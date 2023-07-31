Как дельфины учат детёнышей языку

Интересное сходство общения со своими детьми у человеческих и дельфиньих мам.
Что мы делаем, когда видим что-то милое и маленькое? Начинаем очень странно говорить. «А ктё это у нас тут такой холёсенький? Ктё это тут у нас такой шладенький?». Такой приём общения называют «детский лепет». Считается, что с его помощью человеческие и дельфиньи дети устанавливают связь с родителем и учатся различать границы слов и слогов. Мы не опечатались. Дельфины тоже умеют говорить. И мамы-дельфинихи также сладко лепечут со своими детёнышами, когда общаются с ними!
Да, у дельфинов есть свой язык и своя развитая система коммуникации, которой они активно пользуются. Животные даже дают друг другу имена и используют их в общении. Благодаря языку они распознают друг друга и узнают членов своего клана. Дельфиний язык уникален ещё и потому, что состоит из 2 частей — звуковой и жестовой. К звуковой части относятся свисты, лай и ультразвуковые сигналы. А жестовая включает в себя положение тела, повороты головой, хвостом и другие движения.
Чтобы разобраться во всех хитросплетениях языка и не наговорить лишнего, малышу-дельфиненку нужно учиться. И в этом ему, как и у людей, помогает мама. Со своим ребёнком самка общается по-особенному. Как и у людей, «детский лепет» со стороны взрослой особи помогает детёнышу различать произносимые «слова» и «слоги».
Но самое главное — «сюсюкание» позволяет юному дельфёнышу понять, что мама обращается именно к нему, а не к кому-то другому. Это способ установления связи ребёнка и родителя. Учёные на протяжении 30 лет сравнивали свист 19 самок в разных условиях: когда те были одни, в компании взрослых дельфинов и в компании своих детёнышей.
В 100% случаев тон свиста матери становился выше, когда она общалась со своим детёнышем. Более того, самки регулярно стремились удостовериться в том, что дитё никуда не делось, используя особый свист, который в переводе с дельфиньего означал «Я здесь».
К сожалению, человеческая речь воспринимается дельфинами как слишком медленная и многословная. Дельфинье ухо способно распознавать звуки в диапазоне от 10 герц до 300 килогерц, в то время как для человеческого 20 килогерц — это предел. При таком раскладе расшифровка языка становится ещё более сложной задачей. Поэтому межвидовая коммуникация возможна пока только жестами.
Однако прогресс не стоит на месте, искусственный интеллект совершенствуется. Недавно учёные обнаружили, что язык дельфинов схож со свистящими языками некоторых народов Африки и больше всего — с языком народа йоруба. Конечно, речь не о полном сходстве, а скорее о системе словообразования. Но учёные из Хантерского колледжа в Нью-Йорке предполагают, что это позволит разработать нейросеть, способную переводить человеческую речь на дельфиний и наоборот.
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