





Подборка лучших идей полезных и оригинальных презентов на любой бюджет поможет вам определиться с сюрпризом.

ТОП 63 идеи что подарить бабушке на день рождения

Роза в вакуумной колбе – цветок, который не вянет несколько лет. Настенный или напольный электрический камин с эффектом живого огня. Мобильный телефон – современная модель для молодой бабушки или телефон с большим экраном, крупными кнопками и громким динамиком для бабушки постарше. Шикарный оренбургский платок с красивым узором или утепленная расписная шаль. Подставка или шкатулка для хранения украшений. Элегантный складной зонтик. Кресло-качалка. Разделочная доска с вашим текстом или оригинальным рисунком. Книга или годовая подписка на любимый журнал бабушки. Хорошим подарком будут книги по рукоделию, садоводству или кулинарии. Массажная ванночка для ног. Подарочный набор бельгийских шоколадных конфет. Набор ухаживающей косметики (кремы для рук и лица, гель для умывания, мягкое мыло). Сладкий подарок для бабушки: баночка коллекционного меда, заказанный в кондитерской торт либо пирожныес поздравительными надписями. Мягкий махровый халат и домашние тапочки с подогревом. Кондиционер или обогреватель. Электронная фоторамка с загруженными на нее фотографиями семьи. Рамка для фотографий в виде генеалогического древа. Расписной электрический самовар. Шикарное панно или картина на стену. Портрет бабушки от профессионального художника (по фотографии). Комфортное массажное кресло. Удобная кожаная сумка или кошелек с отделением под фотографии. Электрическая швейная машинка. Большая настольная лампа, красивый светильник или торшер. Ионизатор или увлажнитель воздуха. Шикарные настенные часы или будильник с фотографией. Термос или термокружка для активных бабушек, которые ходят в лес за ягодами или грибами. Хорошая парфюмерия (если вы точно знаете, какие ароматы нравятся бабушке). Именная ваза для цветов. Шикарный сервиз, чайная или кофейная пара. Массажная ортопедическая подушка или матрас. Матрешки с изображением всех членов семьи. Палки для скандинавской ходьбы. Хрустальная люстра либо недорогой вариант – красивая потолочная лампа. Вышитая бисером или расписная деревянная икона. Премиальный чай с ягодными, фруктовыми и другими вкусами. Скатерть, полотенца и салфетки с ручной вышивкой. Теплый и красивый домашний плед или одеяло с электрическим подогревом. Электрическая грелка с регулировкой нагрева и автоотключением. Красивый кованый подсвечник. Мягкий прикроватный коврик. Большой ЖК-телевизор. Спутниковая тарелка для бабушки, которой нравится смотреть сериалы на разных каналах. Красивый настольный календарь, посвященный хобби именинницы (к примеру, с советами по посадке разных растений и уходу за ними). Сертификат на массаж. Вязаный кардиган или меховой палантин. Включатели света с сенсорным механизмом, которые облегчат передвижение по дому ночью, в темноте. Кованая или резная лавочка для дачи. Двухместные качели для дачного участка или раскладная беседка. Качественный переносной радиоприемник. Красивый декоративный фонтанчик. Соляной светильник – очищает воздух и положительно влияет на состояние здоровья. Новая оправа для очков или красивый футляр для них. Декоративная тарелка с поздравлениями. Фильтр для очистки воды. Новые шикарные шторы на кухню или в гостиную. Серебряные столовые приборы с оригинальной резьбой. Качественное постельное белье. Статуэтка для украшения сада для бабушки-дачницы. Хороший велосипед – некоторые бабушки ведут активный образ жизни и поддерживают тело в спортивной форме. Товары для упрощения бытовой жизни – посудомоечная или стиральная машина, пылесос. Электрическая мясорубка, электрочайник, кофеварка, хлебница или йогуртница. Забавный фартук со словами «Самая лучшая бабушка».

