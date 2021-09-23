Популярные советские актёры на обложках журнала "Советский экран"

Одним из самых популярных журналов в нашей стране был "Советский экран".

В нём можно было почитать об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, кинокритику. Ну и конечно же в нём были фотографии популярных актёров

Некоторые даже выписывали или покупали эти журналы исключительно из за этих фотографий. Их вырезали из журнала в коллекции, наклеивали на стены в комнатах. В подборке журналы 1980- х. годов.