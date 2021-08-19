Бизнесмен забыл на улице чемодан с 15 млн рублей

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Полицейские обнаружили подозрительный кейс и нашли владельца.
Сотрудники полиции в одном из дворов Биробиджана обнаружили чемодан, который стоял вблизи жилого дома. Дорогостоящий предмет простоял несколько часов на улице без присмотра и вызвал подозрение полицейских, сообщили ИА EAOMedia в УМВД России по ЕАО.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка приняли решение осмотреть чемодан и обнаружили, что в нем находится более 15-ти млн рублей, планшет и другие личные вещи.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка приняли решение осмотреть чемодан и обнаружили, что в нем находится более 15-ти млн рублей, планшет и другие личные вещи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец чемодана. Мужчина пояснил, что утром он торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.
Когда бизнесмен обнаружил пропажу, то позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка.
Семейную пару пригласили в МО МВД России "Биробиджанский" и вручили потерянное имущество. Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом.
Когда бизнесмен обнаружил пропажу, то позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка.
Семейную пару пригласили в МО МВД России "Биробиджанский" и вручили потерянное имущество. Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом.
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А ведь вариантов масса...
И простоял несколько часов, ни один местный бомж ни забулдыга не спёр, бизьнесмен хренов 15 лямов не заметил что ЧЕМОДАНА бл нет, не барсетки или кошелька, а, сцуко целого ЧЕМОДАНА..., и доблестная полиция, молодцы, приехали, оприходовали ценности, и всё до копеечки вернули владельцам..., жена в окошко в бигудях из кухни выглянула, "боженьки, муженек, стоит твой чемоданчик возле подъезда, всё нормально, работай дальше спокойно"...
Жесть))