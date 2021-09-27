FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2374 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Как сделать домашний творог из молока или кефира. 6 простых способов

Как сделать домашний творог из молока или кефира. 6 простых способов (1 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:23
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: домашний творог   домашний творог из молока   еда   творог   
158
1

Такого вкусного творога вы не найдёте в магазине.


11 главных правил вкусного домашнего творога

1. Творог можно сделать двумя способами: с нагревом и без. Это дело вкуса и удобства. Однако творог без нагрева получается немного нежнее.

2. Если будете делать творог из молока, берите деревенское. Особенно если по рецепту оно должно скиснуть. Но можно использовать и магазинное молоко любой жирности. Чем оно жирнее, тем, соответственно, жирнее получится творог.

3. Кефир тоже можно взять любой жирности. Просроченный кефир можно использовать только в том случае, если будете его нагревать.

4. Количество и вкус творога зависят от качества исходного продукта. Так что при покупке молока или кефира скупиться не стоит.

5. Готовить творог можно и в кастрюле, и на водяной бане. Это опять же вопрос удобства. Описание процесса приготовления на водяной бане вы найдёте в рецепте творога из кефира.

6. Нагревать молочные продукты лучше в кастрюле из алюминия или нержавеющей стали с толстым дном. Эмалированная посуда не подойдёт: в ней всё может пригореть.

7. Творог выкладывают на дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли. Под дуршлаг ставят кастрюлю или какую-либо другую ёмкость, чтобы туда стекала сыворотка.

8. Если оставить творог в дуршлаге на пару часов или даже меньше, то он получится влажным.

9. Чтобы сделать творог сухим и рассыпчатым, нужно завязать концы марли и подвесить узелок над раковиной или кастрюлей на несколько часов или даже на всю ночь. Время зависит от ваших предпочтений: чем дольше стекает сыворотка, тем суше будет творог.

10. А чтобы творог держал форму, можно положить его под гнёт.

11. Домашний творог хранится в холодильнике не больше четырёх дней.


1. Домашний творог из молока

Это традиционный способ приготовления творога.

Ингредиенты

  • 2 л молока.

Из указанного количества получится около 400 г творога.

Приготовление

Оставьте молоко в тёплом месте на 1–3 дня. Не перемешивайте его. Время зависит от температуры в помещении: чем теплее, тем быстрее скиснет молоко. Чтобы ускорить процесс, можно добавить в молоко 2 столовые ложки сметаны или кусочек чёрного хлеба.

Молоко не должно скисать в холодильнике. Там оно приобретёт неприятный запах и может начать горчить. Если вы заметили, что молоко в холодильнике начинает закисать, лучше достаньте его, чтобы оно скисло в подходящих условиях.

Кислое молоко будет похоже на мягкое густое желе, а вокруг него начнёт появляться сыворотка. Выложите молоко в кастрюлю и поставьте на слабый огонь.

×

Варите, периодически помешивая. Не перегревайте молоко, оно должно быть немного тёплым. Через 10–15 минут с начала приготовления в кастрюле начнут формироваться сгустки творога. Снимите кастрюлю с огня и дайте постоять ещё столько же времени. Затем переложите творог на дуршлаг и оставьте стекать.


2. Домашний творог из молока без нагрева

Готовый творог будет более нежным, чем в первом случае.

Ингредиенты

  • 2 л молока.

Из указанного количества получится около 400 г творога.

Приготовление

Дайте молоку скиснуть, как в первом способе. Загустевшую массу не нагревайте, а сразу откиньте на марлю.


3. Домашний творог из молока и лимона

Благодаря лимонному соку молоко скиснет гораздо быстрее.

Ингредиенты

  • 2 л молока;
  • 1 лимон.

Из указанного количества получится около 350 г творога.

Приготовление

Влейте молоко в кастрюлю. Если вы используете деревенское молоко, то его нужно довести до кипения и убавить огонь. Если же молоко уже пастеризованное, то просто прогрейте его, но не кипятите.

Выжмите из лимона сок — у вас должно получиться примерно 60 мл. Затем тонкой струйкой влейте лимонный сок в молоко и перемешайте. Практически сразу начнёт отделяться сыворотка и появятся творожные сгустки. Как только это произойдёт, снимите кастрюлю с огня.

Оставьте её на несколько минут, чтобы смесь слегка остыла. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.


4. Домашний творог из молока и кефира

Кефир тоже способствует быстрому створаживанию молока. Из такой смеси получается очень мягкий и нежный продукт.

Ингредиенты

  • 1 л молока;
  • 1 л кефира.

Из указанного количества получится около 300 г творога.

Приготовление

Нагрейте молоко почти до кипения. При появлении первых пузырьков снимите кастрюлю с огня и влейте кефир. Перемешайте и оставьте до полного остывания.

После этого в кастрюле появятся сыворотка и сгустки творога. Их необходимо точно так же, как и во всех остальных способах, выложить на дуршлаг, покрытый марлей.


5. Домашний творог из кефира

Из нагретого кефира получается довольно плотный и рассыпчатый творог.

Ингредиенты

  • 1 л кефира.

Из указанного количества получится около 200 г творога.

Приготовление

Вам понадобятся две кастрюли разного диаметра. Одна из них должна свободно помещаться в другую. Наполните большую кастрюлю водой наполовину. Доведите воду до кипения на сильном огне.

В другую кастрюлю влейте кефир. После закипания поставьте маленькую кастрюлю в большую и нагрейте кефир на слабом огне.

Кефир должен распасться на творог и сыворотку. Когда это произойдёт, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 минут. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.


6. Домашний творог из замороженного кефира

А из замороженного кефира у вас получится нежнейший воздушный творожок, напоминающий крем-сыр. Его можно смешать с зеленью, подсолить и использовать для приготовления бутербродов.

Ингредиенты

  • 1 л кефира.

Из указанного количества получится около 200 г творога.

Приготовление

Лучше всего брать кефир в пакете: бутылка может треснуть при заморозке, да и окаменевший кефир будет сложно извлечь из неё. Если под рукой только бутылочный кефир, просто перелейте его в целлофановый пакет и очень плотно завяжите.

Уберите пакет в морозилку на ночь. Кефир должен стать похожим на кусок льда. Если через 10–12 часов кефир так и не станет твёрдым как камень, значит, он некачественный. Из такого продукта получится жидкий творог, напоминающий скорее сметану.

Аккуратно разрежьте пакет, выложите содержимое на дуршлаг и заверните в марлю.

Оставьте кефир при комнатной температуре до полного размораживания.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: домашний творог   домашний творог из молока   еда   творог   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Татьяна Юсова 54 минуты назад
Понравился рецепт с замороженным кефиром. Самый мало-трудо-затратный. Обязательно попробую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
32
Bugme Not au3 17 минут назад
это из одного литра, в других рецептах выхлоп на два литра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали? Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали? "Вот извращенцы!": преступления против пиццы, глядя на которые хочется вызвать полицию "Вот извращенцы!": преступления против пиццы, глядя на которые хочется вызвать полицию 60 идей, попробовав которые вы не будете спать всю ночь 60 идей, попробовав которые вы не будете спать всю ночь Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов Удивительные факты о происхождении знакомых продуктов 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1037650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
6
51
20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
8
263
Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Как не разориться в эпоху платных подписок
Как не разориться в эпоху платных подписок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лежбище барских котиков
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#новости#Россия#прикольные#дети#комментарии#санкт-петербург#собака
#интересно#люди#фотографии#Разное#страна#ynews#еда#нападение#познавательно
#история#фото#СССР#прикол#кино#gif#животные#позитив#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться