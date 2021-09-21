Большой и громкий человек Роман Филиппов. Главный Дед Мороз страны

Его мамой была актриса травести симферопольского театра Анна Григорьевна Кудерман, маленькая, худенькая женщина. И когда у неё родился богатырь весом более пяти килограмм, она не сдюжила и умерла во время родов. Отец, Сергей Александрович, тоже актёр, вскоре перебрался в Горький, где после много лет работал в местном драматическом театре. В Горьком прошло детство и юность будущего актёра Романа Филиппова.





Он вырос огромным увальнем, к семнадцати годам его рост был уже 193 см, и весил он около центнера. Часто глядя на себя в зеркало он думал куда ему податься с такими габаритами, и приходил к выводу, что обречён только к сценической жизни. Тут ещё знаменитая актриса Малого театра Вера Пашенная приехав в Горький на смотр молодых дарований, увидев юного Романа, пришла в полный восторг от его данных и уникального голоса, и сказала ему, чтобы немедленно после окончания школы приезжал поступать в Москву. Голос у актёра и вправду был уникальным. Он был грудной, низкий, по оперному такой голос обозначают бас-профундо. У Романа и прозвище из-за этого было в честь другого нижегородского баса - "Шаляпин".





Проблем с поступлением у Романа Филиппова не было. Он был зачислен на курс Веры Пашенной в училище им. Щепкина. Его однокурсниками, а после и коллегами по Малому театру и друзьями на всю жизнь стали: Юрий Соломин, Виктор Борцов, Алексей Эйбоженко.