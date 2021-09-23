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Популярные советские актёры на обложках журнала "Советский экран"

Популярные советские актёры на обложках журнала "Советский экран" (33 фото)

Автор:
23 сентября 2021 20:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёры   история   кино   люди   страна   фотографии   
501
33

Одним из самых популярных журналов в нашей стране был "Советский экран".
В нём можно было почитать об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, кинокритику. Ну и конечно же в нём были фотографии популярных актёров
Некоторые даже выписывали или покупали эти журналы исключительно из за этих фотографий. Их вырезали из журнала в коллекции, наклеивали на стены в комнатах. В подборке журналы 1980- х. годов.

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Метки: СССР   актёры   история   кино   люди   страна   фотографии   
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12  комментариев
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8k
Андрей А 4 часа назад
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Василенко Татьяна 3 часа назад
Такие все молодые, красивые...А ведь почти никого в живых-то не осталось... Даже не верится... Вроде недавно они были, эти 80-е...
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64k
Viktor 3 часа назад
КараченцОв, а не КараченцЕв!
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45k
zloykoyot 4 часа назад
Большей части из них уже нет, а на замену им по таланту и назвать-то некого.
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35k
Alex 4 часа назад
Вот это Актеры были, не то что нынешние торчки
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50k
smakido 4 часа назад
Наши актеры чертовски хороши: талантливы, умны, красивы. Респект фотохудожникам!
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