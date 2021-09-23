Не знаю правда или нет, но забавно

После института Леонида Броневого отправили по распределению в драматический театр одного из уральских городов.
Там начинающему актёру дали роль без слов — он играл милиционера, который приводил уголовника на допрос и уводил обратно.
Допрос вёл полковник в исполнении пожилого местного артиста.
На третьем или четвертом спектакле «полковник» нагнулся над столом и завис.
После затянувшейся паузы встал, показал Броневому на бандита со словами: «Прошу допросить!» — и нетвердо ушёл прочь (потом выяснилось, что у было жуткое похмелье).
Леонид, естественно, был к такому повороту не готов. Хоть и успел запомнить почти всю сцену.
Однако сел за стол, закурил и начал играть.
Вся труппа собралась за кулисами в предвкушении..
Броневой успешно импровизировал близко к тексту, пока не настало время фразы:
— А вы знаете, подследственный, что на сумочке убитой кассирши обнаружены… — и тут у него вылетело из головы «…отпечатки, идентичные вашим».
Он запнулся и произнес:
— …следы, похожие на ваши!
Сидевший спиной к залу «бандит» затрясся от хохота и всхлипнул.
.
— Что, разрыдался? — продолжил побледневший Броневой. — Ты у нас ещё не так поплачешь!
Со сцены они оба буквально уползали, но за спасённый спектакль Леониду выписали благодарность и премию».
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Только что сам придумал: Штирлиц, у русской пианистки Кет, мы нашли следы похожие на ваши! Ну, я переносил чей то чемодан - ответил Исаев. Мюллер: какой в жопу чемодан, мы нашли следы вашей спермы на её трусах! Это провал, подумал Штирлиц.