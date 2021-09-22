В Красноярском крае мужчина обиделся на банкомат и... Сокрушил его сковородой

Красноярский новостной ресурс "Проспект Мира", со ссылкой на правоохранителей сообщает, что мужчина и женщина, по всей видимости, его супруга, попытались внести наличные на карту. Однако, из-за технического сбоя банкомат деньги принял, но цифровой счёт остался прежним.

×

Тогда разъярённый гражданин ненадолго отлучился, и вооружившись сковородой, вернулся к аппарату, чтобы поговорить по-мужски. Учинив погром и отведя душу, мужчина растаял в бескрайних просторах северных широт.

Полиция ищет "победителя банкомата", под подозрением ранее не судимый мужчина, который накануне пользовался услугами устройства.