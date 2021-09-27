Как сделать домашний творог из молока или кефира. 6 простых способов

11 главных правил вкусного домашнего творога

1. Творог можно сделать двумя способами: с нагревом и без. Это дело вкуса и удобства. Однако творог без нагрева получается немного нежнее.

2. Если будете делать творог из молока, берите деревенское. Особенно если по рецепту оно должно скиснуть. Но можно использовать и магазинное молоко любой жирности. Чем оно жирнее, тем, соответственно, жирнее получится творог.

3. Кефир тоже можно взять любой жирности. Просроченный кефир можно использовать только в том случае, если будете его нагревать.

4. Количество и вкус творога зависят от качества исходного продукта. Так что при покупке молока или кефира скупиться не стоит.

5. Готовить творог можно и в кастрюле, и на водяной бане. Это опять же вопрос удобства. Описание процесса приготовления на водяной бане вы найдёте в рецепте творога из кефира.

6. Нагревать молочные продукты лучше в кастрюле из алюминия или нержавеющей стали с толстым дном. Эмалированная посуда не подойдёт: в ней всё может пригореть.

7. Творог выкладывают на дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли. Под дуршлаг ставят кастрюлю или какую-либо другую ёмкость, чтобы туда стекала сыворотка.

8. Если оставить творог в дуршлаге на пару часов или даже меньше, то он получится влажным.

9. Чтобы сделать творог сухим и рассыпчатым, нужно завязать концы марли и подвесить узелок над раковиной или кастрюлей на несколько часов или даже на всю ночь. Время зависит от ваших предпочтений: чем дольше стекает сыворотка, тем суше будет творог.

10. А чтобы творог держал форму, можно положить его под гнёт.

11. Домашний творог хранится в холодильнике не больше четырёх дней.

1. Домашний творог из молока

Это традиционный способ приготовления творога.

Ингредиенты

2 л молока.

Из указанного количества получится около 400 г творога.

Приготовление

Оставьте молоко в тёплом месте на 1–3 дня. Не перемешивайте его. Время зависит от температуры в помещении: чем теплее, тем быстрее скиснет молоко. Чтобы ускорить процесс, можно добавить в молоко 2 столовые ложки сметаны или кусочек чёрного хлеба.

Молоко не должно скисать в холодильнике. Там оно приобретёт неприятный запах и может начать горчить. Если вы заметили, что молоко в холодильнике начинает закисать, лучше достаньте его, чтобы оно скисло в подходящих условиях.

Кислое молоко будет похоже на мягкое густое желе, а вокруг него начнёт появляться сыворотка. Выложите молоко в кастрюлю и поставьте на слабый огонь.

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Варите, периодически помешивая. Не перегревайте молоко, оно должно быть немного тёплым. Через 10–15 минут с начала приготовления в кастрюле начнут формироваться сгустки творога. Снимите кастрюлю с огня и дайте постоять ещё столько же времени. Затем переложите творог на дуршлаг и оставьте стекать.

2. Домашний творог из молока без нагрева

Готовый творог будет более нежным, чем в первом случае.

Ингредиенты

2 л молока.

Из указанного количества получится около 400 г творога.

Приготовление

Дайте молоку скиснуть, как в первом способе. Загустевшую массу не нагревайте, а сразу откиньте на марлю.

3. Домашний творог из молока и лимона

Благодаря лимонному соку молоко скиснет гораздо быстрее.

Ингредиенты

2 л молока;

1 лимон.

Из указанного количества получится около 350 г творога.

Приготовление

Влейте молоко в кастрюлю. Если вы используете деревенское молоко, то его нужно довести до кипения и убавить огонь. Если же молоко уже пастеризованное, то просто прогрейте его, но не кипятите.

Выжмите из лимона сок — у вас должно получиться примерно 60 мл. Затем тонкой струйкой влейте лимонный сок в молоко и перемешайте. Практически сразу начнёт отделяться сыворотка и появятся творожные сгустки. Как только это произойдёт, снимите кастрюлю с огня.

Оставьте её на несколько минут, чтобы смесь слегка остыла. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.

4. Домашний творог из молока и кефира

Кефир тоже способствует быстрому створаживанию молока. Из такой смеси получается очень мягкий и нежный продукт.

Ингредиенты

1 л молока;

1 л кефира.

Из указанного количества получится около 300 г творога.

Приготовление

Нагрейте молоко почти до кипения. При появлении первых пузырьков снимите кастрюлю с огня и влейте кефир. Перемешайте и оставьте до полного остывания.

После этого в кастрюле появятся сыворотка и сгустки творога. Их необходимо точно так же, как и во всех остальных способах, выложить на дуршлаг, покрытый марлей.

5. Домашний творог из кефира

Из нагретого кефира получается довольно плотный и рассыпчатый творог.

Ингредиенты

1 л кефира.

Из указанного количества получится около 200 г творога.

Приготовление

Вам понадобятся две кастрюли разного диаметра. Одна из них должна свободно помещаться в другую. Наполните большую кастрюлю водой наполовину. Доведите воду до кипения на сильном огне.

В другую кастрюлю влейте кефир. После закипания поставьте маленькую кастрюлю в большую и нагрейте кефир на слабом огне.

Кефир должен распасться на творог и сыворотку. Когда это произойдёт, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 минут. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.

6. Домашний творог из замороженного кефира

А из замороженного кефира у вас получится нежнейший воздушный творожок, напоминающий крем-сыр. Его можно смешать с зеленью, подсолить и использовать для приготовления бутербродов.

Ингредиенты

1 л кефира.

Из указанного количества получится около 200 г творога.

Приготовление

Лучше всего брать кефир в пакете: бутылка может треснуть при заморозке, да и окаменевший кефир будет сложно извлечь из неё. Если под рукой только бутылочный кефир, просто перелейте его в целлофановый пакет и очень плотно завяжите.

Уберите пакет в морозилку на ночь. Кефир должен стать похожим на кусок льда. Если через 10–12 часов кефир так и не станет твёрдым как камень, значит, он некачественный. Из такого продукта получится жидкий творог, напоминающий скорее сметану.

Аккуратно разрежьте пакет, выложите содержимое на дуршлаг и заверните в марлю.

Оставьте кефир при комнатной температуре до полного размораживания.