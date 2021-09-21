В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения

FISHKINET
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира Любопытные нюансы избирательных систем стран мира 15 причудливых ситуаций, доказывающих, что Азия - это другая планета 15 причудливых ситуаций, доказывающих, что Азия - это другая планета В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса: памятника Алёнке В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса:... Автомобильный юмор в картинках Автомобильный юмор в картинках "Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях "Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин,... 30 кратких фактов для разминки мозга 30 кратких фактов для разминки мозга Студент открыл стрельбу в университете в Перми Студент открыл стрельбу в университете в Перми Про солнечные электростанции в пустыне Сахара Про солнечные электростанции в пустыне Сахара СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет СМИ опубликовали видео нападения Бекмансурова на университет Советская периодика, которой я зачитывался в детстве Советская периодика, которой я зачитывался в детстве Весёлые Картинки. Часть 20 Весёлые Картинки. Часть 20 Появилось видео ликвидации стрелка из Перми Появилось видео ликвидации стрелка из Перми При попытке выселить его из дома казахстанец расстрелял пятерых человек При попытке выселить его из дома казахстанец расстрелял пятерых... 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце Можем, когда захотим: в мире восхитились дизайном упаковки брянского молока Можем, когда захотим: в мире восхитились дизайном упаковки... Три Робинзона,или вынужденная посадка Три Робинзона,или вынужденная посадка Сосунок, писта и голый землекоп : 25 названий животных, которые можно превратить в мемы Сосунок, писта и голый землекоп : 25 названий животных, которые... Женщина оказала рабочим медвежью услугу Женщина оказала рабочим медвежью услугу Они нашли друг друга: ДТП в Краснодарском крае Они нашли друг друга: ДТП в Краснодарском крае
В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения

В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения (1 фото)

Автор:
21 сентября 2021 09:05
Метки: приговор   суд   тверь   убийство   
1279
1

В Твери поставили точку в одном из самых резонансных дел года. Суд полностью оправдал Александра Зобенкова, обвиняемого в убийстве троих человек.

Его действия признали самообороной и освободили сразу после оглашения оправдательного приговора. Трагедия произошла в мае прошлого года на участке семьи Зобенковых. Соседка попросила своего сына разобраться с владельцем собаки, которая, по ее словам, распугивает коз. Молодой человек вместе с тремя друзьями ворвался на участок и напал на хозяев и их друзей. После чего глава семьи схватил нож и нанёс налётчикам несколько ударов. Трое из них погибли на месте. После произошедшего Зобенков сам вызвал скорую и полицию. Позже в суде он заявил, что не видел, куда наносил удары, и не хотел никого убивать, а просто пытался защитить семью.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: приговор   суд   тверь   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Roninsamuray Автор поста 2 часа назад
«Оправдан за отсутствием состава преступления»: в Твери завершился процесс по делу Александра Зобенкова.
".....Установленный по делу характер обстоятельства применённого Петровым, Ордынским, Турач-Магомедовым и Омаровым насилия путём совершения неожиданного нападения, применения насилия и нанесения ударов палкой Зобенкову с малолетним ребёнком на руках, ударов палками и ногами Васильеву по голове, т. е. в жизненно важные органы, вызвавшие обильное кровотечение, потерю сознания, без возможности сопротивляться, в следствие чего не только Зобенков, но и другие свидетели посчитали, что он мёртв.

Также это численное преимущество нападавших, агрессивный характер их действий, отсутствие реакции на крики женщин и их просьбы прекратить насилие, даже когда в непосредственной близости находилась Соловьёва с ребёнком на руках, нанесение ударов палкой Пироговой, защищавшей Васильева, давали Зобенкову основание считать, что иным, нежели избранным, способом прекратить действия нападавших, которые содержали угрозу жизни и здоровью его и близких, невозможно,– констатировал судья Борис Райкес...."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
4k
onebibis Полчаса назад
Вот только самого с ребёнком и родственниками чуть не убили. Если бы отбился легальным огнестрелом без потерь для здоровья Васильева, как бы лучше было бы, но и не оправдали бы в суде. У нас чтобы быть правым нужно быть убитым (в данном случае речь о Васильеве, которого посчитали мёртвым). И не могу не отметить характерные фамилии двух нападавших. Замечу что дело было центральной России. Это о преступниках, у которых нет национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
слава Богу!!!

побольше бы таких решений в судах, глядишь и прокурорские твари перестали бы самооборону под убийство подтягивать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Любой нормальный мужик поступил бы также
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Viktor 51 минуту назад
А пусть не лезут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Fedor Viktor 38 минут назад
уже червей кормят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 56 минут назад
Наконец-то! Теперь у многих чертей пропадёт желание кидаться с кулаками в надежде ,что в случае чего,можно обвинить того,на кого толпой напали. Получив по соплям,черти обычно размазывая сопли и свои понятия по щекам,строчат заявы на того,кого забили бы до смерти,если бы самих не ссаными тряпками не отхлестали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
835
Mowgley 56 минут назад
Побольше бы таких новостей.
Глядишь, и нападений стало бы меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо Час назад
Ну вот и официальная точка в деле. А нагнетали то, выворачивали наизнанку..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Батончик с маком Час назад
Долбанутой мамаше, позвавшей сынка-уё.бка, впаять лет 20 за подстрекательство. Чтоб другим неповадно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Amvrosiy Komishan Батончик с маком 3 минуты назад
она уже свое получила, сын на том свете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Юденич Час назад
Правильно сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Serg2001 Час назад
Теперь надо огнестрелом обзаводиться... Не ровен час родня убиенных подтянется за сатисфакцией... (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
insaider Час назад
Молодец,всё правильно сделал! И не надо их в тюрьме держать за счёт налогоплательщиков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира Любопытные нюансы избирательных систем стран мира "Как бы копы теперь не начали мстить": реакция американцев на приговор Дереку Шовину "Как бы копы теперь не начали мстить": реакция американцев на приговор Дереку Шовину Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна Девушка из зависти выбросила ребенка подруги из окна Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти
Roninsamuray

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4320



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Чем отличаются девочки от женщин
6
165
Чем отличаются девочки от женщин
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
1
52
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
Набирающие популярность
"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети
0
26
"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети
«Невеста Чаки» переехала в Британию
0
3
«Невеста Чаки» переехала в Британию
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира
Любопытные нюансы избирательных систем стран мира
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#люди#животные#ynews#фотографии#СССР#новости#знаменитости#порядок#интересное
#подборка#фото#история#Россия#автомобили#автомир#позитив#кино#прикольные#закон
#Юмор#прикол#факты#картинки#дтп#в мире#приколы#милота#Разное#gif

На что жалуетесь?

Вернуться