Бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 млн рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец чемодана. Мужчина пояснил, что утром он торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.



Когда бизнесмен обнаружил пропажу, то позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка.



Семейную пару пригласили в МО МВД России "Биробиджанский" и вручили потерянное имущество. Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом.