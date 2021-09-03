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Актеры, которые чуть было не погибли на съемках

Актеры, которые чуть было не погибли на съемках (8 фото)

Автор:
03 сентября 2021 14:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   режиссеры   риск   съемки   творчество   
2664
8
Профессия актера одна из самых разносторонних, в ней нужны самые разные умения, навыки, порой очень неожиданные.
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Метки: актеры   кино   режиссеры   риск   съемки   творчество   
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16k
Serg2001 2 часа назад
Про Джеки Чана, наверное, можно три таких поста запилить... )
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90
Andrey 3 минуты назад
сравнивать в этом посте актеров с Джеки Чаном смешно !
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65k
Максим 51 минуту назад
То что Райкин серьезно заболел счас очень сильно заметно.. Его самая первая роль, что я помню, в острове погибших кораблей.. Вот он таким и остался на всю жизнь.. Шолом-трепач.
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11k
koleos72 53 минуты назад
Особенно актёрам тяжело купаться в холодном море, в сентябре! Очинь тижало!
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20k
Евгений 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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14k
Alex 2 часа назад
Актеры, которые чуть было не погибли на съемкахПосмотреть
Актеры, которые чуть было не погибли на съемках
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337
Мурчелло 2 часа назад
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