Впервые спустились на дно «Адского колодца»«Адский колодец» расположен на востоке Йемена в пустыне провинции Эль-Махра. Его глубина 110 метров, а ширина 30 метров. Иначе говоря, это довольно большая и пугающая геологическая загадка, место...