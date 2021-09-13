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Знаменитости, которые учились в одной школе

Знаменитости, которые учились в одной школе (22 фото)

Автор:
13 сентября 2021 16:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   известные люди   неожиданно   одноклассники   удивительно   шоу бизнес   
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В школьных альбомах американских выпускников любят писать фразу: "Скорее всего, станет знаменитостью", и иногда шутливое напутствие оказывается пророческим. Но какова вероятность того, что среди учащихся одной школы к громкому успеху и известности придут сразу несколько человек? Что ж, есть такие примеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   известные люди   неожиданно   одноклассники   удивительно   шоу бизнес   
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PbIBOK 37 минут назад
Николь Кидман и Наоми Уотс познакомились на одном из телеканалов в Сиднее, куда попали на рекламную съемку купальников. После этого девушки сдружились и вместе сыграли в картине «Флирт» (1991 г.). Николь приобрела известность быстрее, чем подруга.
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