Человек с дырой во лбу

Я страдал от раны долгих девять месяцев, после чего получил отпуск домой в Логанспорт и долгожданную помощь доктора. Хирурги Фитч и Колман прооперировали мою рану. Вынули мушкетное ядро. Через несколько дней после операции я вернулся в больницу в Мэдисоне и пробыл там до истечения срока службы, то есть до 17 сентября 1864 года. Через семнадцать лет после того, как я был ранен, из моей раны выпал кусок картечи, а еще через тридцать один год два кусочка свинца.

Некоторые спрашивают, как я могу так подробно описывать свое ранение и то, как я спасся с поля боя после стольких лет. Мой ответ таков: у меня есть ежедневное напоминание об этом — моя рана и вечная головная боль. Она не унимается никогда, по крайней мере, пока я бодрствую. Сцены той битвы запечатлелись в моем мозгу, словно гравюра на стали. Я написал это не для того, чтобы пожаловаться или свалить на кого-то вину в моих несчастьях и страданиях всех этих лет. Правительство неплохо ко мне относится и выдает пенсию в размере 40 долларов в месяц».