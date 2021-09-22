В Красноярском крае мужчина обиделся на банкомат и... Сокрушил его сковородой

Житель Дудинки вышел из себя после того, как ему не зачислили на счёт внесённые наличные. Несмотря на жёсткий файтинг, денег ему железяка, разумеется, не вернула, но слава-то, слава... Благодаря всемогущим соцсетям, сомнительная слава уже стремглав несётся по всей стране.
Красноярский новостной ресурс "Проспект Мира", со ссылкой на правоохранителей сообщает, что мужчина и женщина, по всей видимости, его супруга, попытались внести наличные на карту. Однако, из-за технического сбоя банкомат деньги принял, но цифровой счёт остался прежним.
Тогда разъярённый гражданин ненадолго отлучился, и вооружившись сковородой, вернулся к аппарату, чтобы поговорить по-мужски. Учинив погром и отведя душу, мужчина растаял в бескрайних просторах северных широт.
Полиция ищет "победителя банкомата", под подозрением ранее не судимый мужчина, который накануне пользовался услугами устройства.
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Пользователь соцсети ВКонтакте, прочитав заметку, оставил комментарий: "ну сбойнул банкомат. Позвонить на "горячую линию" банка, рассказать ситуацию, назвать номер банкомата и примерное время транзакции. Если есть чек, то хорошо".
Здесь подробней и под саундтрек - "Mortal Kombat":
P.S.
Однако, похоже на то, что суровые парни российского Севера, хоть и не состояли в китайских пионерах, но лёгких путей не выбирают - жалко. Жалко, что сковородка была "made in China" - перед советскими чугунными литыми, не устоит ни одна цифровая технология! Шутка.
(прим. В каждой шутке есть доля шутки)
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