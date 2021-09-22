Списанные танки, истребители и корабли, гниющие на военных базах по всему миру

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Российский фотограф и фанат истории Дмитрий Осадчий пять лет фотографировал брошенную военную технику по всему миру. Его аэрофотоснимки как нельзя лучше показывают некогда могущественных, а ныне ржавых титанов. На первый взгляд эти лодки, танки и самолеты кажутся выстроенными в ряды и готовыми к действию, но на самом деле их время ушло.
Дмитрий Осадчий посетил более 50 стран. Он фотографировал самолеты в пустыне ОАЭ и лодки, застрявшие в российских льдах. Он пробирался сквозь болота, леса и пустыни, чтобы найти тщательно охраняемые объекты, которые обычно никто не видит.
Дмитрию 38 лет, он из Санкт-Петербурга. Свой первый дрон он купил пять лет назад и с тех пор его жизнь изменилась.
"Я начал снимать в основном корабли, потом затонувшие корабли. Потом я понял, что мне интересно снимать брошенную технику, - рассказал он. - Практически вся она не очень доступна и находится на охраняемой территории. Приходится ехать в дальние страны, а потом гулять по лесам, болотам или пустыням - и даже тогда дрону еще далеко лететь".
Размышляя о том, что его привлекает в ржавеющих машинах, он сказал: "Мне нравится на них смотреть. Трудно объяснить, но в этом упадке есть какая-то неописуемая красота, которую нельзя найти больше нигде. Вот почему меня привлекают заброшенные места. Это дух истории и неизведанного".
Дмитрию 38 лет, он из Санкт-Петербурга. Свой первый дрон он купил пять лет назад и с тех пор его жизнь изменилась.
"Я начал снимать в основном корабли, потом затонувшие корабли. Потом я понял, что мне интересно снимать брошенную технику, - рассказал он. - Практически вся она не очень доступна и находится на охраняемой территории. Приходится ехать в дальние страны, а потом гулять по лесам, болотам или пустыням - и даже тогда дрону еще далеко лететь".
Размышляя о том, что его привлекает в ржавеющих машинах, он сказал: "Мне нравится на них смотреть. Трудно объяснить, но в этом упадке есть какая-то неописуемая красота, которую нельзя найти больше нигде. Вот почему меня привлекают заброшенные места. Это дух истории и неизведанного".
Этот экраноплан класса "Лунь", получивший название "Каспийское морское чудовище", был обнаружен США во время холодной войны и вытащен на пляж в Дербенте, Россия, в июле 2020 года. Воздушное судно имеет длину 92 метра, размах крыльев составляет 37,5 метра, а вес - около 380 тонн.
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Экраноплан класса "Лунь" был экспериментальным экранопланом, разработанным Советским Союзом в 1960-х годах. Он классифицируется Международной морской организацией как корабль, но на самом деле образует отдельную технологическую группу. Корабль был спроектирован так, чтобы парить на высоте от одного до пяти метров над поверхностью воды с использованием аэродинамического принципа "эффекта земли".
Ряды списанных танков Т-80, зарастающих травой на бронетанковом ремонтном заводе в Ленинградской области. Они поступили на вооружение в 1979 году как основные боевые танки, спроектированные и изготовленные Советским Союзом. Модель используется до сих пор и экспортировалась в другие страны, включая Великобританию, Пакистан и Южную Корею.
Т-80 был вторым основным боевым танком в мире, оснащенным газотурбинным двигателем после шведского Strv 103, и первым, кто использовал его в качестве основного силового двигателя.
Списанные БТР-70 на территории бронетанкового ремонтного завода в Ленинградской области. Восьмиместный бронетранспортер был принят на вооружение в 1972 году и широко экспортировался. У 11,5-тонных машин броня 9 мм спереди и 7 мм по бокам.
Завод по ремонту бронетехники в Ленинградской области называют крупнейшим танковым кладбищем в европейской части России.
Lockheed Tristar L-1011, широкофюзеляжный пассажирский трехрежимный авиалайнер, который фотограф описывает как "возможно, самый крутой заброшенный самолет, который я когда-либо видел". Он лежит в большой пустыне Руб-эль-Хали в ОАЭ и является частью коллекции Национального автомобильного музея Эмиратов.
