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В Кабардинке пловцы попали в нефтяное пятно в море

В Кабардинке пловцы попали в нефтяное пятно в море (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 12:24
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   мазут   нефть   черное море   
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В акватории Чёрного моря в Кабардинке прошли соревнования пловцов в открытом море на дистанции в 1 км. Проплыв необходимое расстояние и выйдя на сушу, некоторые спортсмены оказались перепачканными чёрной маслянистой жидкостью.
Жидкость прилипла к коже, волосам и одежде. Оказалось, что пловцы попали в нефтяное пятно. Откуда оно здесь взялось точно неизвестно. Однако инспекторы Росприроднадзора видели, как кто-то откачивал нефтепродукты с севшего на мель судна.

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Метки: 360подмосковье   видео   мазут   нефть   черное море   
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Море-то черное...
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80k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Ничего страшного
В Новороссийске все привычны к нефтяшке
Никак, три нефтеналивных терминала только в самом порту.....
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