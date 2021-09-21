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Как фирма NOKIA махом лишилась производства телефонов

Как фирма NOKIA махом лишилась производства телефонов (9 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:22
Метки: нокиа   телефоны   факты   
1597
9

Даже трудно теперь представить, а ведь более 10 лет фирма NOKIA была лидером продаж сотовых телефонов в мире.

ричем лидировала с огромным перевесом и каждый третий телефон в мире был марки NOKIA. Как, имея такое преимущество, прошляпить поистине золотую жилу !?!

Фирма NOKIA начала свой бизнес с производства целлюлозы, бумаги, электрического кабеля и…..галош! Причем это был очень прибыльный товар, приносящий славу производителю

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С годами компания росла, осваивая новые виды продукции, среди которых оказалась и радиоаппаратура. Основной упор делали на производство военной и промышленной радиоаппаратуры-там хоть и объемы меньше, но прибыль несоизмеримо выше. В 1969 году NOKIA выпускает первое цифровое оборудование связи-аппаратуру уплотнения каналов ИКМ. Практически следом начинается выпуск первой цифровой телефонной станции Nokia DX 200

Nokia DX 200

NOKIA, совместно с фирмой Salora, разрабатывают стандарт сотовой связи ARP и в 1971 году запускают сеть в эксплуатацию. Сами телефонные аппараты очень громадны и прожорливы, поэтому устанавливаются только в автомобили. К 1978 году все населенные пункты и дороги Финляндии были охвачены сотовой связью.

Через 3 года была запущена сеть сотовой связи более прогрессивного стандарта NMT-450. Именно этот стандарт сотовой связи успел застать СССР: 9 сентября 1991 года, в Санкт-Петербурге компания «Дельта Телеком» начала предоставлять услуги мобильной связи в этом стандарте. Первым мобильным телефоном, который можно было держать в одной руке, стал Mobira Cityman 900 1987 года.

Наш генсек тоже засветился с этим телефоном во время визита

1 июля 1991 года, премьер-министр Финляндии Харри Холкери совершил первый звонок в сети сотовой связи GSM. Сеть была построена на оборудовании NOKIA. В следующем году начались продажи первого в мире телефона стандарта GSM-Nokia 1011

За такими громкими достижениями, в компании незаметно затаился кризис: прибыль снижалась год от года.. В 1992 году генеральным директором NOKIA становится Йорма Оллила. Ему удается остановить падение прибыли за счет отказа от второстепенных направлений. Освободившиеся ресурсы сконцентрировали в главном направлении-на оборудовании телекоммуникаций.

В 1998 году NOKIA окончательно обгоняет по объему производства телефонов главного конкурента- фирму Motorola. К 2009 году доля NOKIA на рынке телефонов достигает 39%!

В 2010 году генеральным директором NOKIA становится «засланный казачок» из Microsoft Стивен Элоп ( Stephen Elop). Он объявляет о стратегическом партнерстве с Microsoft и переходе устройств NOKIA на операционную систему Windows Phone.

После этого заявления акции фирмы подешевели на 14 % и началось падение объема продаж телефонов.

Другие производители предпочли перейти на Android и смело наращивали продажи.

С 2011 года ежемесячные убытки начинают достигать более сотни миллионов евро, хотя годом ранее было примерно столько же прибыли. В качестве мер стабилизации, новый директор начинает сокращение производства и закрытие заводов.

В 2012 году сокращаются еще 24,5 тысячи рабочих мест. Из безусловного лидера продаж, NOKIA скатывается на 10-ое место в рейтинге производителей. Как ни странно, но совет директоров эту горькую пилюлю проглатывает молча. Лишь финские инвесторы начинают сбор подписей с целью убрать Элопа с поста генерального директора.

2 сентября 2013 года Microsoft объявила о приобретении подразделения мобильных устройств NOKIA за 3,79 млрд. евро, и еще 1,65 млрд. евро заплатил за её патенты. Итого на общую сумму в более чем 5,4 млрд. евро. Многие эксперты считали, что подразделение сильно недооценено, впрочем Стивен Элоп очень постарался, чтобы компания NOKIA подешевела к сделке.

Так мобильный бизнес NOKIA стала частью Microsoft Mobile, нового дочернего предприятия Microsoft. Впрочем, новый владелец насладился покупкой очень быстро: сократив штат подразделения еще на 12,5 тысяч человек, остатки практически подарил китайской компании FIH Mobile (дочерняя компания тайваньского Foxconn) за жалкие 350 млн долларов.

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Метки: нокиа   телефоны   факты   
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10  комментариев
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37k
Андрей 3 часа назад
Генри Киссинджер говорил: «Враждовать с США опасно, но дружить с США смертельно опасно». Хотите, чтобы ваш бизнес или страна были обесценены и проданы амерам за три копейки? Пригласите Поуправлять процессом амера или проамера.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
"Все мобильники просрали! Нокия не вписалась в рынок. Ничего страшного, все что надо, купим у китайцев." - финский эффективный манаджгер.
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3k
Слава Андреев 4 часа назад
Нокия был отличный телефон . Им нужно было не делать свою ось, а переходить на андройд и были бы Номер один. А они взяли на работу американца и перешли на винду))
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10k
Василенко Татьяна 4 часа назад
Моя любимая марка телефонов была, как только смогла себе позволить мобильник...И сейчас - есть Андроид, и есть старенькая кнопочная Нокиа (на всякий пожарный)
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3k
Outcast 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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8k
MUZSER 5 часов назад
Чуток баяна

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41k
Raush 5 часов назад
В 95ом у меня был компьютер Нокиа 80286-ой
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