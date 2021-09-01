Медведь заявился в дом жителей Красноярского края, как в свою берлогу

Ситуация с поведением медведей в Красноярском крае становится напряжённой. "Хозяева тайги" заходят в поселения, не боясь людей, вламываются в дома, пытаясь найти в них чем подхарчиться.
В Красноярском крае медведь забрался в летнюю кухню одного из домов. это случилось в посёлке Слюдрудник в Мотыгинском районе 30 августа. К возвращению хозяев он успел всё разгромить и перевернул холодильник. Хищника пришлось застрелить.
Похожий случай произошёл в заповеднике "Тунгусский". Медведь пробрался в избушку лесных инспекторов, его появление зафиксировала видеокамера. Попав внутрь миша прошерстил помещение на предмет съестного и уничтожил все припасы, включая консервы, которые попросту разгрыз.
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Эксперты называют причиной, изменившей повадки хищников, лесные пожары, которые в этом году оставили животных и без среды обитания, и без еды, поэтому по мере уменьшения кормовой базы, косолапые будут наведываться в гости к людям всё чаще и чаще.
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"Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты."
"Хищника пришлось застрелить."
Мишка виноват, однозначно.....