15 любопытных природных явлений

Ещё у такого снега есть более приятное название — арбузный. Он был так назван из-за своего специфического цвета и запаха. Увидеть арбузный снег можно только весной или летом в горах. А вот ответ на вопрос, почему он окрашивается в красный цвет, все искали очень долго. Было несколько теорий: частички особой горный породы, на это место упал метеорит, а ещё влияние водорослей с наличием в них розового пигмента. В итоге верной оказалась последняя версия. Всё дело в водорослях, которые становятся активными с наступлением тепла.

Радужное облако