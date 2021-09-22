Горе-грабитель не смог вырвать сумочку из рук 70-летней старушки в центре Москвы

В полиции вор-неудачник рассказал удивительную историю. Якобы преступление он совершил "на слабо" - его подстрекнули знакомые.
Несколько дней назад на улице Остроженка в центре Москвы 22-летний приезжий попытался ограбить пожилую москвичку и потерпел фиаско. 70-летняя старушка оказала ожесточенное сопротивление - мертвой хваткой вцепилась в сумочку и продержалась до прибытия подмоги в лице случайного прохожего.
Пожилой женщине, упавшей во время схватки на асфальт, потребовалась помощь медиков. А неудавшегося воришку отследили по камерам и задержали. В полицейском участке он принялся рассказывать удивительные истории, за которые ему, к слову, переквалифицировали статью на более тяжкую (покушение на грабёж группой лиц по предварительному сговору).
«Я гулял со знакомыми. Так скажем, меня взяли на понт, смогу ли я дёрнуть или нет. Дёрнул — женщина упала с бордюра. Я пытался руку уже вытащить, потому что она руку мою закрутила вместе с сумкой. Я пытался выдернуть руку и волок её по земле. Как руку освободил, убежал и не стал ничего брать», - рассказал задержанный.
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Злоумышленник поведал, что после случившегося испытал угрызения совести - проехав одну станцию, он зашел в магазин и купил виски, чтобы вместе с извинениями преподнести этот напиток пострадавшей. Однако на месте преступления он никого не застал.
На "совестливого" грабителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК, но поскольку преступление не было завершено, согласно ч.3 ст. 30 УК его отправят в колонию на срок не превышающий трех четвертей от максимального наказания за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору - то есть на срок от 4-х до 5 лет.
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- У бабки 70ти летней пытался сумку отобрать и не смог в составе группы лиц по предварительному сговору.
Даже интересно, какое погоняло дадут лопоухому.
ОСТОЖЕНКА!!!
А если ещё чуток подождать, то степень а.х.у.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. историй будет только расти.
Красивая сказка. Жалко, что п@здеж.