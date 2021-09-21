В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения

Его действия признали самообороной и освободили сразу после оглашения оправдательного приговора. Трагедия произошла в мае прошлого года на участке семьи Зобенковых. Соседка попросила своего сына разобраться с владельцем собаки, которая, по ее словам, распугивает коз. Молодой человек вместе с тремя друзьями ворвался на участок и напал на хозяев и их друзей. После чего глава семьи схватил нож и нанёс налётчикам несколько ударов. Трое из них погибли на месте. После произошедшего Зобенков сам вызвал скорую и полицию. Позже в суде он заявил, что не видел, куда наносил удары, и не хотел никого убивать, а просто пытался защитить семью.