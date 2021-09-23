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Не знаю правда или нет, но забавно

Не знаю правда или нет, но забавно (2 фото)

Автор:
23 сентября 2021 17:25
Метки: Леонид Броневой   забавно   правда   
817
2

После института Леонида Броневого отправили по распределению в драматический театр одного из уральских городов.

Там начинающему актёру дали роль без слов — он играл милиционера, который приводил уголовника на допрос и уводил обратно.


Допрос вёл полковник в исполнении пожилого местного артиста.

На третьем или четвертом спектакле «полковник» нагнулся над столом и завис.
После затянувшейся паузы встал, показал Броневому на бандита со словами: «Прошу допросить!» — и нетвердо ушёл прочь (потом выяснилось, что у было жуткое похмелье).

Леонид, естественно, был к такому повороту не готов. Хоть и успел запомнить почти всю сцену.
Однако сел за стол, закурил и начал играть.


Вся труппа собралась за кулисами в предвкушении..

Броневой успешно импровизировал близко к тексту, пока не настало время фразы:

— А вы знаете, подследственный, что на сумочке убитой кассирши обнаружены… — и тут у него вылетело из головы «…отпечатки, идентичные вашим».

Он запнулся и произнес:

— …следы, похожие на ваши!

Сидевший спиной к залу «бандит» затрясся от хохота и всхлипнул.
.

— Что, разрыдался? — продолжил побледневший Броневой. — Ты у нас ещё не так поплачешь!

Со сцены они оба буквально уползали, но за спасённый спектакль Леониду выписали благодарность и премию».


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67
Sergey Mikula 56 минут назад
Штирлиц выстрелил в Мюллера, пуля отскочила! Броневой, подумал Штирлиц.
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29k
ACU900 16 минут назад
Кроме Мюллера в "17-ти мнгновений" мне еще запомилась сцена в другом фильме...
Ссылка youtu.be
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1k
Oldman 36 минут назад
С такими Актёрами уходит эпоха
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67
Sergey Mikula 39 минут назад
…следы, похожие на ваши!

Только что сам придумал: Штирлиц, у русской пианистки Кет, мы нашли следы похожие на ваши! Ну, я переносил чей то чемодан - ответил Исаев. Мюллер: какой в жопу чемодан, мы нашли следы вашей спермы на её трусах! Это провал, подумал Штирлиц.
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57k
Андрей 55 минут назад
Этот?! Этот - может!
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