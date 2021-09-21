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Любимые актёры в подборке фотографий.
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Актриса театра и кино Марина Неелова в кулисах сразу после спектакля «Спешите делать добро». Юрий Рост, 1984 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
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5.
Актриса Ирина Короткова на съемках фильма Александра Косарева «Срочно... Секретно... Губчека». Неизвестный автор, 1982 год, г. Тобольск, из архива Марии Косаревой.
6.
Актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Леонов. Александр Стешанов, 1980-е, ОАО «Газета Известия».
8.
Актер Алексей Петренко во время съемок фильма «День гнева». Юозас Будрайтис, 1985 год, Украинская ССР, г. Севастополь, МАММ/МДФ.
11.
Выступает Татьяна Пельтцер. Валентин Хухлаев, 9 декабря 1980 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева.
12.
Актер Николай Караченцов в спектакле Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось». Неизвестный автор, 1981 год, г. Москва, Архив театра «Ленком».
15.
Актер Александр Абдулов в спектакле Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось», 1981 год, г. Москва, Архив театра «Ленком».
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В частности — своих коллег по кинокартинам.
Приятного просмотра, мало конечно но что есть.