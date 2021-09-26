Советские «космические» деньги

Причем тут интересно то, что эти банкноты должны были иметь номинал в 30 рублей. Насколько мне известно, ни до, ни после таких банкнот в СССР/России не использовалось. Собственно, и эти тоже так и не выпустили. Остались в разряде несостоявшихся эскизов-курьезов.

Но самое обидное, что не состоялся запуск в серию банкнот, которые разрабатывали в 1990 году. Если бы они пошли в серию, то появился бы рубль не с профилем Ленина, а с Гагариным и кораблем «Восток».

А на пятидесятирублевой купюре – Циолковский и «Буран». Но все это так и осталось в стадии интересных, но так и не реализованных эскизов.