общности людей, для которой характерна общность экономической жизни, языка, территории и определенных черт психологии (национальный характер, самосознание, интересы и т. д.), проявляющаяся в особенностях её культуры и быта.
Этническая группа — это группа людей, для которой характерна близость языков и некоторых других особенностей культуры, родственных по происхождению и сохранившихся до наших дней. К этнической группе можно отнести местные, территориальные общности людей, которые хотя и говорят на одном языке и сознают свою принадлежность к единому этносу, но часто отличаются друг от друга второстепенными культурно-бытовыми, а иногда и языковыми признаками. Например, мегрелы, сваны и лазы. Они — составная часть грузинской нации.
Народ — это определённая группа людей, отличающаяся общностью ряда признаков — языка, культуры, территории, религии, исторического прошлого и т. д. Одним из важнейших признаков народа называется общий язык. Однако легко убедиться, что существуют разные народы, говорящие на одном и том же языке. Например, шотландцы, ирландцы и валлийцы практически полностью переняли английский язык, но англичанами себя не считают. На английском языке говорят англичане, американцы, австралийцы, новозеландцы; на немецком — немцы, австрийцы и часть швейцарцев, и т. д. Иногда народом называют население государства, жителей страны. На языке социальных наук, и прежде всего этнографии, народ — это общность, отличающаяся по ряду признаков от других подобных же исторически развивающихся коллективов. В этом смысле мы говорим, например, «русский народ» или «узбекский народ», «польский народ», «венгерский народ» и т. д.
На сегодня известно более 2 тыс. различных народов. Большая часть населения нашей планеты приходится на 20 крупных народов, численность которых превышает 50 млн. К ним в первую очередь относятся китайцы, гиндустанци, американцы США, бенгальцы, бразильцы, русские, японцы, мексиканцы, немцы, вьетнамцы, турки, иранцы, англичане, французы, итальянцы. Крупнейшим народом являются китайцы. В то же время есть народы, численность которых не превышает несколько сотен представителей.
Источник:
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меланезийская раса достаточно давно выделенс в отдельную. перепечатывая чужие статьи, проверяй.