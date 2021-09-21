19.

По адресу Белградская 8 строится экспериментальный 16-этажный дом. Что в нём было такого необычного? Вот вам цитата из путеводителя по Ленинграду 1977 года:



Экспериментальный дом на Белградской ул. (№8) имеет 16 этажей. Некоторые квартиры предоставлены жильцам полностью меблированными. Повышению комфорта способствуют предусмотренные при вестибюле помещения для хранения велосипедов, колясок, кладовые в подвальном этаже. На плоской кровле возвышается двухэтажная надстройка, в которой размещён клуб с залом универсального назначения, библиотекой, комнатами для занятий и отдыха".