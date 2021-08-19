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Бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 млн рублей

Бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 млн рублей (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 09:18
Сообщество : Истории
Метки: видео   деньги   забыл   история   фото   чемодан   чемодан денег   
969
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1
Полицейские обнаружили подозрительный кейс и нашли владельца.

Источник:

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Метки: видео   деньги   забыл   история   фото   чемодан   чемодан денег   
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2k
Vitamin 2 часа назад
Почему то даже стебаться не хочется...)))
А ведь вариантов масса...
И простоял несколько часов, ни один местный бомж ни забулдыга не спёр, бизьнесмен хренов 15 лямов не заметил что ЧЕМОДАНА бл нет, не барсетки или кошелька, а, сцуко целого ЧЕМОДАНА..., и доблестная полиция, молодцы, приехали, оприходовали ценности, и всё до копеечки вернули владельцам..., жена в окошко в бигудях из кухни выглянула, "боженьки, муженек, стоит твой чемоданчик возле подъезда, всё нормально, работай дальше спокойно"...
Жесть))
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7k
кот всегда ... 3 минуты назад
У меня на днях на улице машина с приоткрытым багажником всю ночь простояла, взрослых и детей много ходит мимо, и ни кто не залез ). (сигнализация не предупредила, видимо датчик под замену)
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7k
bum-bum 4 минуты назад
Отдайте, это мой чемодан с деньгами!!!
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5k
Горец Ю Полчаса назад
Молодцы, не растерялись и не расстреляли.
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49
Mowgley Час назад
Бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 млн рублейПосмотреть
Бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 млн рублей
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3k
portroy Час назад
это у него командировчные такие?
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1k
saturn 2 часа назад
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Бизнесмен поди успел смириться с потерей. Подумал - как пришло так и ушло.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Полицейские уже приняли решение, как разделят клад, но тут их спалила жена бизнесмена.
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1k
Вадим 2 часа назад
Чемодан-бизнесмену, дело в налоговую.. Полицейские передали бизнесмена и чемодан с деньгами в надёжные руки налоговой инспекции.. Как там что дальше неизвестно, но очень большая вероятность того, что он уже под присмотром.
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726
Электрик 2 часа назад

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