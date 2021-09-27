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В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет дважды дал осечку

В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет дважды дал осечку (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 18:49
Сообщество : Криминал
Метки: Приморье   видео   киллер   нападение   осечка   пистолет   покушение   
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"Жертвы" тут же отмутузили преступника и вызвали полицию.

В городе Артём (Приморский край) местный бизнесмен и его брат могут смело праздновать второй день рождения. 21 сентября к ним в офис на улице Кирова зашел мужчина в камуфляжной куртке, без слов достал из-за ремня пистолет и спустил курок. К счастью, из ствола не вылетело ничего кроме пороховых газов. Такая же история произошла и со вторым "выстрелом". Преступник опешил после такой неудачи, взглянул на пистолет, и в этот же момент на него накинулись его жертвы. Братья скрутили горе-киллера и вызвали полицию.

В полиции сообщили, что братьев спасло то, что напавший на офис мужчина использовал травматический пистолет, который весьма небрежно был переделан в боевой. Против киллера-неудачника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК ("Покушение на убийство"). О мотивах задержанного, к сожалению, не сообщается.

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Метки: Приморье   видео   киллер   нападение   осечка   пистолет   покушение   
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24  комментария
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53k
parallax 52 минуты назад
Хрен бы я его полиции сдал, прежде чем выбил имя заказчика.
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116
Liberman 43 секунды назад
киллер какой-то непонятный... пошел на дело с непроверенным говностволом, как-будто нашел его перед входом в кабинет...
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83
Сергей Викторович 8 минут назад
Причина более чем ясна - сидел на рабочем месте и в косу ковырялся.
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4k
Двестиграмм 10 минут назад
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32k
Mamin Sibiriak 16 минут назад
Бля, какой нах пистолет? Это пугач, пистонами стрелять. В месте, где должна находиться казенная часть ствола, дымок выходил.
Да и после осечки нужно оттянуть затвор, извлечь кривой патрон и дослать новый, потом уже стрелять.
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14k
vikklu 18 минут назад
Чёт разводиловом попахивает.
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4k
Виктор Штурмаревич 23 минуты назад
Лёня киллер
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389
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Наверное и мушку забыл спилить.
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1k
Yus Полчаса назад
Пуля не вышла, гильза не вылетела. И как сработала автоматика на второй выстрел? Что за хрень я сейчас увидел?
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170
Киса Кацман Yus 14 минут назад
и правда, как?
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9k
Star Link 44 минуты назад
АлиЭкспресс?
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342
Ольга 47 минут назад
Да... номинант на премию "самый неудачливый киллер года".
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