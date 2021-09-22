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Горе-грабитель не смог вырвать сумочку из рук 70-летней старушки в центре Москвы

Горе-грабитель не смог вырвать сумочку из рук 70-летней старушки в центре Москвы (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2021 18:48
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Москва   видео   задержание   неудача   ограбление   
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В полиции вор-неудачник рассказал удивительную историю. Якобы преступление он совершил "на слабо" - его подстрекнули знакомые.

Несколько дней назад на улице Остроженка в центре Москвы 22-летний приезжий попытался ограбить пожилую москвичку и потерпел фиаско. 70-летняя старушка оказала ожесточенное сопротивление - мертвой хваткой вцепилась в сумочку и продержалась до прибытия подмоги в лице случайного прохожего.


Пожилой женщине, упавшей во время схватки на асфальт, потребовалась помощь медиков. А неудавшегося воришку отследили по камерам и задержали. В полицейском участке он принялся рассказывать удивительные истории, за которые ему, к слову, переквалифицировали статью на более тяжкую (покушение на грабёж группой лиц по предварительному сговору).


«Я гулял со знакомыми. Так скажем, меня взяли на понт, смогу ли я дёрнуть или нет. Дёрнул — женщина упала с бордюра. Я пытался руку уже вытащить, потому что она руку мою закрутила вместе с сумкой. Я пытался выдернуть руку и волок её по земле. Как руку освободил, убежал и не стал ничего брать», - рассказал задержанный.

Злоумышленник поведал, что после случившегося испытал угрызения совести - проехав одну станцию, он зашел в магазин и купил виски, чтобы вместе с извинениями преподнести этот напиток пострадавшей. Однако на месте преступления он никого не застал.


На "совестливого" грабителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК, но поскольку преступление не было завершено, согласно ч.3 ст. 30 УК его отправят в колонию на срок не превышающий трех четвертей от максимального наказания за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору - то есть на срок от 4-х до 5 лет.

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Метки: 360подмосковье   Москва   видео   задержание   неудача   ограбление   
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19k
Ego sum qui sum Час назад
"дернуть" - по моему жаргон слегка так выдает его
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816
Kunduz 3 минуты назад
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2k
a_komolow 3 минуты назад
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9k
Cornho 19 минут назад
Я бы этому ... с большими ушами уши бы пооткрутил. Почти цитата.
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773
Оля Т. 23 минуты назад
А тяжких телесных там разве нет? В таком возрасте даже падение с бордюра весьма опасно.
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5k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Так это ж черножопый! По акценту слышно. Только обрили полностью.
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20k
Matrosskin 43 минуты назад
- Ну рассказывай, за что тебя к нам.
- У бабки 70ти летней пытался сумку отобрать и не смог в составе группы лиц по предварительному сговору.
Даже интересно, какое погоняло дадут лопоухому.
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14k
vikklu 46 минут назад
Бэла не ломайся, не рассказывай мне майсы. Помнишь Бэла. Как в Херсоне мы давали изумительный гастроль...
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59k
Опиум для народа 52 минуты назад
А слабо теперь посидеть?)))
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1k
Вадик Бондаренко 55 минут назад
конченный
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980
Александр Задорожный 55 минут назад
Мне кажется он недоговаривает о смысле пари, там наверное было так: " А слабо в тюрягу сесть лет на 5?" Так что нужно не мешать человеку выигрывать пари! Награда должна найти победителя!
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15k
Corvus Corax 58 минут назад
"на улице Остроженка"
ОСТОЖЕНКА!!!
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14k
Михаил Гривин 59 минут назад
Он потом понял, какая бабуля крутая, взял пузырь и пошёл делать ей предложение, так что пускай забирает заяву, пацанчик готов жениться.

А если ещё чуток подождать, то степень а.х.у.и.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. историй будет только расти.
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930
Mowgley Час назад
"Злоумышленник поведал, что после случившегося испытал угрызения совести - проехав одну станцию, он зашел в магазин и купил виски, чтобы вместе с извинениями преподнести этот напиток пострадавшей."

Красивая сказка. Жалко, что п@здеж.
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44k
zloykoyot Час назад
Ну чё, выиграл, не слабО. Жаль на прыжок с моста не спорил.
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26k
winergy2012 Час назад
Блин,что с людьми происходит?
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123
Z Z winergy2012 49 минут назад
Да ничего особенного, все как всегда. Просто раньше ни камер, ни интернета не было. Только самые близкие знали, что ты дурачок, а теперь весь мир может узнать через минуту)
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123
Z Z winergy2012 Полчаса назад
Я Вас тоже не оскорблял. Местоимение " ты" - это не к Вам лично, а к таким, как этот грабитель и ему подобным)))
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