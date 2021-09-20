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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
20 сентября 2021 21:21
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
719
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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1  комментарий
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52k
parallax 2 часа назад
В прошлых "выпусках" мне так ни кто и не пояснил, какое у фотографии может быть богатое историческое прошлое?
Она что, родилась, прожила богатую событиями жизнь и совершила много великих дел?
Зачем коверкать русский язык?
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