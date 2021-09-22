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Списанные танки, истребители и корабли, гниющие на военных базах по всему миру

Списанные танки, истребители и корабли, гниющие на военных базах по всему миру (20 фото + 1 тянучка)

Автор:
22 сентября 2021 15:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: аэрофотография   брошенная военная техника   брошенная техника   военная техника   заброшенная техника   фоторепортажи   
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Российский фотограф и фанат истории Дмитрий Осадчий пять лет фотографировал брошенную военную технику по всему миру. Его аэрофотоснимки как нельзя лучше показывают некогда могущественных, а ныне ржавых титанов. На первый взгляд эти лодки, танки и самолеты кажутся выстроенными в ряды и готовыми к действию, но на самом деле их время ушло.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэрофотография   брошенная военная техника   брошенная техника   военная техника   заброшенная техника   фоторепортажи   
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8  комментариев
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3k
Rubiroid_47 56 минут назад
Бе-6 на скале- крутой монумент. Хорошо бы обновить.
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1k
Карагандинская Полиграфия 23 минуты назад
Местами думаю - что за бредятина каким-то западным школьником написана...
А всё понятно "Источник: dailymail.co.uk переведено..."(с)
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32k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Как обычно, копипастится не вникая в смысл.

<<< экраноплан класса "Лунь" >>>

имеет правильное наименование "ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" и никогда не был "Каспийским морским чудовищем".

Советский экспериментальный экраноплан КМ (Корабль-макет),
разработанный в конструкторском бюро Р. Е. Алексеева, имел размах крыла 37,6 м, длину 92 м. Пиндосы, получив снимки со спутника, были в ах.уе и назвали его "Каспийский монстр".



КМ имел максимальную взлётную массу 544 тонны, до появления самолёта Ан-225 это был самый тяжёлый летательный аппарат в мире.



КМ и послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца "Лунь"
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23k
Владимир Полчаса назад
Каспийский Монстр ну никак не "Каспийское морское чудовище". Монстр он и есть монстр.
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1k
Oldman Полчаса назад
"Устаревший в результате технических усовершенствований" ....
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10k
Kostick Полчаса назад
друг, а как это - "пассажирский трехрежимный авиалайнер"?
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5k
Александр Зотов 39 минут назад
Каспийский монстр и Лунь - это разные экранопланы
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Александр Зотов 39 минут назад
судя по тексту - копипаста с буржуйского ресурса какого-то
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