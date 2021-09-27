В Кабардинке пловцы попали в нефтяное пятно в море

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В акватории Чёрного моря в Кабардинке прошли соревнования пловцов в открытом море на дистанции в 1 км. Проплыв необходимое расстояние и выйдя на сушу, некоторые спортсмены оказались перепачканными чёрной маслянистой жидкостью.
Жидкость прилипла к коже, волосам и одежде. Оказалось, что пловцы попали в нефтяное пятно. Откуда оно здесь взялось точно неизвестно. Однако инспекторы Росприроднадзора видели, как кто-то откачивал нефтепродукты с севшего на мель судна.
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Метки: 360подмосковье видео мазут нефть черное море
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