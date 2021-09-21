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На экраны страны выходит фильм, получивший статус не просто легендарного, а поистине народного: Василий Шукшин выпускает "Калину Красную".
Фильм выходит летом с триумфом, а уже 2 октября режиссёр и исполнитель главной роли Шукшин умирает от инфаркта в 45-летнем возрасте...
А что там у нас творится в Ленинграде? Давайте прогуляемся вместе и посмотрим.
Фильм выходит летом с триумфом, а уже 2 октября режиссёр и исполнитель главной роли Шукшин умирает от инфаркта в 45-летнем возрасте...
А что там у нас творится в Ленинграде? Давайте прогуляемся вместе и посмотрим.
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3.
Вид от парка Сосновка в сторону застраивающегося проспекта Луначарского. Сейчас на том самом месте, где на фото пасутся коровки находится школа номер 60 и дворы между проспектом Художников и улицей Сантьяго-де-Куба.
8.
А вот ещё один любопытный образец ленинградского транспорта тех времён - речной автобус "Заря" прибыл к Петропавловской крепости.
11.
Троллейбусное кольцо в конце Светлановского проспекта на углу с проспектом Суздальским. В кадре - троллейбусы ЗИУ-5.
15.
Ещё одна фотография трамвая - на этот раз с улицы Савушкина. Снимок сделан около станции метро "Чёрная Речка". Правда на момент снимка она ещё не была открыта - это произойдёт лишь через 8 лет в 1982 году.
19.
По адресу Белградская 8 строится экспериментальный 16-этажный дом. Что в нём было такого необычного? Вот вам цитата из путеводителя по Ленинграду 1977 года:
Экспериментальный дом на Белградской ул. (№8) имеет 16 этажей. Некоторые квартиры предоставлены жильцам полностью меблированными. Повышению комфорта способствуют предусмотренные при вестибюле помещения для хранения велосипедов, колясок, кладовые в подвальном этаже. На плоской кровле возвышается двухэтажная надстройка, в которой размещён клуб с залом универсального назначения, библиотекой, комнатами для занятий и отдыха".
Экспериментальный дом на Белградской ул. (№8) имеет 16 этажей. Некоторые квартиры предоставлены жильцам полностью меблированными. Повышению комфорта способствуют предусмотренные при вестибюле помещения для хранения велосипедов, колясок, кладовые в подвальном этаже. На плоской кровле возвышается двухэтажная надстройка, в которой размещён клуб с залом универсального назначения, библиотекой, комнатами для занятий и отдыха".
21.
Ныне несуществующая станция метро "Дачное". Она была закрыта в 1977 году, после пуска участка "Автово" - "Проспект Ветеранов". Сейчас остатки станции приспособлены под здание МРЭО.
22.
Деревня Малая Яблоновка. Прямо сейчас на этом месте стоит здание с адресом Заневский проспект дом 36 и внутри него находится Российский государственный исторический архив.
23.
И напоследок сегодня вновь будет снимок с трамваем. И вновь линия, которой больше не существует: трамвай 15 маршрута пересекает Фонтанку по Измайловскому мосту. Трамвайные пути исчезнут отсюда в 2007 году.
1973 год здесь: Прогулка по Ленинграду 1973 года#top-comments-3935855-0
1973 год здесь: Прогулка по Ленинграду 1973 года#top-comments-3935855-0
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