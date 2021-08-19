Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа

Недавно стало известно об инциденте, который произошёл ещё 15 августа. Тогда Руслан Рустамов работал без средств защиты, а проверка, выявив нарушение, оштрафовала заведение за несоблюдение антиковидных мер на 300 тыс рублей.



Хозяйка точки быстрого питания не горела желанием расставаться с такой крупной суммой, поэтому был придуман план – "простой и гениальный". Работодатель потребовала уплаты штрафа от 41-летнего работника, но у него не было таких денег. Тогда в дело вмешался супруг владелицы заведения. Мужчина избил Рустамова и стал удерживать его в подвале. Однако шаурмист пробил гипсокартонную перегородку и, сбежав, сразу обратился в полицию.