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В Красноярском крае мужчина обиделся на банкомат и... Сокрушил его сковородой

В Красноярском крае мужчина обиделся на банкомат и... Сокрушил его сковородой (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 21:28
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   банкомат   видео   гражданин   дудинка   красноярск   погром   сковорода   
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Житель Дудинки вышел из себя после того, как ему не зачислили на счёт внесённые наличные. Несмотря на жёсткий файтинг, денег ему железяка, разумеется, не вернула, но слава-то, слава... Благодаря всемогущим соцсетям, сомнительная слава уже стремглав несётся по всей стране.

Красноярский новостной ресурс "Проспект Мира", со ссылкой на правоохранителей сообщает, что мужчина и женщина, по всей видимости, его супруга, попытались внести наличные на карту. Однако, из-за технического сбоя банкомат деньги принял, но цифровой счёт остался прежним.

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Тогда разъярённый гражданин ненадолго отлучился, и вооружившись сковородой, вернулся к аппарату, чтобы поговорить по-мужски. Учинив погром и отведя душу, мужчина растаял в бескрайних просторах северных широт.

Полиция ищет "победителя банкомата", под подозрением ранее не судимый мужчина, который накануне пользовался услугами устройства.

Пользователь соцсети ВКонтакте, прочитав заметку, оставил комментарий: "ну сбойнул банкомат. Позвонить на "горячую линию" банка, рассказать ситуацию, назвать номер банкомата и примерное время транзакции. Если есть чек, то хорошо".


Здесь подробней и под саундтрек - "Mortal Kombat":

P.S.

Однако, похоже на то, что суровые парни российского Севера, хоть и не состояли в китайских пионерах, но лёгких путей не выбирают - жалко. Жалко, что сковородка была "made in China" - перед советскими чугунными литыми, не устоит ни одна цифровая технология! Шутка.

(прим. В каждой шутке есть доля шутки)

Источник:

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Метки: Россия   банкомат   видео   гражданин   дудинка   красноярск   погром   сковорода   
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6  комментариев
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214
комнатный сибиряк 2 часа назад
Вот если бы автомат вывалил несколько лямов это был бы сбой , а так прям грабёж средь бела дня. Мужик уже наверное пожалел о содеянном но поздно
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231
Сигизмунд Лазаревич 21 минуту назад
Зачем сковородкой? трактор с ближайшей стройки дёрнуть и наказать наглую железку
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Редька ,на той сковородке он жарил себе глюковые грибы ,которые ты тоже куришь
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3k
Александр Час назад
Так же хотел с банкоматом сделать (но не сделал).Положил за ипотеку в последний день,а деньги не поступили.Те у кого ипотека,понимают что такое 2-3 раза за год просрочить ).
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