Горе-грабитель не смог вырвать сумочку из рук 70-летней старушки в центре Москвы

Несколько дней назад на улице Остроженка в центре Москвы 22-летний приезжий попытался ограбить пожилую москвичку и потерпел фиаско. 70-летняя старушка оказала ожесточенное сопротивление - мертвой хваткой вцепилась в сумочку и продержалась до прибытия подмоги в лице случайного прохожего.





Пожилой женщине, упавшей во время схватки на асфальт, потребовалась помощь медиков. А неудавшегося воришку отследили по камерам и задержали. В полицейском участке он принялся рассказывать удивительные истории, за которые ему, к слову, переквалифицировали статью на более тяжкую (покушение на грабёж группой лиц по предварительному сговору).





«Я гулял со знакомыми. Так скажем, меня взяли на понт, смогу ли я дёрнуть или нет. Дёрнул — женщина упала с бордюра. Я пытался руку уже вытащить, потому что она руку мою закрутила вместе с сумкой. Я пытался выдернуть руку и волок её по земле. Как руку освободил, убежал и не стал ничего брать», - рассказал задержанный.