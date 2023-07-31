Как дельфины учат детёнышей языку

Что мы делаем, когда видим что-то милое и маленькое? Начинаем очень странно говорить. «А ктё это у нас тут такой холёсенький? Ктё это тут у нас такой шладенький?». Такой приём общения называют «детский лепет». Считается, что с его помощью человеческие и дельфиньи дети устанавливают связь с родителем и учатся различать границы слов и слогов. Мы не опечатались. Дельфины тоже умеют говорить. И мамы-дельфинихи также сладко лепечут со своими детёнышами, когда общаются с ними!

Да, у дельфинов есть свой язык и своя развитая система коммуникации, которой они активно пользуются. Животные даже дают друг другу имена и используют их в общении. Благодаря языку они распознают друг друга и узнают членов своего клана. Дельфиний язык уникален ещё и потому, что состоит из 2 частей — звуковой и жестовой. К звуковой части относятся свисты, лай и ультразвуковые сигналы. А жестовая включает в себя положение тела, повороты головой, хвостом и другие движения.