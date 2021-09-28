Появились подробности нападения киллера-неудачника на бизнесмена из Приморья

Владелец фитнес-клуба в городе Артёме (Приморский край) раскрыл подробности нападения, в ходе которого преступник из-за двух осечек пистолета не смог расправиться с бизнесменом. Мужчина рассказал, что только через час после случившегося смог осознать, как ему и его брату, который также находился в офисе, крупно повезло.

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По словам пострадавшего, застрелить его попытался бывший работник с криминальным прошлым. Его уволили еще в прошлом году. Он угрожал расправится с управляющим фитнес-центром при помощи шила. А после увольнения пообещал "завалить" уже начальника. Свою месть он решил подавать холодной. Готовился год. Но травматический пистолет, небрежно переделанный в боевой, его, к счастью, подвел.