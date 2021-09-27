В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет дважды дал осечку

"Жертвы" тут же отмутузили преступника и вызвали полицию.
В городе Артём (Приморский край) местный бизнесмен и его брат могут смело праздновать второй день рождения. 21 сентября к ним в офис на улице Кирова зашел мужчина в камуфляжной куртке, без слов достал из-за ремня пистолет и спустил курок. К счастью, из ствола не вылетело ничего кроме пороховых газов. Такая же история произошла и со вторым "выстрелом". Преступник опешил после такой неудачи, взглянул на пистолет, и в этот же момент на него накинулись его жертвы. Братья скрутили горе-киллера и вызвали полицию.
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В полиции сообщили, что братьев спасло то, что напавший на офис мужчина использовал травматический пистолет, который весьма небрежно был переделан в боевой. Против киллера-неудачника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК ("Покушение на убийство"). О мотивах задержанного, к сожалению, не сообщается.
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А за пытки ублюдка можно самому под статью попасть, а он еще смотри отмажется.
Надеюсь следователи раскрутят неудачника, и тот всё и всех сдаст.
Да и после осечки нужно оттянуть затвор, извлечь кривой патрон и дослать новый, потом уже стрелять.