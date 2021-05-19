30 профессиональных аэроснимков, от которых захватывает дух

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Венгерский фотограф Габор Надь умеет показать красоты нашей планеты так, как никто другой. Он настоящий мастер аэросъемки! Сделанные им фотографии гор, рек, озер и других чудес природы - совершенно невероятное зрелище и наглядное доказательство того, как важно поймать правильный ракурс и правильный момент.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аэрофото аэрофотографии аэрофотография вид сверху вид сверху лучше с высоты птичьего полёта фотограф
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