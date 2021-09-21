Как фирма NOKIA махом лишилась производства телефонов

Даже трудно теперь представить, а ведь более 10 лет фирма NOKIA была лидером продаж сотовых телефонов в мире.
ричем лидировала с огромным перевесом и каждый третий телефон в мире был марки NOKIA. Как, имея такое преимущество, прошляпить поистине золотую жилу !?!
Фирма NOKIA начала свой бизнес с производства целлюлозы, бумаги, электрического кабеля и…..галош! Причем это был очень прибыльный товар, приносящий славу производителю
С годами компания росла, осваивая новые виды продукции, среди которых оказалась и радиоаппаратура. Основной упор делали на производство военной и промышленной радиоаппаратуры-там хоть и объемы меньше, но прибыль несоизмеримо выше. В 1969 году NOKIA выпускает первое цифровое оборудование связи-аппаратуру уплотнения каналов ИКМ. Практически следом начинается выпуск первой цифровой телефонной станции Nokia DX 200
Nokia DX 200
NOKIA, совместно с фирмой Salora, разрабатывают стандарт сотовой связи ARP и в 1971 году запускают сеть в эксплуатацию. Сами телефонные аппараты очень громадны и прожорливы, поэтому устанавливаются только в автомобили. К 1978 году все населенные пункты и дороги Финляндии были охвачены сотовой связью.
Через 3 года была запущена сеть сотовой связи более прогрессивного стандарта NMT-450. Именно этот стандарт сотовой связи успел застать СССР: 9 сентября 1991 года, в Санкт-Петербурге компания «Дельта Телеком» начала предоставлять услуги мобильной связи в этом стандарте. Первым мобильным телефоном, который можно было держать в одной руке, стал Mobira Cityman 900 1987 года.
Наш генсек тоже засветился с этим телефоном во время визита
1 июля 1991 года, премьер-министр Финляндии Харри Холкери совершил первый звонок в сети сотовой связи GSM. Сеть была построена на оборудовании NOKIA. В следующем году начались продажи первого в мире телефона стандарта GSM-Nokia 1011
За такими громкими достижениями, в компании незаметно затаился кризис: прибыль снижалась год от года.. В 1992 году генеральным директором NOKIA становится Йорма Оллила. Ему удается остановить падение прибыли за счет отказа от второстепенных направлений. Освободившиеся ресурсы сконцентрировали в главном направлении-на оборудовании телекоммуникаций.
В 1998 году NOKIA окончательно обгоняет по объему производства телефонов главного конкурента- фирму Motorola. К 2009 году доля NOKIA на рынке телефонов достигает 39%!
В 2010 году генеральным директором NOKIA становится «засланный казачок» из Microsoft Стивен Элоп ( Stephen Elop). Он объявляет о стратегическом партнерстве с Microsoft и переходе устройств NOKIA на операционную систему Windows Phone.
После этого заявления акции фирмы подешевели на 14 % и началось падение объема продаж телефонов.
Другие производители предпочли перейти на Android и смело наращивали продажи.
С 2011 года ежемесячные убытки начинают достигать более сотни миллионов евро, хотя годом ранее было примерно столько же прибыли. В качестве мер стабилизации, новый директор начинает сокращение производства и закрытие заводов.
В 2012 году сокращаются еще 24,5 тысячи рабочих мест. Из безусловного лидера продаж, NOKIA скатывается на 10-ое место в рейтинге производителей. Как ни странно, но совет директоров эту горькую пилюлю проглатывает молча. Лишь финские инвесторы начинают сбор подписей с целью убрать Элопа с поста генерального директора.
2 сентября 2013 года Microsoft объявила о приобретении подразделения мобильных устройств NOKIA за 3,79 млрд. евро, и еще 1,65 млрд. евро заплатил за её патенты. Итого на общую сумму в более чем 5,4 млрд. евро. Многие эксперты считали, что подразделение сильно недооценено, впрочем Стивен Элоп очень постарался, чтобы компания NOKIA подешевела к сделке.
Так мобильный бизнес NOKIA стала частью Microsoft Mobile, нового дочернего предприятия Microsoft. Впрочем, новый владелец насладился покупкой очень быстро: сократив штат подразделения еще на 12,5 тысяч человек, остатки практически подарил китайской компании FIH Mobile (дочерняя компания тайваньского Foxconn) за жалкие 350 млн долларов.
Источник:
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