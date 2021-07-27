Отпуск на Камчатке: обзор Instagram-аккаунтов тех, кого не пустили в этом году в Европу

1535
23
Авторы данных фотографий решились в этом году на настоящее путешествие. Бесспорно, во многом этому поспособствовала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а также закрытые границы многих стран. Вон же он - шанс побывать там, куда многие так и не решились поехать, если бы не пандемия. Встречайте, невероятная Камчатка!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Полное погружение: в Австралии откроют первый подводный отель
- Как путешествовать, заботясь о дикой природе?
- 10 самых интересных направлений 2019 года без толп туристов
- Захватывающая прогулка по самому северному городу мира — Лонгйиру
- Подземный город в Торонто
26
Понравилось26
Новости партнёров
Малки – это ещё и термальные источники! Рядом с этой речкой оборудованы купальни, где температура воды в разных «лужах» от 30 до 50 градусов.
В их задачу не входил фоторепортаж о местных достопримечательностях.
Фотографий о Камчатке, сделанных как профессионалами, так и любителями, в сети миллионы.