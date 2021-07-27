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Отпуск на Камчатке: обзор Instagram-аккаунтов тех, кого не пустили в этом году в Европу

Отпуск на Камчатке: обзор Instagram-аккаунтов тех, кого не пустили в этом году в Европу (23 фото)

Автор:
27 июля 2021 12:19
Сообщество : Путешествия
Метки: Instagram   travel   камчатка   миры   путешествия   туризм   фоторепортажи   
1535
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Авторы данных фотографий решились в этом году на настоящее путешествие. Бесспорно, во многом этому поспособствовала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а также закрытые границы многих стран. Вон же он - шанс побывать там, куда многие так и не решились поехать, если бы не пандемия. Встречайте, невероятная Камчатка!
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Метки: Instagram   travel   камчатка   миры   путешествия   туризм   фоторепортажи   
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18  комментариев
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4k
ayekaramba Час назад
Автор, "Камчатка", путешествия, эпидемиологическая обстановка.... Кому ты мозги пудришь? Меняй название поста на "Фотки телок на природе" и больше не вы.бывайся
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17k
KOSTELLO 16 минут назад
Вот только первозданные красоты Камчатки закрыли чьи то насиликонено-отфотошопленные ипальники
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5k
Ruk 48 минут назад
для инстаграмчика пойдёт. так то шкуры лишние
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10k
Татьяна Юсова Час назад
Малки, это не только чистая горная речка с температурой воды примерно +5, на берегу которой сидит красивая девушка.
Малки – это ещё и термальные источники! Рядом с этой речкой оборудованы купальни, где температура воды в разных «лужах» от 30 до 50 градусов.

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−20
Андрей Час назад
Светлана Лобода тоже на Камчатке
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740
Glassy Час назад
Телки. Камчатки нет.
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8k
Андрей А Час назад
Хороший фотограф на вес золота

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20k
Добрый Алабай Час назад
Прекрасное место. Был там в 86-87 годах. Рыба, крабы, икра, черемша, трава высотой 2-3 метра, вулканы, гейзеры, горячие источники в Паратунке, незабываемые морские круизы на атомных подводных лодках. Всем рекомендую.
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36k
Андрей Час назад
Если с фото убрать людей и посмотреть на пейзажи, то как-бы невероятного совсем немного...
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Колхозная провинция и абсолютная безвкусица так и прет от каждой фотки!
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973
Not Found! Час назад
"Встречайте, невероятная Камчатка!" А где Камчатка?
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