FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5735 постов • 690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
30 профессиональных аэроснимков, от которых захватывает дух

30 профессиональных аэроснимков, от которых захватывает дух (31 фото)

Автор:
19 мая 2021 15:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: аэрофото   аэрофотографии   аэрофотография   вид сверху   вид сверху лучше   с высоты птичьего полёта   фотограф   
303
31
Венгерский фотограф Габор Надь умеет показать красоты нашей планеты так, как никто другой. Он настоящий мастер аэросъемки! Сделанные им фотографии гор, рек, озер и других чудес природы - совершенно невероятное зрелище и наглядное доказательство того, как важно поймать правильный ракурс и правильный момент.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: аэрофото   аэрофотографии   аэрофотография   вид сверху   вид сверху лучше   с высоты птичьего полёта   фотограф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Неоднозначный и довольно дорогой способ продлить себе жизнь Неоднозначный и довольно дорогой способ продлить себе жизнь Животный мир африканской саванны на аэрофотоснимках Криса дю Плесси Животный мир африканской саванны на аэрофотоснимках Криса дю Плесси Вид сверху: как видит мир румынский фотограф Ови Поп Вид сверху: как видит мир румынский фотограф Ови Поп 30 лауреатов конкурса дрон-фотографии 30 лауреатов конкурса дрон-фотографии 27 лучших снимков с конкурса аэрофотографии Agora #Aerial2020 27 лучших снимков с конкурса аэрофотографии Agora #Aerial2020 Ливан, каким вы его никогда не видели Ливан, каким вы его никогда не видели
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

519714



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Лучше одного кота могут быть только два
1
46
Лучше одного кота могут быть только два
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
4
87
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
0
11
Поклонник "Симпсонов" переосмысливает классические полотна
Сила на колесах!
0
5
Сила на колесах!
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#дтп#люди#СССР#автомобили#Разное#приколы#знаменитости
#Юмор#факты#прикол#подборка#шоу бизнес#авто аварии#кино#природа#прикольные#новости
#интересное#интересно#картинки#аварии#Россия#автомир#сша#красота#конфликт#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться