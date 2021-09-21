Большой и громкий человек Роман Филиппов. Главный Дед Мороз страны

Писать о таком замечательном артисте как Роман Сергеевич Филиппов легко и приятно. Руки сами в пляс идут и кренделя выписывают. Он играл в кино маленькие роли, но его знали и любили абсолютно все. О его доброте ходили легенды. Он был ни на кого не похож, и был очень востребован. Большой и громкий человек. Таким его и помним.
Если все дети страны мечтали увидеть главного Деда Мороза, то все папаши грезили о том, чтобы с ним выпить! Когда Филиппов шёл на спектакль в Кремль, то у Кутафьей башни его уже поджидала толпа радостных пап с бутылками в руках, скандировавших нестройным хором: "Приезжайте к нам на Колыму!", "Гаврила!", "Хулиганы зрения лишают!". Жене актёра приходилось идти впереди, расталкивая мужиков с бутылками, а Роман Сергеевич только и говорил ей во след своим густым басом: "У-у, гестапо".
Его мамой была актриса травести симферопольского театра Анна Григорьевна Кудерман, маленькая, худенькая женщина. И когда у неё родился богатырь весом более пяти килограмм, она не сдюжила и умерла во время родов. Отец, Сергей Александрович, тоже актёр, вскоре перебрался в Горький, где после много лет работал в местном драматическом театре. В Горьком прошло детство и юность будущего актёра Романа Филиппова.
Он вырос огромным увальнем, к семнадцати годам его рост был уже 193 см, и весил он около центнера. Часто глядя на себя в зеркало он думал куда ему податься с такими габаритами, и приходил к выводу, что обречён только к сценической жизни. Тут ещё знаменитая актриса Малого театра Вера Пашенная приехав в Горький на смотр молодых дарований, увидев юного Романа, пришла в полный восторг от его данных и уникального голоса, и сказала ему, чтобы немедленно после окончания школы приезжал поступать в Москву. Голос у актёра и вправду был уникальным. Он был грудной, низкий, по оперному такой голос обозначают бас-профундо. У Романа и прозвище из-за этого было в честь другого нижегородского баса - "Шаляпин".
Проблем с поступлением у Романа Филиппова не было. Он был зачислен на курс Веры Пашенной в училище им. Щепкина. Его однокурсниками, а после и коллегами по Малому театру и друзьями на всю жизнь стали: Юрий Соломин, Виктор Борцов, Алексей Эйбоженко.
После окончания училища он был зачислен в труппу знаменитого Малого театра. Казалось, что всё идёт лучше некуда, но Роман через три года был отчислен из труппы руководителем театра Михаилом Царёвым. Из-за творческих разногласий. Владимир Кенигсон, представитель старого поколения артистов театра, тогда ему говорил: "Ромка, не спорь со старшими, внимай и слушай. Я же тебя еще в Симферополе пеленал за кулисами, и Михаил Иванович Царёв тебе тоже лишь добра желает, и ты ему не перечь". Но молодой богатырь Роман Филиппов был непреклонен. Он уходит в театр им. Пушкина, где проработал только один сезон. Потом был год работы в Москонцерте, а после был крутой поворот. Актёр уехал работать в Минск.
Этому было несколько причин. Молодого, фактурного актёра уже стали снимать в кино. И вот на съёмках белорусского фильма "Человек не сдаётся", где он сыграл фашистского резидента, он познакомился с юной ассистенткой режиссёра Екатериной. Любовь была настолько сильной, что Роман Филиппов не мыслил жизни без неё. А Катерину в Москву не отпускали родители. Тогда он решил жить там где жила его возлюбленная - в Минске.
После свадьбы он устраивается работать в Театр им. Янки Купалы. Он выбрал этот театр потому что там платили очень хорошие зарплаты актёрам в отличии от других городских театров. Была лишь проблема, что в этом театре все спектакли шли на белорусском языке. Но Роман обладал настоящим лингвистическим даром. Он выучил белорусский язык за месяц, и вскоре стал ведущим актёром театра.
Интересно, что уехав из Москвы, актёр мало что потерял в плане популярности. Его кинематографическая карьера продолжала весьма успешно развиваться и в Минске. Оружейника Просперо в "Трёх толстяках", барона в "Городе мастеров", Ладыженского Евгения Николаевича из "Бриллиантовой руки", Коновалова в фильме "По Руси", он сыграл в белорусский период своей карьеры.
Лишь в конце 1969 года актёр с семьёй перебирается обратно в Москву, в родной Малый театр. Обрастает театральными ролями, и еще больше начинает сниматься в кино.
Но самая главная роль Романа Сергеевича Филиппова оставалась неизвестной долгие годы. Эту роль он играл 20 лет на сцене Кремлёвского дворца Съездов. Мало кто знал в то время что он был главным Дедом Морозом, на самой главной ёлке страны. Нельзя сказать, что этот факт скрывали, просто старались не афишировать. В Малом подстраивались под ритм Р. Филиппова, и старались его не занимать в период с 10 декабря по 10 января.
Интересно, что съёмки с актёром в фильме "Чародеи", где он сыграл Юлия Цезаревича Камнеедова, перенесли на март, потому что в зимний период он был занят чрезвычайно.
Причём за долгие 20 лет, когда актёр был в главных Дедах Морозах, он ни разу не опоздал и не подвёл коллектив. А ведь приходилось играть по три спектакля в день, и надо было быть в форме 1 января. И он каждый раз приезжал 1 января трезвый как стёклышко. При том Роман Сергеевич был далеко не трезвенник, и умел погулять и пошуметь, как подобало его доброй, русской душе.
Ещё ходили слухи, что он подсидел Александра Хвылю в этой роли. Но это было не так. Такие назначения отпускались сверху. Просто старый Дед Мороз уже достиг критического возраста 70 лет. А Кремлёвская ёлка это был адский труд. Ведь надо было каждого из пяти тысяч детей не обделить вниманием, и как-то отметить. И дети висели на нём гроздьями, похищали его посох, отрывали звёздочки с его шубы...
Помимо удивительных лингвистических способностей артиста (он свободно говорил на английском, немецком, белорусском, польском языках), ещё был шахматный талант, где многие кто с ним играл уверяли, что он играл на уровне мастера, и также был незаурядный литературный талант. Роман Сергеевич оставил после себя огромное количество стихотворений, посвящений и эпиграмм.
Многие кинороли Романа Сергеевича до сих пор любимы зрителями. Спутать его с кем-то было просто невозможно. И его Васю Зайцева в "Девчатах", и его Ляписа-Трубецкого - создателя Гаврилиады, Николу Питерского в "Джентельменах удачи" - зрители конечно же помнят. Равно как и почти все 65 киноролей артиста в кино. Да и театралы, до сих пор помнят его Скалозуба и Несчастливцева. И его ученики в ГИТИСе, где он преподавал художественное слово, и где в 1988 году ему было присвоено учёное звание доцента, конечно же до сих пор его помнят.
Роман Сергеевич Филиппов прожил мало. Многим казалось, что он выглядит старше своих лет. Но на самом деле он просто был очень крупный и фактурный, и наверно от этого казался старше.
К своему здоровью Роман Сергеевич относился наплевательски. Пережив в 52 года серьёзный инфаркт, он тяжело болел два месяца. Врачи ему велели вести более скромный и спокойный образ жизни. Но он разве мог жить по-другому? Переступив через инфаркт актёр опять стал жить как хотел. Собирал шумные компании, где спиртное лилось рекой, курил как паровоз. В итоге старушка с косой нагнала его в 56 лет.
Последний раз он вышел на сцену Кремля в роли Дед Мороза 10 января 1992 года. При этом произошла классическая оговорка ведущего. Обычно спектакль завершался словами: "Дети, Дед Мороз не прощается с вами". В тот раз вдруг сказали: "Прощается"... И оказались правы. Ровно через месяц Романа Сергеевича Филиппова не стало.
Источник:
- Актеры, которые чуть было не погибли на съемках
- 11 вырезанных сцен из известных фильмов, которые могли сильно изменить впечатление от этих картин
- Бальтазар из фильма "Человек-амфибия" - уникальный актер Анатолий Смиранин
- "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем
- 12 биографических фильмов, на которые обрушилась критика со стороны родственников
Понравилось42
- План по валу.
- ВАЛ ПО ПЛАНУ! ПРОХОДИ!