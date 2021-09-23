Водитель перепутал газ с тормозом и снёс полдюжины человек

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В одном из городов Поднебесной, лицо, находящееся за рулём транспортного средства перепутало органы управления легковым автомобилем, в результате чего был совершён наезд на группу граждан.Имеются пострадавшие.
По сообщению Telegram-канала "Лента дна", автомобилист из Китая сбил шесть человек, как минимум двое из них даже угодили в больницу.
Ближайшие годы возможности путаться у гонщика точно не будет — на него уже возбуждено уголовное дело.
P.S. Это не водитель и даже не ездок - это просто водятел и ездец какой-то!
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