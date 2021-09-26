Советские «космические» деньги

В годовщину 50 - летия Великой Октябрьской Революции, было решено разработать, а затем выпустить купюры к этому знаменательному событию. Номиналы банкнот планировались следующие: 25 рублей 1967 года, 50 и 100. После того, как эскизы банкнот были готовы, от их выпуска было решено отказаться. Отмена выпуска банкнот происходила нередко, из – за причин, которые были ведомы только власть имущим.
Помните, что было нарисовано на советских банкнотах? Дедушка Ленин и Московский Кремль в том или ином виде. А могло бы быть как-то по-другому? Вполне могло. Например, вполне могли появиться купюры со спутником. Или с изображением Гагарина или Циолковского. Такие проекты реально прорабатывались в Гознаке, но так и остались в стадии эскизов.
К примеру, изображение космического корабля «Восток» вполне могло появиться на 25-ти рублевой купюре еще в 1967 году. К 50-летию Октябрьской революции готовили специальную серию банкнот.
Но в итоге ее так и не запустили, а изображения нереализованного проекта первый раз были опубликованы в не так давно вышедшей книге Музея истории денег «Деньги, которых не было: из истории проектирования бумажных денег в России». Мне же эти эскизы удалось увидеть благодаря сотрудникам пресс-службы Рязанского отделения Банка России.
Потом к теме купюр на космическую тематику возвращались в конце восьмидесятых – начале 90-х годов. В 1988 году готовился эскиз банкнот с изображением памятника Циолковскому.
Причем тут интересно то, что эти банкноты должны были иметь номинал в 30 рублей. Насколько мне известно, ни до, ни после таких банкнот в СССР/России не использовалось. Собственно, и эти тоже так и не выпустили. Остались в разряде несостоявшихся эскизов-курьезов.
Но самое обидное, что не состоялся запуск в серию банкнот, которые разрабатывали в 1990 году. Если бы они пошли в серию, то появился бы рубль не с профилем Ленина, а с Гагариным и кораблем «Восток».
А на пятидесятирублевой купюре – Циолковский и «Буран». Но все это так и осталось в стадии интересных, но так и не реализованных эскизов.
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Вот потому и не выпустили.