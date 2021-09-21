Как фирма NOKIA махом лишилась производства телефонов

После этого заявления акции фирмы подешевели на 14 % и началось падение объема продаж телефонов.

Другие производители предпочли перейти на Android и смело наращивали продажи.

С 2011 года ежемесячные убытки начинают достигать более сотни миллионов евро, хотя годом ранее было примерно столько же прибыли. В качестве мер стабилизации, новый директор начинает сокращение производства и закрытие заводов.

В 2012 году сокращаются еще 24,5 тысячи рабочих мест. Из безусловного лидера продаж, NOKIA скатывается на 10-ое место в рейтинге производителей. Как ни странно, но совет директоров эту горькую пилюлю проглатывает молча. Лишь финские инвесторы начинают сбор подписей с целью убрать Элопа с поста генерального директора.

2 сентября 2013 года Microsoft объявила о приобретении подразделения мобильных устройств NOKIA за 3,79 млрд. евро, и еще 1,65 млрд. евро заплатил за её патенты. Итого на общую сумму в более чем 5,4 млрд. евро. Многие эксперты считали, что подразделение сильно недооценено, впрочем Стивен Элоп очень постарался, чтобы компания NOKIA подешевела к сделке.