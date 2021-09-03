Актеры, которые чуть было не погибли на съемках

21-летний студент ГИТИСа, который играл Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", никогда до этого не снимался в подводных съемках . Но, как и его коллеги, большинство трюков выполнял самостоятельно. и вот один из них чуть не привел к трагедии.

Это случилось в эпизоде, когда пойманного Ихтиандра выпускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук и матроса и Коренев пошел ко дну. К счастью, актера успели спасти, пока он не захлебнулся водой.