Что подарить любимой бабушке на юбилей

Юбилей – это прекрасный повод, чтобы проявить заботу и подарить стоящий подарок, который поможет вам выразить глубокое уважение и благодарность, а также заставит бабушку чувствовать себя любимой. Что подарить бабушке на 60 лет, 70 или 80 лет, чтобы она осталась довольна? Подборка интересных идей подарков:

Поездка в санаторий или на отдых. Что можно подарить бабушке на 70 лет или другой юбилей? Организуйте для нее поездку на отдых, если она давно мечтает куда-то отправиться, но ей не хватает финансов. Это может быть поездка в санаторий, пансионат или на экскурсию в соседний город. Не забудьте оплатить билеты на дорогу.

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Ювелирное украшение. Подарить бабушке можно утонченные серьги из золота или серебра в форме капли или колец. Другой вариант подарка – красивое украшение из природных камней (подобрать можно жемчужные, янтарные и гранатовые украшения).

Настольная метеостанция. Оригинальный подарок, который станет прекрасным украшением интерьера. Метеостанция может измерять температуру, влажность в помещении, а некоторые модели умеют предсказывать изменения погоды в зависимости от изменения давления.

Родословная книга. Идеальный подарок, который можно подарить бабушке на 80 лет. Для многих бабушек семья – это самое главное, что у них есть. Подарить такой бабушке можно уникальный фотоальбом, в котором будет храниться красиво оформленное генеалогическое древо и персональные листы родственников семьи. Если бабушка захочет, она сама сможет заполнить их.

Недорогие подарки бабушке на день рождения

Выбирать подарки непросто, особенно когда необходимо поздравить члена семьи старшего поколения. Нужно подобрать такой подарок, который будет оригинальным, полезным и памятным. Это возможно, даже если у вас небольшой бюджет. Что подарить бабушке на день рождения недорогое? Идеи лучших подарков:

Набор для рукоделия. Многие бабушки увлекаются разными видами рукоделия. Имениннице можно подарить расходные материалы – нитки или пряжу, новые спицы. К набору можно также приложить специальное увеличительное стекло для комфортной работы (если бабушка плохо видит). Также можно подарить пособие, посвященное любимому хобби бабушки.

Кухонная утварь. Если хочется сделать недорогой, но полезный подарок, подарите любимой бабушке предметы для кухни. Выбор большой – это могут быть милые рукавички-прихватки, баночки для специй оригинальной формы, набор салатниц, конфетница или другие вещи.

Живое растение в горшке. Идеальный подарок для бабушки, которой нравятся красивые цветы. Подарить можно орхидею, герань, крокусы, герберы, фиалку или азалию. Это самые популярные и неприхотливые в уходе цветы – они прекрасно подходят для выращивания в домашних условиях.

Именная кружка или футболка. Если бюджет на подарок ограничен, вы можете купить кружку и, посетив любую печатную организацию, сделать на подарке яркий принт. Это может быть поздравление, инициалы бабушки или забавный рисунок. То же самое касается и футболки – получится милый памятный подарок для бабушки от внучки или внука.

Подарки бабушке своими руками

Любая, даже самая консервативная и строгая бабушка обрадуется милому сюрпризу, который сделан руками ее любимых внуков. Бабушки обожают вещи, в которые вложены душа и труд. Любая вещь, сделанная самостоятельно, отличается от других – она уникальна, и в этом ее главная ценность. Что подарить бабушке на День рождения своими руками:

Если бабушка еще молодая, а внуки маленькие, они могут подарить любимой бабушке нарисованный для нее портрет или рисунок. Дети также могут сделать красивую поделку из глины или аппликацию, сувенир из пластилина или соленого теста. Коллаж из лучших семейных фотографий или оригинальная рамка, декорированная своими руками. Собственноручно расписанная посуда. Набор фигурного мыла ручной работы. Сладкий букет из конфет (если бабушка сладкоежка). Диванные подушки, декорированные рюшами или пуговицами. Трогательное видео с фотографиями именинницы и поздравлениями от всей семьи. Связанная самостоятельно скатерть или плед – подарок, который можно подарить бабушке на день рождения от внучки. Разделочная доска с выжженным на ней рисунком – хороший подарок бабушке от внука. Ваза, подставка под кружку, кашпо или коробочка для швейных принадлежностей, оформленные в технике декупаж. Торт или вкусное печенье, сделанное самостоятельно. Бумажный букет, выполненный в технике оригами.

