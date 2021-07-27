Отпуск на Камчатке: обзор Instagram-аккаунтов тех, кого не пустили в этом году в Европу

Авторы данных фотографий решились в этом году на настоящее путешествие. Бесспорно, во многом этому поспособствовала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а также закрытые границы многих стран. Вон же он - шанс побывать там, куда многие так и не решились поехать, если бы не пандемия. Встречайте, невероятная Камчатка!

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