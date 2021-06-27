«Колодец ада» показали с воздуха

Бир-Бархаут — одно из чудес Йемена. Ширина дыры достигает 30 метров, а вот глубину измерить до сих пор не удалось. По предположению ученых, она составляет от 100 до 250 метров, сообщает Al Arabiya. Директор Управления геологической разведки и минеральных ресурсов страны Салах Бабхаир сообщил AFP, что никому не удалось спуститься в скважину больше, чем на 50 метров, из-за нехватки кислорода.