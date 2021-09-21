В Твери оправдали мужчину, убившего трех налетчиков во время нападения

В Твери поставили точку в одном из самых резонансных дел года. Суд полностью оправдал Александра Зобенкова, обвиняемого в убийстве троих человек.
Его действия признали самообороной и освободили сразу после оглашения оправдательного приговора. Трагедия произошла в мае прошлого года на участке семьи Зобенковых. Соседка попросила своего сына разобраться с владельцем собаки, которая, по ее словам, распугивает коз. Молодой человек вместе с тремя друзьями ворвался на участок и напал на хозяев и их друзей. После чего глава семьи схватил нож и нанёс налётчикам несколько ударов. Трое из них погибли на месте. После произошедшего Зобенков сам вызвал скорую и полицию. Позже в суде он заявил, что не видел, куда наносил удары, и не хотел никого убивать, а просто пытался защитить семью.
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".....Установленный по делу характер обстоятельства применённого Петровым, Ордынским, Турач-Магомедовым и Омаровым насилия путём совершения неожиданного нападения, применения насилия и нанесения ударов палкой Зобенкову с малолетним ребёнком на руках, ударов палками и ногами Васильеву по голове, т. е. в жизненно важные органы, вызвавшие обильное кровотечение, потерю сознания, без возможности сопротивляться, в следствие чего не только Зобенков, но и другие свидетели посчитали, что он мёртв.
Также это численное преимущество нападавших, агрессивный характер их действий, отсутствие реакции на крики женщин и их просьбы прекратить насилие, даже когда в непосредственной близости находилась Соловьёва с ребёнком на руках, нанесение ударов палкой Пироговой, защищавшей Васильева, давали Зобенкову основание считать, что иным, нежели избранным, способом прекратить действия нападавших, которые содержали угрозу жизни и здоровью его и близких, невозможно,– констатировал судья Борис Райкес...."
побольше бы таких решений в судах, глядишь и прокурорские твари перестали бы самооборону под убийство подтягивать!
К сожалению.
Глядишь, и нападений стало бы меньше.