Авиалайнер Lockheed Tristar L-1011 является частью музейной коллекции, принадлежащей шейху Абу-Даби Хамаду бин Хамдану Аль Нахайяну, также известному как "Радужный шейх". Шейх Хамад получил свое прозвище после того, как купил семь новеньких автомобилей Mercedes 500 SEL и раскрасил их в цвета радуги. Его коллекция автомобилей, частью которой является и этот самолет, была названа самой сумасшедшей коллекцией автомобилей в мире.
Самолет-амфибия "Бериев Бе-6" в Мурманской области. Эти самолеты эксплуатировались с 1949 до конца 1960-х годов в России и Китае.
В первую очередь для морской разведки и патрулирования, но также участвовали в торпедно-бомбовых ударах, минных и транспортных операциях.
Списанные вертолеты и самолеты на территории заброшенного военного аэродрома в Ленинградской области.
Справа на снимке то, что Дмитрий Осадчий называет "последним и самым красивым советским паровозом". Это поезд P36, который ржавеет в Лебяжском железнодорожном музее и форте "Красная Горка" в Ленинградской области. P36 получил прозвище "Генерал" из-за характерной красной полосы по бокам. Это был советский пассажирский поезд, и в период с 1950 по 1956 год таких поездов было построено 251 штука.
"Вертолетное кладбище" на авиаремонтном заводе в Ленинградской области. Среди вертолетов, используемых российскими военными, - боевой вертолет Ми-24, эксплуатируемый с 1972 года, который был экспортирован в 48 стран, не считая территории бывшего Советского Союза. Построено более 2648 единиц.
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Затопленный катер-торпедолов проекта 1388 "Шелон" в гавани Угольная в Кронштадте, Россия, где он годами стоял на якоре, прежде чем был разрезан на металл. Это же судно изображено вмерзшим в лед зимой. Устаревший в результате технических усовершенствований, этот торпедолов мог бы специализироваться на радиологическом мониторинге.
Десяток вертолетов, некоторые без лопастей, на бывшем полигоне ГАУ на аэродроме Селезнево в Ленинградской области.
Считается, что аэродром был построен в конце 1930-х годов, но так и не был завершен из-за начавшейся русско-финской войны (1939-1940). В 1950-х годах аэродром стал летным училищем, а затем полигоном.
Эсминец "Расторопный" ждет утилизации у причала Кронштадтского морского завода. Работы над кораблем начались в 1986 году, первый рейс он совершил в 1988 году. В 2015 году "Расторопный" был продан на металлолом.
Кормовое и носовое орудия эсминца "Расторопный" были разобраны, а стволы орудий прикрыты досками. В исходном состоянии на "Расторопном" были установлены четыре 130-миллиметровых B-13 орудий. Противовоздушная оборона обеспечивалась парой 76,2-миллиметровых зенитных орудий 34-К и парой 45-миллиметровых зенитных орудий 21-К, а также двумя 12,7-миллиметровыми пулеметами ДК или ДШК.
Истребитель Су-27 лежит в кустах у полузаброшенной военной базы недалеко от Санкт-Петербурга. Вступив в строй в 1985 году, самолет выполнял основные функции ПВО дальнего действия против американских бомбардировщиков SAC B-1B и B-52G / H, защищал советское побережье от авианосцев и сопровождал истребители дальнего радиуса действия для советских тяжелых бомбардировщиков.
Военно-транспортный самолет Антонов Ан-8, место нахождения которого "стало местом паломничества всех пилотов беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", как написал Дмитрий Осадчий. Двухтурбинный легкий военно-транспортный самолет советской конструкции с высокорасположенным крылом был списан с вооружения в 2004 году. Первый полет модель совершила в 1956 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аэрофотография брошенная военная техника брошенная техника военная техника заброшенная техника фоторепортажи
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А всё понятно "Источник: dailymail.co.uk переведено..."(с)
<<< экраноплан класса "Лунь" >>>
имеет правильное наименование "ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" и никогда не был "Каспийским морским чудовищем".
Советский экспериментальный экраноплан КМ (Корабль-макет),
разработанный в конструкторском бюро Р. Е. Алексеева, имел размах крыла 37,6 м, длину 92 м. Пиндосы, получив снимки со спутника, были в ах.уе и назвали его "Каспийский монстр".
КМ имел максимальную взлётную массу 544 тонны, до появления самолёта Ан-225 это был самый тяжёлый летательный аппарат в мире.
КМ и послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца "Лунь"