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Прогулка по Ленинграду 1974 года

Прогулка по Ленинграду 1974 года (23 фото)

Автор:
21 сентября 2021 21:33
Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди   страна   фотографии   
345
23
На экраны страны выходит фильм, получивший статус не просто легендарного, а поистине народного: Василий Шукшин выпускает "Калину Красную".
Фильм выходит летом с триумфом, а уже 2 октября режиссёр и исполнитель главной роли Шукшин умирает от инфаркта в 45-летнем возрасте...
А что там у нас творится в Ленинграде? Давайте прогуляемся вместе и посмотрим.
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Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди   страна   фотографии   
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schmubu 5 часов назад
чем там кончилось дело с экспериментальным домом на белгородской 8?
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