Знаменитости, которые учились в одной школе

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В школьных альбомах американских выпускников любят писать фразу: "Скорее всего, станет знаменитостью", и иногда шутливое напутствие оказывается пророческим. Но какова вероятность того, что среди учащихся одной школы к громкому успеху и известности придут сразу несколько человек? Что ж, есть такие примеры.
1. Моника Левински и Анджелина Джоли
Когда Анджелина Джоли в 1990 году начала свое обучение в средней школе Беверли-Хиллз, там же в выпускном классе училась Моника Левински (она на два года старше).
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2. Джон Красински и Б. Д. Новак
Джон Красински и Б. Д. Новак, актеры из сериала "Офис", были одноклассниками в средней школе Newton South в Ньютоне, штут Массачусетс. Парни также вместе играли в Малой бейсбольной лиге.
3. Кристи Карлсон Романо и Джек Антонофф
Актриса Кристи Карлсон Романо окончила Манхэттенскую профессиональную детскую школу в 2001 году, а музыкант Джек Антонофф отстал от нее на год и закончил ту же школу в 2002 году. Скарлетт Йоханссон также посещала это учебное заведение. И, кстати, она была на выпускном вечере Джека.
4. Рами Малек и Рэйчел Билсон
Во время учебы в старшем классе средней школы Нотр-Дам в Шерман-Оукс, Калифорния, Рами Малек и Рэйчел Билсон подружились во время работы над постановкой спектакля в школьной театральной студии. Оба стали актерами.
5. Габби Дуглас и Зендая
Гимнастка Габби Дуглас и Зендая (актриса, певица и модель) вместе окончили независимую школу Oak Park в 2015 году.
6. Гвинет Пэлтроу и Керри Вашингтон
В Spence School в Нью-Йорке Гвинет Пэлтроу проводила прослушивание в певческую группу для исполнения композиций a capella, и Керри Вашингтон прошла прослушивание.
7. Джейми Ли Кертис и Кэрри Фишер
В 1973 году Джейми Ли Кертис была первокурсницей средней школы Беверли-Хиллз, а Кэрри Фишер училась там же на последнем курсе.
8. Джей-Зи и Баста Раймс
Джей-Зи и Баста Раймс однажды устроили рэп-баттл в столовой средней школы Эли Уитни в Бруклине.
9. Джесси Джей и Адель
Певицы Джесси Джей и Адель учились на одном курсе в школе BRIT в Кройдоне.
10. Кэмерон Диаз и Снуп Догг
Кэмерон Диаз училась в Политехнической школе в Лонг-Бич, Калифорния, и там же - только на год старше - учился Снуп Догг. У них были общие друзья.
11. Нил Патрик Харрис и Фредди Принц-младший
Нил Патрик Харрис окончил среднюю школу Ла-Куэва в Альбукерке в 1991 году, а Фредди Принц-младший - в 1994 году.
12. Леди Гага и Ники Хилтон
Леди Гага посещала католическую школу при монастыре Святого Сердца в Нью-Йорке вместе с Ники Хилтон.
13. Лив Тайлер и Кейт Хадсон
Кейт Хадсон и Лив Тайлер познакомились в школе искусств и наук Crossroads в Санта-Монике, и подружились во время учебы.
14. Лорин Хилл и Зак Брафф
Лорин Хилл и Зак Брафф одновременно посещали среднюю школу Колумбийского университета в Мейплвуде, штат Нью-Джерси.
15. Тимоти Шаламе и Лурдес Мария Чикконе-Леон
Тимоти Шаламе и Лурдес Леон (дочь Мадонны) учились в средней школе изобразительного и исполнительского искусства LaGuardia в Нью-Йорке. Они встречались и вместе играли в школьном спектакле
16. Наоми Уоттс и Николь Кидман
Актрисы Наоми Уоттс и Николь Кидман - близкие подруги с тех пор, как вместе учились в средней школе Северного Сиднея. Наоми даже некоторое время встречалась с братом Николь.
17. Дженнифер Энистон и Чез Боно
Актриса Дженнифер Энистон и писатель Чаз Боно вместе учились и тусовались в средней школе исполнительского искусства Нью-Йорка.
18. Джош Хартнетт и Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук была влюблена в мальчика из своей школы, который учился на два класса старше. Это была Южная средняя школа в Миннеаполисе, мальчика звали Джош Хартнетт и в будущем они стали коллегами по съемочной площадке.
19. Тупак Шакури Джада Пинкетт-Смит
Тупак Шакур познакомился с Джадой Пинкетт-Смит (актриса и жена Уилла Смита) в Балтиморской школе искусств, и они были близкими друзьями до самой его смерти.
20. Келли Престон и Барак Обама
Актриса Келли Престон окончила школу Пунаху в Гонолулу в 1980 году, через год после Барака Обамы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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