Советы: как выбрать подарок бабушке на день рождения

Если вы задумываетесь о том, что подарить любимой бабушке на день рождения, вам необходимо учитывать ее индивидуальные физиологическое особенности, увлечения, возраст и черты характера. Вы сможете понять, как сделать подарок бабушке на день рождения с помощью следующих советов и рекомендаций:

Возраст. Не всех достигших пенсионного возраста женщин можно назвать бабушками. Некоторые могут быть довольно молодыми женщинами, а некоторые – дамами преклонных лет. Активным бабушкам можно подарить актуальный и современный подарок. Выбирая, что подарить старенькой бабушке на день рождения, обратите внимание на более спокойные вещи – например, предметы для быта или украшения интерьера.

Образ жизни. Не забудьте про образ жизни бабушки. Некоторые бабушки ходят на работу и много общаются с другими людьми, а некоторые уже вышли на пенсию и занимаются только домашними делами. Подарок должен сочетаться с ее жизненной позицией. Следует также учитывать то, где живет бабушка – у городских и деревенских жителей совершенно разные желания и интересы.

Здоровье. При выборе подарка для бабушки на день рождения учитывайте состояние ее здоровья. К примеру, если у нее болят ноги, не стоит дарить ей велотренажер или скандинавские палки для ходьбы. Она все равно не будет пользоваться презентом, а значит, он будет просто пылиться без дела.

Практичность. Оригинальный подарок – это хорошо, но при выборе презента учитывайте его практичность. Возможно, вашей бабушке не нужна навороченная бытовая техника и она обрадуется простому набору именных полотенец. В первую очередь подумайте о том, пригодиться ли подарок бабушке, будет ли она им пользоваться.

Что лучше не дарить бабушке на день рождения

Некоторые подарки не стоит дарить бабушке – они ей не понравятся или она их просто не поймет в силу своего возраста. Следует воздержаться от покупки следующих подарков:

Деньги . Часто на дни рождения родственников дарят деньги, но для бабушки такой подарок не подходит. Имениннице в пожилом возрасте больше понравится получить выбранный от всего сердца или сделанный своими руками сюрприз.

. Часто на дни рождения родственников дарят деньги, но для бабушки такой подарок не подходит. Имениннице в пожилом возрасте больше понравится получить выбранный от всего сердца или сделанный своими руками сюрприз. Лекарства . Не стоит дарить бабушке омолаживающие кремы, лечебные приборы, различные таблетницы и лекарства. Такие предметы необходимо покупать просто так или по необходимости, но не в качестве подарка на день рождения.

. Не стоит дарить бабушке омолаживающие кремы, лечебные приборы, различные таблетницы и лекарства. Такие предметы необходимо покупать просто так или по необходимости, но не в качестве подарка на день рождения. Многие бабушки являются очень суеверными. Если бабушка верит в приметы, откажитесь от часов, любых режущих предметов и зеркал.

Животные. Маленький котенок, щенок или птичка – не самая лучшая идея для подарка бабушке. Такие сюрпризы предполагают дополнительные хлопоты и заботы – это может быть затруднительно для пожилых людей.

Заключение

Выбрать, что подарить бабушке на праздник – сложная, но посильная задача. Для стареньких людей не настолько важны вещи, которые они получат в качестве подарка на день рождения – им важно почувствовать внимание и заботу. Главное правило: подарок должен быть сделан от всего сердца – если следовать ему, бабушке обязательно понравится приготовленный для нее сюрприз.