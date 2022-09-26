15 любопытных природных явлений

Природа всегда умеет удивить. Пользователи сети опубликовали несколько природных явлений и чудес, которые не каждый день увидишь.
У природы всегда найдётся в запасе то, чем она может удивить человека, а иногда даже испугать. Но все мы хорошо знаем, что у природы нет плохой погоды, а к её сюрпризам никогда невозможно подготовиться. Сегодня мы собрали для вас 15 поразительных природных явлений, от которых так и хочется открыть рот от удивления. Ведь все они страшно завораживающие!
Вулканическая молния
На фотографии молния ударяет в японский вулкан Сакурадзима, извергающий раскалённую лаву. Выглядит всё это и завораживающе, и пугающе одновременно.
Извергающееся облако
Кровавый снег в горах
Ещё у такого снега есть более приятное название — арбузный. Он был так назван из-за своего специфического цвета и запаха. Увидеть арбузный снег можно только весной или летом в горах. А вот ответ на вопрос, почему он окрашивается в красный цвет, все искали очень долго. Было несколько теорий: частички особой горный породы, на это место упал метеорит, а ещё влияние водорослей с наличием в них розового пигмента. В итоге верной оказалась последняя версия. Всё дело в водорослях, которые становятся активными с наступлением тепла.
Радужное облако
Биолюминесценция на Мальдивских островах
Биолюминесценция — естественное явление, связанное со способностью некоторых живых организмов излучать свет. В этом случае пляж Ваадху светится в темноте из-за фитопланктона. Он излучает свет во время взаимодействия с кислородом.
Дерево-кокон
В Пакистане пауки очень плотно заплели кроны деревьев, спасаясь от наводнения.
Облако вулканического пепла в Чили похоже на гигантского монстра
Природное явление под названием «Радужный мост»
Грязевой вулкан Пугачёвский
Вулкан, напоминающий гигантский человеческий глаз, находится на острове Сахалин.
Дерево, в которое попала молния
Облачко похожее на булочку с корицей
Гало
Гало — оптическое явление, когда вокруг источника света образуется кольца, дуги или столбы.
Драконово дерево
Смолистый сок этого дерева напоминает своим цветом кровь.
Облако-рулон
Кошанинские озёра, Голия
Особенностью озёр является то, что в дождливые дни уровень воды в них падает, а в солнечные – повышается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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