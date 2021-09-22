Знаменитости, которые верили в инопланетян

Король рок-н-ролла был убежден в существовании пришельцев. А что еще оставалось думать человеку, к которому, по уверению близких, посетители с другой планеты явились в час его прихода в этот мир? В описаниях его первых часов жизни не раз упоминается «необъяснимый свет, сияющий над семейным домом Элвиса» во время его рождения! Об этом рассказывали не только его родственники, но и лечащий врач. Так, Ларри Геллер, духовный советник Элвиса Пресли и по совместительству его парикмахер, заявил, что, когда отец Вернон «взглянул в небо над их маленькой хижиной, он увидел страннейший синий свет».

Затем, в возрасте восьми лет, Элвиса, по его словам, телепатически посетили инопланетяне, которые показали ему видения будущего. Это видение было парнем в белом комбинезоне - то есть, получается, Элвис увидел свое собственное будущее. Геллар также рассказывал, что вместе с Пресли видел НЛО над Грейслендом, когда Король был уже отнюдь не ребенком. Так что, если верить Элвису, инопланетяне сопровождали его в течение всей жизни.