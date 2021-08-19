Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа

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В Москве продавца шаурмы поймали на рабочем месте без защитной маски, и оштрафовали хозяйку небольшого заведения на крупную сумму.
Недавно стало известно об инциденте, который произошёл ещё 15 августа. Тогда Руслан Рустамов работал без средств защиты, а проверка, выявив нарушение, оштрафовала заведение за несоблюдение антиковидных мер на 300 тыс рублей.
Хозяйка точки быстрого питания не горела желанием расставаться с такой крупной суммой, поэтому был придуман план – "простой и гениальный". Работодатель потребовала уплаты штрафа от 41-летнего работника, но у него не было таких денег. Тогда в дело вмешался супруг владелицы заведения. Мужчина избил Рустамова и стал удерживать его в подвале. Однако шаурмист пробил гипсокартонную перегородку и, сбежав, сразу обратился в полицию.
Хозяйка точки быстрого питания не горела желанием расставаться с такой крупной суммой, поэтому был придуман план – "простой и гениальный". Работодатель потребовала уплаты штрафа от 41-летнего работника, но у него не было таких денег. Тогда в дело вмешался супруг владелицы заведения. Мужчина избил Рустамова и стал удерживать его в подвале. Однако шаурмист пробил гипсокартонную перегородку и, сбежав, сразу обратился в полицию.
Супружеская пара уже задержана правоохранителями. Им могут вменить часть 2 статьи 126 УК РФ "Похищение человека", которая подразумевает от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Если ты хозяин шаурмички, то должен строго настрого запретить своему персоналу ходить без масок и везде понаставить антисептиков. Кроме того, если штрафы запредельные, можно оспорить в суде. Как правило, суды встают на сторону потерпевших.
Думаю, такой огромный штраф ни спроста, и это не первое их нарушение...
- раньше ваша шаверма была вкуснее
-подождите, вот кончиться карантин и шаурмист опять перестанет мыть руки.
А уж если раскрутишься - можно и шеф-повара нанять.
Не тянешь штат сотрудников - работай сам.
Хотя, из за одного долпайопа налетать на штраф 300к - в 90% это убийство малого предприятия и долговая кабала владельца.
О том то и речь, что нужно брать на работу не Джамшутов, а кого то более профессионального.
Мне как потребителю услуги, просто насрать, кто там работает, сколько получает, и насколько бизнес мало-велик, я хочу за свои деньги получить продукт с которого не буду дристать дальше чем видеть, сделанный профессионалом на совесть, а не "тяп-ляп готово"
У нас вся страна так и живет по этому принципу, одни мудаки делают вид, что работают, другие делают вид, что платят, а страдает конечный потребитель, ибо именно за его счёт идет этот банкет.
Так что я не испытываю никакого сочувствия к этому бизнесмену, мне моё здоровье ближе.
Протестовать до предела:
Происки конкурентов
Снял на секунду маску, чобы воды попить
На взятку намекали
Протокол не так, не та роспись
Два свидетеля: клянутся, заявление написали -
проверяющие были пьяными...
Встречный иск о вымогательстве в прокуратуру..
Протест в обл, конституц суд.
Опыт есть: это все бесполезно..... бизнесу копец.
Но хотя б нервы до предела потрепать проверяльщикам, по судам потаскать - это сладкая месть.
См. Поиском гугл...
Заражение 99% в обществ транспорте, а не в общепите происходит.
А потом, когда с рынка полностью выдавили "мелкоту" и сетевики обрели полную неограниченную власть, начинаются стоны: "Ах! Морковка подорожала!"