В фотообъективе Кунсткамеры: повседневность

Автор:
19 сентября 2021 21:55
Природная среда обитания человека, занятия, – охота, скотоводство, земледелие, – определяли быт. Особое место в жизни человека занимали животные. Они обеспечивали человека пищей, одеждой, материалами, помогали передвигаться, обрабатывать землю.
Источник фото и подписей Кунсткамера.
1.
Русские. Рубка капусты. Оренбургская губерния. Начало XX века.
2.
Коми-зыряне. Жнецы. Вологодская губерния. 1906 год.
3.
Русские. Просеивание пшеницы. Томская губерния. Начало XX века.
4.
Манси. Рыбак с острогой. Пермская губерния. 1908 год.
5.
Нивхи. Молодые люди с уловом. Амурская область. 1870-е годы.
6.
Русские. Рыбак ставит верши – ловушки на рыбу. Ленинградская губерния. 1925 год.
7.
Ханты. Рыбак за плетением «гимги» - ловушки на рыбу. Тобольская губерния. 1914 год.
8.
Эвенки. Охотник со снаряжением. Забайкальская область. 1912 год.
9.
Коми-зыряне. Промышленник в полном охотничьем костюме, с собакой. Сибирский край. 1927 год.
10.
Жилище оседлых юкагиров. Якутская область. Конец XIX века.
11.
Якуты. Летняя юрта. Якутская область. Конец XIX века.
12.
Качинцы. Небогатая семья у своей юрты. Енисейская губерния. 1910 год.
13.
Ханты. Чум берестяной. Ямало-Ненецкий АО. 1936 год.
14.
Саамы кольские. Семья Голых у чума. Архангельская губерния. Начало XX века.
15.
Русские. Крестьянская изба в Колпине. Санкт-Петербургская губерния. 1860-е годы.
16.
Карелы. Дом богатого хозяина. Олонецкая губерния. Начало XX века.
17.
Осетины. Дом с родовой башней. Северо-Кавказский край. 1926 год.
18.
Финны-ингерманландцы. Крестьяне, едущие в телеге. Санкт-Петербургская губерния. 1860-е годы.
19.
Русские. Перевозка клади на быке. Якутская область. Вторая половина XIX века.
20.
Казахи. Верблюд, нагруженный домашним скарбом во время кочевки. Семипалатинская область. 1899 год.
21.
Ительмены. Женщина верхом на олене, рядом - олень с колыбелью. Камчатская область. 1911 год.
22.
Киргизы. Верблюд груженый юртой. Киргизская АССР. 1933 год.
23.
Имеретинка с гроздью винограда. Грузинская ССР. 1938 год.
24.
Грузины. Духанщик с бурдюком для вина. Тифлисская губерния. 1890-е годы.
25.
Белорусы. Крестьянка за ткацким станком. Гродненская губерния. 1913 год.
26.
Чуваши. Крестьянки за лощением холста. Чувашская АССР. 1928 год.
27.
Евреи. Кузнец. Волынская губерния. Начало XX века.
28.
Карелы. Егор Егорович Филатов (73 года) за плетением лаптя. Автономная Карельская ССР. 1927 год.
29.
Русские. Вязание варежек. Владимирская губерния. Начало XX века.
30.
Нивхи. Мать с дочерью. Хабаровский край. 1931 год.
31.
Нагайбаки. Нянька. Оренбургская губерния. Начало XX века.
32.
Карелы. Помощь детей родителям в домашнем хозяйстве: в страду дети пилят дрова. Автономная Карельская ССР. 1927 год.
33.
Узбеки. Ученица 7-го класса Махрам Исламова за чтением. Узбекская ССР. 1938 год.
34.
Эскимосы азиатские. Ученица Альпырахтын из посёлка Наукан. Дальневосточный край. 1927-1929 годы.
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