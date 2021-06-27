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«Колодец ада» показали с воздуха

«Колодец ада» показали с воздуха (6 фото)

Автор:
27 июня 2021 07:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Колодец Бархаута   Колодец ада   в мире   дыра   пустыня   фото   
5269
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На этих фотографиях изображен Колодец Бархаута, известный как «Колодец ада», в пустыне йеменской провинции Аль-Махра.
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Метки: Колодец Бархаута   Колодец ада   в мире   дыра   пустыня   фото   
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29  комментариев
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21k
Ваня 3 часа назад
так вот как выглядит по настоящему жопа мира, раз она газы испускает...
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−87
Лучший Друг Полчаса назад
В принципе - обычный провал свода пещеры....
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Очень информативный пост.
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17k
Юрий Час назад
"никому не удалось спуститься в скважину больше, чем на 50 метров, из-за нехватки кислорода."
Дарю идею -
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792
Сергей Дусаков Час назад
Роботу с камерой нужен кислород?
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14k
vikklu 2 часа назад
Чёт не понял, а к верёвке каменюку привязать и спустить на дно, а потом измерить длину верёвки что, заратустра не позволяет?
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641
Лимонадный Джо 2 часа назад
пара бомжей запросто проникнут и из газового пекла сделают вполне приличный костерок. Для разогрева бомж-пакетов. Обустроятся и никакие джины им не преграда!!!
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7k
Сгусток позитива 2 часа назад
опа, там джины, вот те новость))
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3k
мемфрид 2 часа назад
Статья о том, что так и ничего не понятно, но кто-то что-то хочет сделать когда-нибудь.
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2k
NIS 2 часа назад
Йемен .. задворки цивилизации.. глубина колодцев до сих пор определяется веревкой с привязанным к ней человеком ....
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161
Андрей Безымянный 2 часа назад
Как всегда - ученые не могут... Это самое загадочное... Это не исследованное... Прямо РенТВ.
А вообще напомнило анекдот про неуловимого Джо... Вот именно поэтому и не исследована..
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4k
Максим Демидов 2 часа назад
Интересно, сколько там обнаружат останков исследователей из стародавних времён...
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2k
Роман Гамзалиев 3 часа назад
Для того , что бы замерить глубину надо обязательно туда спуститься человеку ?))
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10k
Джон Уик 3 часа назад
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Как интересный пост превратить в говнопост и они ещё попадают в топ?
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64
Сергей Кулешов 3 часа назад
Всем "изучающим" было лень туда опустить камеру с прожектором?
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2k
Красаучег) 3 часа назад
а чё камень туда кинуть? не?) вот и глубина
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90
Человек пути 3 часа назад
Ж*па мира?
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3k
KL11 3 часа назад
и чё? есть там джины?
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