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Водитель перепутал газ с тормозом и снёс полдюжины человек

Водитель перепутал газ с тормозом и снёс полдюжины человек (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 05:32
Сообщество : Аварии
Метки: ГАЗ   Китай   видео   водитель   наезд   перепутал   толпа   тормоз   
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В одном из городов Поднебесной, лицо, находящееся за рулём транспортного средства перепутало органы управления легковым автомобилем, в результате чего был совершён наезд на группу граждан.Имеются пострадавшие.

По сообщению Telegram-канала "Лента дна", автомобилист из Китая сбил шесть человек, как минимум двое из них даже угодили в больницу.

Ближайшие годы возможности путаться у гонщика точно не будет — на него уже возбуждено уголовное дело.


P.S. Это не водитель и даже не ездок - это просто водятел и ездец какой-то!

Источник:

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Метки: ГАЗ   Китай   видео   водитель   наезд   перепутал   толпа   тормоз   
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8  комментариев
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240
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
какие пол дюжины? 4 всего
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Graf_Dracula Полчаса назад
Так их несколько миллиардов, так что этот инцидент большой роли не играет в плане уменьшения популяции.
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2k
Ermolai 59 минут назад
Хм, пешеходы и машины по одной дороге. Надо, просто, выбрать что-то одно.
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596
Миша Час назад
Блондинка, я спинным мозгом чувствую - блондинка!
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13k
SpoiltNail Час назад
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911
Оксид Бетона 2 часа назад
Как-то долго это лицо путало "...органы управления легковым автомобилем..." Либо специально это делало, либо просто заснуло слегка...
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