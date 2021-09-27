В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет дважды дал осечку

В городе Артём (Приморский край) местный бизнесмен и его брат могут смело праздновать второй день рождения. 21 сентября к ним в офис на улице Кирова зашел мужчина в камуфляжной куртке, без слов достал из-за ремня пистолет и спустил курок. К счастью, из ствола не вылетело ничего кроме пороховых газов. Такая же история произошла и со вторым "выстрелом". Преступник опешил после такой неудачи, взглянул на пистолет, и в этот же момент на него накинулись его жертвы. Братья скрутили горе-киллера и вызвали полицию.