«Там были змеи, но они не побеспокоят, если вы их не потревожите, — рассказал участник экспедиции Мохаммед аль-Кинди, профессор геологии из Немецкого технологического университета в Омане. — Мы собрали образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных, но еще не проанализировали их». Эти материалы изучат, чтобы определить возраст пещерных отложений.



Также члены команды определили, что уровень кислорода в провале находится в пределах нормы и не содержит ядовитых испарений. Странных запахов исследователи не почувствовали — разве что от тел животных.