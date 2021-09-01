FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10631 пост • 1260 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Медведь заявился в дом жителей Красноярского края, как в свою берлогу

Медведь заявился в дом жителей Красноярского края, как в свою берлогу (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 06:34
Сообщество : Животные
Метки: Россия   бескормица   видео   идут   к жилью   красноярск   медведи   пожары   
976
2
1

Ситуация с поведением медведей в Красноярском крае становится напряжённой. "Хозяева тайги" заходят в поселения, не боясь людей, вламываются в дома, пытаясь найти в них чем подхарчиться.

В Красноярском крае медведь забрался в летнюю кухню одного из домов. это случилось в посёлке Слюдрудник в Мотыгинском районе 30 августа. К возвращению хозяев он успел всё разгромить и перевернул холодильник. Хищника пришлось застрелить.

Похожий случай произошёл в заповеднике "Тунгусский". Медведь пробрался в избушку лесных инспекторов, его появление зафиксировала видеокамера. Попав внутрь миша прошерстил помещение на предмет съестного и уничтожил все припасы, включая консервы, которые попросту разгрыз.

Эксперты называют причиной, изменившей повадки хищников, лесные пожары, которые в этом году оставили животных и без среды обитания, и без еды, поэтому по мере уменьшения кормовой базы, косолапые будут наведываться в гости к людям всё чаще и чаще.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Россия   бескормица   видео   идут   к жилью   красноярск   медведи   пожары   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
VIRO-PAX! Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrey Минуту назад
"Эксперты называют причиной, изменившей повадки хищников, лесные пожары, которые в этом году оставили животных и без среды обитания, и без еды,"

"Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты."

"Хищника пришлось застрелить."

Мишка виноват, однозначно.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Teodor Час назад
Страх потеряли, забыли кто в природе самый страшный хищник. Ничего, им напомнят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
shelezyaka Час назад
Так, а ДОМ где? Просто мишка берлогой ошибся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
Алексей Попов 2 часа назад
А лесники, мля подкормить могут только оленей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 2 часа назад
Миха делает заказ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
bobobo 2 часа назад
А медведь, он что не человек? Ему тоже где-то харчеваться надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Nane First NameLast bobobo Час назад
Медведь не человек. Но если дикое животное выходит к людям - оно или бешенное или реально голодное. С другой стороны, медведи сильно быстро борзеют. Если его пару раз подкормить, то он будет как по расписанию за жратвой приходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет "Отписки, одни отписки!": жительница Красноярска возмутилась тем, как идет мусорная реформа "Отписки, одни отписки!": жительница Красноярска возмутилась тем, как идет мусорная реформа Мужчина на руках поднял девушку из окна полыхающей квартиры Мужчина на руках поднял девушку из окна полыхающей квартиры Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки Пожарный спас обнаженную девушку, закрыв её от огня своим телом Пожарный спас обнаженную девушку, закрыв её от огня своим телом Якутский "шлях в преисподнюю" Якутский "шлях в преисподнюю"
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155417



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Весёлые картинки 3
2
50
Весёлые картинки 3
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
1
44
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
Набирающие популярность в сообществах
Мадагаскару грозит массовый голод, вызванный изменением климата
0
43
Мадагаскару грозит массовый голод, вызванный изменением климата
Подвыпившая жительница Кузбасса после ссоры с соседкой по двору открыла стрельбу из травмата
0
8
Подвыпившая жительница Кузбасса после ссоры с соседкой по двору открыла стрельбу из...
Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото)
Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#Россия#фотографии#фильм#картинки#сатира#в мире#позитив
#интересно#люди#история#СССР#забавно#актеры#новости#прикольные#роль#сарказм
#Юмор#кино#животные#сша#прикол#афганистан#Разное#природа#дети#эстетика

На что жалуетесь?

Вернуться