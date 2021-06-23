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Человек с дырой во лбу

Человек с дырой во лбу (4 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: Джейкоб Миллер   дыра   дыра во лбу   интересно   лоб   факты   
1019
4

Как Джейкоб Миллер пережил выстрел в голову из мушкета.

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Метки: Джейкоб Миллер   дыра   дыра во лбу   интересно   лоб   факты   
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1k
Hans Час назад
Мушкетоне ядро. Да что уж -
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2k
Владимир Полчаса назад
хорошо тому живется-у кого одна нога...ему пенсия дается-и не надо сапога!
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803
Вано 2 часа назад
Мушкетное ядро, кусок картечи и два куска свинца...

Вы тоже чуствуете этот лёгкий аромат?
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956
azuver 2 часа назад
"Полагаю, я был настолько залит кровью, что те, с кем я сталкивался, даже не замечали, что я янки" А по форме в которую он был одет,было не заметно кто он ? Или он воевал в гражданской одежде? А по факту,жить с постоянной головной болью это мрак.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
Мушкетное ядро - это мощно задвинуто!
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62k
Viktor 2 часа назад
Да зажила та дырка давно уже!

https://old.fishki.net/photo/1961367-pulja-ne-zadela-zhiznenno-vazhnyh-organov.htmlhttps://old.fishki.net/photo/1961367-pulja-ne-zadela-zhiznenno-vazhnyh-organov.html
https://old.fishki.net/mix/3445380-na-foto---dzhejkob-miller-veteran-grazhdanskoj-vojny-ssha.htmlhttps://old.fishki.net/mix/3445380-na-foto---dzhejkob-miller-veteran-grazhdanskoj-vojny-ssha.html
https://old.fishki.net/mix/1755195-veteran-grazhdanskoj-vojny-dzhejkob-miller-poluchivshij-pulevoe-ranenie-v-golov.htmlhttps://old.fishki.net/mix/1755195-veteran-grazhdanskoj-vojny-dzhejkob-miller-poluchivshij-pulevoe-ranenie-v-golov.html
https://old.fishki.net/photo/1804491-muzhchina-vyzhil-posle-pulevogo-ranenija-v-golovu.htmlhttps://old.fishki.net/photo/1804491-muzhchina-vyzhil-posle-pulevogo-ranenija-v-golovu.html
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Знакомый 25 лет носил осколок в ноге, получил в Афгане. Не болел, удалять боялись, говорили, что можно повредить нервные узлы. Когда удалили, стал прихрамывать. Видимо, что то всё же задели.
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33k
Alex 2 часа назад
Слабонервным не смотреть )
Ссылка youtu.be
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3k
3BE3DA4ET 2 часа назад
У Кутузова раны были ещё более впечатляющие..
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
19 сентября 1863 г ему было 23 года, а не 31.
И сроки оказания медпомощи впечатляют, конечно.
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