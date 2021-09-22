Списанные танки, истребители и корабли, гниющие на военных базах по всему миру

Дмитрий Осадчий посетил более 50 стран. Он фотографировал самолеты в пустыне ОАЭ и лодки, застрявшие в российских льдах. Он пробирался сквозь болота, леса и пустыни, чтобы найти тщательно охраняемые объекты, которые обычно никто не видит.



Дмитрию 38 лет, он из Санкт-Петербурга. Свой первый дрон он купил пять лет назад и с тех пор его жизнь изменилась.



"Я начал снимать в основном корабли, потом затонувшие корабли. Потом я понял, что мне интересно снимать брошенную технику, - рассказал он. - Практически вся она не очень доступна и находится на охраняемой территории. Приходится ехать в дальние страны, а потом гулять по лесам, болотам или пустыням - и даже тогда дрону еще далеко лететь".



Размышляя о том, что его привлекает в ржавеющих машинах, он сказал: "Мне нравится на них смотреть. Трудно объяснить, но в этом упадке есть какая-то неописуемая красота, которую нельзя найти больше нигде. Вот почему меня привлекают заброшенные места. Это дух истории и неизведанного".