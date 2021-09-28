Появились подробности нападения киллера-неудачника на бизнесмена из Приморья

Никто не заказывал убийство коммерсанта. Мужчина, чей пистолет дважды дал осечку, поклялся расправиться с начальством за увольнение.
Владелец фитнес-клуба в городе Артёме (Приморский край) раскрыл подробности нападения, в ходе которого преступник из-за двух осечек пистолета не смог расправиться с бизнесменом. Мужчина рассказал, что только через час после случившегося смог осознать, как ему и его брату, который также находился в офисе, крупно повезло.
По словам пострадавшего, застрелить его попытался бывший работник с криминальным прошлым. Его уволили еще в прошлом году. Он угрожал расправится с управляющим фитнес-центром при помощи шила. А после увольнения пообещал "завалить" уже начальника. Свою месть он решил подавать холодной. Готовился год. Но травматический пистолет, небрежно переделанный в боевой, его, к счастью, подвел.
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Однако в Следственном комитете рассказали другую версию случившегося. Конфликт, по версии следствия, произошел из-за жилищного вопроса. 59-летний злоумышленник жил в съемной квартире, которая принадлежала 36-летнему пострадавшему. И когда последний решил его выселить, чтобы продать жилплощадь, не желавший лишаться жилья мужчина, наведался к "обидчику" с пистолетом. Версия, надо сказать, довольно странная с множеством темных пятен.
Тем не менее Приморский суд уже арестовал неудавшегося убийцу на два месяца. Самого неудачливого киллера обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК ("Покушение на убийство").
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Я с оружием не сильно знаком, знающие люди, поясните, как такое возможно?
Что-то как-то всё очень мутно...
Ну рассматривали это детально. Хоть чуть подробностей про "осечки". У всех только догадки. И все они не убедительны.
Что был за ствол? Калибр? Что все же произошло со стволом? С первым и вторым пуком? Многим любопытно...
Человека выгоняют из одного жилья, так он озаботился получением другого, за государственный счёт. И ведь преуспел шельмец.