Актеры, которые чуть было не погибли на съемках

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Профессия актера одна из самых разносторонних, в ней нужны самые разные умения, навыки, порой очень неожиданные.
И те, кто всецело предан своей работе идут на многое, чтобы выполнить свою роль максимально хорошо. Порой они очень рискуют своей жизнью.
Владимир Коренев
21-летний студент ГИТИСа, который играл Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", никогда до этого не снимался в подводных съемках . Но, как и его коллеги, большинство трюков выполнял самостоятельно. и вот один из них чуть не привел к трагедии.
Это случилось в эпизоде, когда пойманного Ихтиандра выпускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук и матроса и Коренев пошел ко дну. К счастью, актера успели спасти, пока он не захлебнулся водой.
Это случилось в эпизоде, когда пойманного Ихтиандра выпускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук и матроса и Коренев пошел ко дну. К счастью, актера успели спасти, пока он не захлебнулся водой.
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Холли Берри
Не секрет, что в "Бондиане" большинство трюков, пусть даже и очень опасных, выполняют актеры, играющие роль агента 007, а не каскадеры. Роль Берри не предполагала опасных трюков, она должна была сыграть объект влечения главного героя. И именно эта роль чуть не стоила актрисе жизни. В сцене с Пирсом Броснаном она внезапно начала задыхаться из-за инжира, которые она ела в кадре. С партнером ей и вправду повезло: Пирс спас ее, оказав первую помощь.
Айла Фишер
Когда Айла снималась в фильме "Иллюзия обмана" ей нужно было погрузиться в резервуар с водой, а там ее пристегивали цепями. По сценарию она должна была освободиться от оков и сбежать. Но во время съемок произошло непредвиденное - цепи Айлы запутались, она начала задыхаться и стучать по стеклу, чтобы привлечь внимание. Сначала съемочная группа не поняла в чем дело, но все равно успели спасти актрису пока она не захлебнулась.
Джеки Чан
Легенда боевиков и не только из-за преданности жанру, но и из-за того, что сам выполняет все трюки маневры, даже самые опасные. Один из таких трюков чуть не стоил ему жизни: когда снимали картину "Доспехи бога" Чан должен был прыгнуть и схватиться за ветку дерева. Рука Джеки рассекла воздух и он упал на камни, расколов череп. Осколок попал ему прямо в мозг, актера экстренной увезли в больницу.
Джеки Чан был спасен.
Джеки Чан был спасен.
Дженнифер Лоуренс
Ее сильный характер известен в Голливуде, который в миксе с отличным чувством юмора, помогает ей справляться со всеми трудностями и неожиданными ситуациями. Как-то раз она спасла человека, а трюки на съемках предпочитает делать самостоятельно, а иначе зачем такая хорошая физическая форма?
Как-то раз, на съемках "Голодные игры: Сойка-пересмешница" Дженнифер должна была пробежать по туннелю, заполненному легким туманом. Специальная дым-машина в одном из дублей сломалась и начала выпускать слишком большое количество субстанции. Актриса и члены съемочной площадки начали задыхаться, но все обошлось - Дженнифер успели вынести из туннеля в безопасную зону.
Как-то раз, на съемках "Голодные игры: Сойка-пересмешница" Дженнифер должна была пробежать по туннелю, заполненному легким туманом. Специальная дым-машина в одном из дублей сломалась и начала выпускать слишком большое количество субстанции. Актриса и члены съемочной площадки начали задыхаться, но все обошлось - Дженнифер успели вынести из туннеля в безопасную зону.
Диана Крюгер
Не каждая актриса пойдет на такой риск, как Диана в фильме "Бесславные ублюдки". В одной из сцен предполагалось, что ее персонажа душат и он медленно задыхается, теряя кислород. Крюгер согласилась быть придушенной Тарантино, который жаждал в кадре натуральности. Он, конечно, не собирался по-настоящему душить актрису, но эмоции у нее получились самыми настоящими, что и требовалось.
Режиссер остановился в нужный момент, Диана не пострадала, а кадры получились очень ценными.
Режиссер остановился в нужный момент, Диана не пострадала, а кадры получились очень ценными.
Константин Райкин
На съемках "Свой среди чужих, чужой среди своих" на съемках сцены, где Райкин и Богатырев прыгают с 12-метрового обрыва в реку Аргун, актеров затянуло в водоворот. Сильное течение не позволяло их быстро вытащить, они долго пробыли в ледяной воде.
Константин Райкин рассказывал, что после этих съемок он серьезно заболел.
Константин Райкин рассказывал, что после этих съемок он серьезно заболел.
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