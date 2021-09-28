Население Земли. Человеческие расы

Некоторые учёные выделяют и такую расу как американоиды.

Американоиды заселяют Америку от тундры до Огненной Земли. Эскимосы к этой расе не относятся. Они являются пришлым народом. Волосы у американоидов чёрные и прямые, кожа смуглая. Глаза чёрные и уже, чем у европеоидов. У этих людей огромное количество языков. Среди них даже невозможно провести какую-либо классификацию. Сейчас существует много мёртвых языков, так как их носители вымерли, а языки записаны.

В результате расселения за пределы коренных ареалов представителей различных рас образовались переходные и смешанные расы.

Метисы — в Америке — потомки смешанных браков белых и индейцев.

Мулаты — потомки смешанных браков белых и негров.

По официальным международным нормам ООН и ЮНЕСКО страна считается «монорасовой», если две трети её населения принадлежат к одной расе.

Человеческие общности

Кроме рас в человечестве, несомненно, существование и других общностей, существенно отличающихся друг от друга.

Этнос — исторически возникшая устойчивая социальная группировка людей, представленная племенем, народностью, нацией. Основным условием возникновения этноса является общность:

— самосознания — сознания своего единства и отличия от всех других подобных образований;

— территории;

— языка;

— культуры.

Дополнительными условиями могут быть общность религии и близость в расовом отношении. Нередко этнос складывается из разноязычных элементов. Для более устойчивого существования этносы стремятся к созданию своей социально-территориальной организации (государства, автономии).

Племя — общность, основанная на кровнородственных связях и состоящая из родов. Располагает своей территорией, племенной экономической общностью, имеет единый язык, собственное наименование, единство религиозных представлений и обрядов. В развитом первобытном обществе племени свойственны органы власти, не носящей политического характера. В современную эпоху племена сохраняются в Азии, Африке, Латинской Америке.

Народность — общность людей, которая исторически следует за племенем и предшествует нации. Она образуется на основе смешения племен и племенных союзов в период разложения первобытнообщинного строя, характеризуется возрастанием значения территориальных связей, складыванием общего языка на основе племенных языков. Народности свойственно и наличие хозяйственных связей, элементов общей культуры, общего собирательного имени.

С развитием общества происходит превращение народностей в нации. Возникновение наций исторически связано с развитием производственных отношений, преодолением национальной замкнутости и раздробленности, с образованием общей системы хозяйства, в частности общего рынка, созданием и распространением общего литературного языка, общих элементов культуры и т. д. В современном мире более 90% населения составляют нации. В литературе понятие «нация» употребляется в нескольких значениях:

нация — это совокупность граждан государства,

нация — исторически сложившейся устойчивой общности людей, для которой характерна общность экономической жизни, языка, территории и определенных черт психологии (национальный характер, самосознание, интересы и т. д.), проявляющаяся в особенностях её культуры и быта.

Этническая группа — это группа людей, для которой характерна близость языков и некоторых других особенностей культуры, родственных по происхождению и сохранившихся до наших дней. К этнической группе можно отнести местные, территориальные общности людей, которые хотя и говорят на одном языке и сознают свою принадлежность к единому этносу, но часто отличаются друг от друга второстепенными культурно-бытовыми, а иногда и языковыми признаками. Например, мегрелы, сваны и лазы. Они — составная часть грузинской нации.

Народ — это определённая группа людей, отличающаяся общностью ряда признаков — языка, культуры, территории, религии, исторического прошлого и т. д. Одним из важнейших признаков народа называется общий язык. Однако легко убедиться, что существуют разные народы, говорящие на одном и том же языке. Например, шотландцы, ирландцы и валлийцы практически полностью переняли английский язык, но англичанами себя не считают. На английском языке говорят англичане, американцы, австралийцы, новозеландцы; на немецком — немцы, австрийцы и часть швейцарцев, и т. д. Иногда народом называют население государства, жителей страны. На языке социальных наук, и прежде всего этнографии, народ — это общность, отличающаяся по ряду признаков от других подобных же исторически развивающихся коллективов. В этом смысле мы говорим, например, «русский народ» или «узбекский народ», «польский народ», «венгерский народ» и т. д.

На сегодня известно более 2 тыс. различных народов. Большая часть населения нашей планеты приходится на 20 крупных народов, численность которых превышает 50 млн. К ним в первую очередь относятся китайцы, гиндустанци, американцы США, бенгальцы, бразильцы, русские, японцы, мексиканцы, немцы, вьетнамцы, турки, иранцы, англичане, французы, итальянцы. Крупнейшим народом являются китайцы. В то же время есть народы, численность которых не превышает несколько сотен представителей.