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15&nbsp;любопытных природных явлений

15 любопытных природных явлений

Автор:
26 сентября 2022 08:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   люди   подборка   удивительно   факты   явления   
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Природа всегда умеет удивить. Пользователи сети опубликовали несколько природных явлений и чудес, которые не каждый день увидишь.

У природы всегда найдётся в запасе то, чем она может удивить человека, а иногда даже испугать. Но все мы хорошо знаем, что у природы нет плохой погоды, а к её сюрпризам никогда невозможно подготовиться. Сегодня мы собрали для вас 15 поразительных природных явлений, от которых так и хочется открыть рот от удивления. Ведь все они страшно завораживающие!


Вулканическая молния

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На фотографии молния ударяет в японский вулкан Сакурадзима, извергающий раскалённую лаву. Выглядит всё это и завораживающе, и пугающе одновременно.


Извергающееся облако


Кровавый снег в горах

Ещё у такого снега есть более приятное название — арбузный. Он был так назван из-за своего специфического цвета и запаха. Увидеть арбузный снег можно только весной или летом в горах. А вот ответ на вопрос, почему он окрашивается в красный цвет, все искали очень долго. Было несколько теорий: частички особой горный породы, на это место упал метеорит, а ещё влияние водорослей с наличием в них розового пигмента. В итоге верной оказалась последняя версия. Всё дело в водорослях, которые становятся активными с наступлением тепла.


Радужное облако


Биолюминесценция на Мальдивских островах


Биолюминесценция — естественное явление, связанное со способностью некоторых живых организмов излучать свет. В этом случае пляж Ваадху светится в темноте из-за фитопланктона. Он излучает свет во время взаимодействия с кислородом.


Дерево-кокон

В Пакистане пауки очень плотно заплели кроны деревьев, спасаясь от наводнения.


Облако вулканического пепла в Чили похоже на гигантского монстра

Природное явление под названием «Радужный мост»



Грязевой вулкан Пугачёвский

Вулкан, напоминающий гигантский человеческий глаз, находится на острове Сахалин.


Дерево, в которое попала молния


Облачко похожее на булочку с корицей


Гало

Гало — оптическое явление, когда вокруг источника света образуется кольца, дуги или столбы.


Драконово дерево

Смолистый сок этого дерева напоминает своим цветом кровь.


Облако-рулон


Кошанинские озёра, Голия

Особенностью озёр является то, что в дождливые дни уровень воды в них падает, а в солнечные – повышается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   люди   подборка   удивительно   факты   явления   
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1  комментарий
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Kozlodoev Полчаса назад
А вот тоже, непонятный световой столб, снят весной 2022, в лёгкий морозец, на закате.
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Дмитрий

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