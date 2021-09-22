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Знаменитости, которые верили в инопланетян

Знаменитости, которые верили в инопланетян (7 фото)

Автор:
22 сентября 2021 18:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: верю и не верю   звезды   знаменитости   инопланетяне   летающие тарелки   поучительно   суеверия   шоу бизнес   
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Многие фанаты верят во внеземное происхождение своих кумиров. К примеру, про Элвиса до сих пор говорят шепотом, что он не умер, а улетел обратно к звездам. И если он верил в существование инопланетян, то, возможно, не просто так? Тем более, верил в них далеко не только Элвис.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: верю и не верю   звезды   знаменитости   инопланетяне   летающие тарелки   поучительно   суеверия   шоу бизнес   
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Александр Сучков 59 минут назад
Элвис Пресли уехал в другой мир благодаря фильму "Люди в черном", че докопались?
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9k
FFDF 6 минут назад
А у кого-нибудь есть порнуха с Джилиан Андерсон???
Со школьных лет мечтал посмотреть)
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1k
bigkoss 38 минут назад
Elvis is alive !
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59k
Опиум для народа 57 минут назад
Ну да, верить что твой кумир улетел на звезды куда приятнее смерти от передоза.)
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19k
Ego sum qui sum Час назад
а США в курсе что во второй мировой победили британцы?
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