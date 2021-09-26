1606
5
1
Ученые из Oman Cave Exploration Team (OCET) впервые спустились на дно легендарного колодца Бархаут в Йемене.
Команда спелеологов из Омана и Йемена впервые в истории спустилась на дно «колодца Бархаута» — глубокой известняковой пещеры, которая находится в пустыне Аль-Махра на востоке Йемена. В исламской эсхатологии считается, что это место связано с преисподней и содержит души неверных. Впрочем, на дне «колодца» исследователи нашли только змей и мертвых животных.
«Адский колодец» — это карстовый провал, вызванный эрозией известняка. Он имеет ширину 30 метров и глубину примерно 112 метров. Местные жители боятся этой пещеры и говорят, что оттуда доносятся странные запахи.
Проверить домыслы местных решили ученые из Группы исследования пещер Омана (OCET) и Совета по геологической разведке и минеральным ресурсам Йемена. Восемь специалистов спустились на дно колодца и провели там шесть часов. Кроме змей и мертвых животных, они обнаружили также пещерный известковый «жемчуг» (оолиты) и сталагмиты, образованные капающей водой. Также в пещере нашли лягушек и жуков.
«Там были змеи, но они не побеспокоят, если вы их не потревожите, — рассказал участник экспедиции Мохаммед аль-Кинди, профессор геологии из Немецкого технологического университета в Омане. — Мы собрали образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных, но еще не проанализировали их». Эти материалы изучат, чтобы определить возраст пещерных отложений.
Также члены команды определили, что уровень кислорода в провале находится в пределах нормы и не содержит ядовитых испарений. Странных запахов исследователи не почувствовали — разве что от тел животных.
Также члены команды определили, что уровень кислорода в провале находится в пределах нормы и не содержит ядовитых испарений. Странных запахов исследователи не почувствовали — разве что от тел животных.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зачем Саудовская Аравия строит город-линию?
- Как Китай превратил пустыни в цветущие сады?
- В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали проливные дожди
- Какая толщина у песка в пустыне?
- Таинственное место, которое навсегда покинули люди
Метки: Йемен Колодец Бархаута Колодец ада дыра пустыня
36
Понравилось36
Новости партнёров
Не самые впечатляющие размеры. Почему раньше не спускались? А как в анекдоте про неуловимого Джо - никому нах не нужен.
Хотя, если конечный - от слова конец. А конец - это срамное место. А срам - это стыд, то так и получается.