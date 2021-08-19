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Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа

Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа (2 фото)

Автор:
19 августа 2021 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   деньги   заложник   похищение   шаурма   штраф   
2597
2
В Москве продавца шаурмы поймали на рабочем месте без защитной маски, и оштрафовали хозяйку небольшого заведения на крупную сумму.

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Метки: Москва   деньги   заложник   похищение   шаурма   штраф   
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9k
Andrey 3 часа назад
Повезло чудику, что это Москва а не Питер. Там бы расчлененка и в шаверму)))
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346
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
в каждую шаурму по такому сотруднику!
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9k
ПчёЛа Полчаса назад
Вообще за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора, если подобное нарушение найдут, предпринимателю грозит штраф по ст. 6.3 КоАП: ИП от 500 рублей до 150 тысяч, юрлицу от 10 тысяч до 500 тысяч рублей. В отношении и тех, и других вместо штрафа может быть вынесено решение о приостановке работы на срок до 90 дней.
Если ты хозяин шаурмички, то должен строго настрого запретить своему персоналу ходить без масок и везде понаставить антисептиков. Кроме того, если штрафы запредельные, можно оспорить в суде. Как правило, суды встают на сторону потерпевших.
Думаю, такой огромный штраф ни спроста, и это не первое их нарушение...
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5k
Ruk Полчаса назад
Зачем его заперли? поскольку у него нет денег, то взять с него нечего, думаю они хотели его пустить на шаверму, хоть так часть штрафа отбить.
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8k
djinn 38 минут назад
это что же в голове у бизнесменов, чтоб закрыть в подвале продавца. Смысл где? Чтоб не дернул на родину? Чтоб родня его заплатила? Идиоты. В итоге деньги потеряли, еще столько же заплатят, чтоб чебурек заяву забрал
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10k
Василий Сургайло 59 минут назад
Эммм, а на что они рассчитывали, заперев его в подвале? Что у него появятся деньги из воздуха?
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Идиоты,сами виноваты,кто же держит в подвале с гипсокартоновой перегородкой?
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8k
Maddy8 Час назад
Вспоминается анекдот:
- раньше ваша шаверма была вкуснее
-подождите, вот кончиться карантин и шаурмист опять перестанет мыть руки.
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950
Александр Час назад
История, как от расстройства от штрафа учудить до уголовщины, достойна целой серии бразильско-индийского сериала!!!
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20
OtdelIT 2 часа назад
В мелком бизнесе экономить на персонале глупо. С мигранта спрос никакой. Случись чего Джамшуд в свой Тоджикистон уедет, а через месяц обратно въедет как Равшан, а бизнес уже не вернуть будет.
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13
Странник Виртуальный Великий Кормчий 40 минут назад
Обычно мелкий бизнес так и начинают. Именно с так называемого семейного бизнеса. В случае если он пошел и расширяется тогда нанимают работников. Но как я понял в статье описан не этот случай. Т.е. люди которые сразу считают себя хозяевами и самому работать западло - типа работников найму. А бизнес видать на столько мал, что 300 тыс для них неприемлемые расходы. Обычно в таких случаях нормальный бизнес штраф постепенно высчитывает из зарплаты. И не всю зарплату у проштрафившегося работника забирает а только часть. Да, выплачивают долго, но таковы издержки.
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11k
net 2 часа назад
Законы великолепны. Как работодатель может на 100% гарантировать, что ни один работник не снимет тряпочку с лица? Вот как это сделать? Получается любой фирме по желанию можно лепить по 300К раз в неделю точно, а то и каждый день. Какой-то официальный рэкет.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Потому что на работу нужно брать адекватных и вменяемых людей и платить им нормальную зарплату. Тогда и штрафов не будет.
Не тянешь штат сотрудников - работай сам.
Хотя, из за одного долпайопа налетать на штраф 300к - в 90% это убийство малого предприятия и долговая кабала владельца.
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13
Странник Виртуальный Александр 38 минут назад
Более профессиональному нужно и платить соответственно. На зарплату Джамшуда он не пойдет работать. Если бизнес очень маленький выход один - работать самому. По крайней мере на начальном этапе.
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484
Миша 2 часа назад
Не верю, что шаурмиста не предупреждали о соблюдении антиковидных мер. Хозяев точки понять можно, но нельзя же быть такими тупыми.
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28k
Кот Баюн 2 часа назад
Так-то хозяйка права, олень накосячил, а отвечать ей? Пусть отрабатывает. Я понимаю, что отвечает юр. Лицо, но все сотрудники общепита по 100500 раз были проинструктированы о мерах защиты, шаурмист не мог этого не знать, потому его действия можно рассматривать как диверсию или подставу.
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12k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Такой штраф - фактически убийство любого малого бизнеса, ип. Что делать?
Протестовать до предела:
Происки конкурентов
Снял на секунду маску, чобы воды попить
На взятку намекали
Протокол не так, не та роспись
Два свидетеля: клянутся, заявление написали -
проверяющие были пьяными...
Встречный иск о вымогательстве в прокуратуру..
Протест в обл, конституц суд.
Опыт есть: это все бесполезно..... бизнесу копец.
Но хотя б нервы до предела потрепать проверяльщикам, по судам потаскать - это сладкая месть.
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114
Akabushkin Petr 2 часа назад
В этой ситуации, работодатели конечно прекрасны в своем чудачество. Но штраф 30-300к на который работник выставил работодателя прекрасен не менее.
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