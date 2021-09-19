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В фотообъективе Кунсткамеры: повседневность

В фотообъективе Кунсткамеры: повседневность (34 фото)

Автор:
19 сентября 2021 21:55
Метки: СССР   история   люди   российская империя   страна   фотографии   
306
34
Природная среда обитания человека, занятия, – охота, скотоводство, земледелие, – определяли быт. Особое место в жизни человека занимали животные. Они обеспечивали человека пищей, одеждой, материалами, помогали передвигаться, обрабатывать землю.
Источник фото и подписей Кунсткамера.
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Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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Vacony Час назад
Еврей - кузнец... уникальное фото..
А вообще все национальности эти еще представлены ?
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