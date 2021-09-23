Не знаю правда или нет, но забавно

На третьем или четвертом спектакле «полковник» нагнулся над столом и завис.

После затянувшейся паузы встал, показал Броневому на бандита со словами: «Прошу допросить!» — и нетвердо ушёл прочь (потом выяснилось, что у было жуткое похмелье).



Леонид, естественно, был к такому повороту не готов. Хоть и успел запомнить почти всю сцену.

Однако сел за стол, закурил и начал играть.



Вся труппа собралась за кулисами в предвкушении..



Броневой успешно импровизировал близко к тексту, пока не настало время фразы:



— А вы знаете, подследственный, что на сумочке убитой кассирши обнаружены… — и тут у него вылетело из головы «…отпечатки, идентичные вашим».



Он запнулся и произнес:

— …следы, похожие на ваши!



Сидевший спиной к залу «бандит» затрясся от хохота и всхлипнул.

.

— Что, разрыдался? — продолжил побледневший Броневой. — Ты у нас ещё не так поплачешь!



Со сцены они оба буквально уползали, но за спасённый спектакль Леониду выписали благодарность и премию».



