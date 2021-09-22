Знаменитости, которые верили в инопланетян

274
7
Многие фанаты верят во внеземное происхождение своих кумиров. К примеру, про Элвиса до сих пор говорят шепотом, что он не умер, а улетел обратно к звездам. И если он верил в существование инопланетян, то, возможно, не просто так? Тем более, верил в них далеко не только Элвис.
Дэн Эйкройд
Неудивительно, что комический актер Дэн Эйкройд верит в инопланетян, ведь его отношения с зелеными человечками со звезд уходят корнями глубоко в прошлое. Он сражался с пришельцами из иных миров в «Охотниках за привидениями» и играл пришельца с конусообразной головой в «Субботнем ночном эфире» и на большом экране. Однако его взгляд на НЛО вполне серьезен. Эйкройд искренне верит в интерес инопланетян к нашей планете и утверждает, что их цель - «оплодотворить женщину и произвести на свет гибридного ребенка». Выступая перед британской прессой в 2019 году, он отметил, что большинство из, несомненно, побывавших на Земле инопланетян были мирными наблюдателями, хотя, к сожалению, некоторые из них преследовали «гнусные цели и хотят использовать нас в качестве подопытных крыс».
×
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон, она же Дана Скалли из "Секретных материалов", тоже много встречалась с инопланетянами на экране - и, вероятно, поэтому истово верует в их пришествие в реальности. В одном из интервью она заявила: «Вселенная, очевидно, огромна, и мысль о том, что мы единственная планета, полная живых существ, просто абсурдна». При этом агент Малдер - бывший партнер Андерсон по фильму Дэвид Духовны,- полагает, что все это ерунда. Малдер и Скалли, как они есть!
Уинстон Черчилль
Сэр Уинстон Черчилль руководил Британией в самые трудные годы и привел ее к победе во Второй мировой войне. был стойким премьер-министром, который привел Великобританию к победе во Второй мировой войне. У него было достаточно вполне практических вопросов, которым он должен был посвящать свое время, но существование инопланетян также было для него важным предметом для обсуждения. В 1939 году, в самом начале II Мировой, он написал эссе, посвященное этой теме, - «Одиноки ли мы во Вселенной?» В нем Черчилль выразил сомнение, что Земля является «единственным местом в этой необъятной вселенной, где обитают живые мыслящие существа». Он усомнился и в том, что именно земляне на фоне жителей иных планет представляют собой «высший тип умственного и физического развития». Кстати, Черчилль стал первым премьер-министром Британии, учредившим должность советника по научным вопросам. Так что он наверняка был в теме!
Уильям Шатнер
Кажется, все звезды кино, имевшие на экране дело с инопланетянами, верят в их реальное существование. Среди них - и Уильям Шатнер, знаменитый капитан Кирк из «Звездного пути». Актер давно и плотно занимается этой темой: он - ведущий сериала «Необъяснимое», посвященного тайнам нашего мира, включая и инопланетян с НЛО. В одном из интервью он охарактеризовал тему существования инопланетян как «невероятно интересную». «Наша вселенная - живая, вибрирующая жизнью, - говорит Шатнер. - Я всей душой убежден, что это так».
Мухаммед Али
Удивительно, но еще одной знаменитостью, верившей во встречи с инопланетянами, был Мухаммед Али. Он парил, как бабочка, ужалил, как пчела, и говорил, как один из Людей в черном. Он не раз рассказывал публично о своих встречах с пришельцами со звезд. По словам Али, он видел летающие над Нью-Йорком НЛО, а однажды к нему якобы приблизился инопланетный корабль на шоссе в Нью-Джерси. Спортсмен рассказывал о «корабле в форме сигары», а также о «тени, созданной НЛО, когда он пролетал над тротуаром в свете полной луны». Он уверял, что, в общей сложности, 16 раз видел корабли пришельцев, и утверждал, что НЛО легко обнаружить «играющими между звездами» в ранние утренние часы.
Элвис Пресли
Король рок-н-ролла был убежден в существовании пришельцев. А что еще оставалось думать человеку, к которому, по уверению близких, посетители с другой планеты явились в час его прихода в этот мир? В описаниях его первых часов жизни не раз упоминается «необъяснимый свет, сияющий над семейным домом Элвиса» во время его рождения! Об этом рассказывали не только его родственники, но и лечащий врач. Так, Ларри Геллер, духовный советник Элвиса Пресли и по совместительству его парикмахер, заявил, что, когда отец Вернон «взглянул в небо над их маленькой хижиной, он увидел страннейший синий свет».
Затем, в возрасте восьми лет, Элвиса, по его словам, телепатически посетили инопланетяне, которые показали ему видения будущего. Это видение было парнем в белом комбинезоне - то есть, получается, Элвис увидел свое собственное будущее. Геллар также рассказывал, что вместе с Пресли видел НЛО над Грейслендом, когда Король был уже отнюдь не ребенком. Так что, если верить Элвису, инопланетяне сопровождали его в течение всей жизни.
Затем, в возрасте восьми лет, Элвиса, по его словам, телепатически посетили инопланетяне, которые показали ему видения будущего. Это видение было парнем в белом комбинезоне - то есть, получается, Элвис увидел свое собственное будущее. Геллар также рассказывал, что вместе с Пресли видел НЛО над Грейслендом, когда Король был уже отнюдь не ребенком. Так что, если верить Элвису, инопланетяне сопровождали его в течение всей жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас стареют достойно
- 10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам
- Как знаменитости прячутся от папарацци
- Знаменитости, которые учились в одной школе
- Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
Метки: верю и не верю звезды знаменитости инопланетяне летающие тарелки поучительно суеверия шоу бизнес
21
Понравилось21
Новости партнёров
Со школьных лет мечтал посмотреть)