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Появились подробности нападения киллера-неудачника на бизнесмена из Приморья

Появились подробности нападения киллера-неудачника на бизнесмена из Приморья (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 19:08
Сообщество : Криминал
Метки: Приморье   видео   киллер   неудача   осечка   подробности   суд   
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Никто не заказывал убийство коммерсанта. Мужчина, чей пистолет дважды дал осечку, поклялся расправиться с начальством за увольнение.

Владелец фитнес-клуба в городе Артёме (Приморский край) раскрыл подробности нападения, в ходе которого преступник из-за двух осечек пистолета не смог расправиться с бизнесменом. Мужчина рассказал, что только через час после случившегося смог осознать, как ему и его брату, который также находился в офисе, крупно повезло.

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По словам пострадавшего, застрелить его попытался бывший работник с криминальным прошлым. Его уволили еще в прошлом году. Он угрожал расправится с управляющим фитнес-центром при помощи шила. А после увольнения пообещал "завалить" уже начальника. Свою месть он решил подавать холодной. Готовился год. Но травматический пистолет, небрежно переделанный в боевой, его, к счастью, подвел.

Однако в Следственном комитете рассказали другую версию случившегося. Конфликт, по версии следствия, произошел из-за жилищного вопроса. 59-летний злоумышленник жил в съемной квартире, которая принадлежала 36-летнему пострадавшему. И когда последний решил его выселить, чтобы продать жилплощадь, не желавший лишаться жилья мужчина, наведался к "обидчику" с пистолетом. Версия, надо сказать, довольно странная с множеством темных пятен.


Тем не менее Приморский суд уже арестовал неудавшегося убийцу на два месяца. Самого неудачливого киллера обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК ("Покушение на убийство").

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Метки: Приморье   видео   киллер   неудача   осечка   подробности   суд   
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
пожелаем неудачнику удачи в тюрьме
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10k
Кыся 51 минуту назад
Нифига не понял, какая осечка? Два выстрела, два дымка. Пистолет ведь стрелял! Похоже, там пуль не было. Ну, положим, первая в стволе застряла, но вторая ведь должна была разорвать пистолет(или хоть дуло) к чертям? Но как можно было зарядить патронами без пуль и это не увидеть??? Он идиот?
Я с оружием не сильно знаком, знающие люди, поясните, как такое возможно?
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17k
Dr.CrAzY Час назад
Да какие нах две осечки? Видно же облако дыма вокруг пистолета - соответственно капсюль был наколот и воспламенился, и после выстрела видно, что затвор не закрылся, что даёт основание предполагать, что пуля от первого патрона осталась на входе в ствол и в неё уткнулся новый патрон…
Что-то как-то всё очень мутно...
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21
D T Dr.CrAzY 24 минуты назад
да и,их показанийя послушайте,там же 3й класс,заочно.
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1k
Руслан Новак Час назад
Идийот!
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8k
БарНалей Час назад
"..чей пистолет дважды дал осечку.."
Ну рассматривали это детально. Хоть чуть подробностей про "осечки". У всех только догадки. И все они не убедительны.
Что был за ствол? Калибр? Что все же произошло со стволом? С первым и вторым пуком? Многим любопытно...
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33k
Опаньки Час назад
ахаха, выселился на зону )
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10k
Авакум 2 часа назад
Всё логично.
Человека выгоняют из одного жилья, так он озаботился получением другого, за государственный счёт. И ведь преуспел шельмец.
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2k
a_komolow 2 часа назад
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3k
Горожанин 2 часа назад
Там странного вообще ничего нет. Обычные пи.д.о.р.асы.
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5k
samsr 3 часа назад
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