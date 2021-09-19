Длиннохвостая неясыть: Тяжёлые условия огрубили сердца огромных сов. Теперь они в ярости бросаются даже на людей

Совы – это довольно спокойные птицы. Они профессиональные убийцы и прекрасно умеют контролировать свои эмоции. И всё же, даже среди них нашлось место неадекватному маньяку, готовому пробить голову проходящей мимо животине! Встречайте, длиннохвостая неясыть – бурлящий котёл из гнева и острых когтей!
Ареал ночной хищницы – широкая полоса от Скандинавии до Японии. Оно и понятно, неясыти обожают смешанные и широколиственные леса Евразии. Именно там, среди ветвей и скрывается пернатое зло. Оно ждёт подходящего момента, чтобы обрушить свой гнев на несчастных...
Камуфляжное, коричнево-белое оперение одинаково хорошо скрывает птицу в любой сезон. Поэтому даже внимательный человек может пройти прямо под полуметровой птичкой и не заподозрить о её существовании.
А тем временем абсолютно чёрные, злодейские глаза сфокусируются на человеческом затылке. Обычно животина охотится на маленьких мышек и птенчиков, но клокочущей внутри злобы хватает и на животин побольше. Причём птице глубоко наплевать, хищник ты или нет, она всё равно устроит внезапную и смертельно опасную атаку.
Тактика удара проста, но эффективна. Килограммовый снаряд бросается в бесшумное пике и прямо перед столкновением выставляет вперёд крючковатые когти. Лисы, зайцы и куницы не в силах пережить такую атаку, а люди сравнивают ощущения с ударом шипованной биты по затылку. Погибнуть от такого удара не получится, но полученные раны будут заживать месяцами и могут серьёзно повлиять на внешность. Один невезучий фотограф так вообще лишился глаза в схватке со злобным комком перьев.
Несмотря на подтверждённую отбитость II степени, сова переключается в режим мгновенного убийства лишь при определённых условиях и по конкретным причинам. Ареал длиннохвостой неясыти сильно пересекается с местами обитания неясыти серой. Обе птицы конкурируют за одну и ту же экологическую нишу, регулярно отбирают друг у друга еду и не стесняются закусить чужими птенчиками.
Кровавая война ожесточила сердца крылатых воинов, и теперь они предпочитают сначала атаковать, а потом задавать вопросы. Окружающий мир не оставил им выбора, теперь птицы готовы убивать невинных ради выживания своих детей.
В сложном деле защиты своих малышей, неясыти полагаются не только на отчаянную агрессию. Совы формируют устойчивые моногамные пары, прячут яйца в подгнивших пнях и старых гнёздах хищных птиц. Даже на крыло малышей ставят чрезвычайно быстро: уже через месяц после рождения совята становятся взрослыми особями.
И всех этих предосторожностей едва хватает для выживания вида: половина птенцов отправляется на тот свет, так и не успев испытать радости полёта. И если до прихода человека птахи ещё как-то держались, то теперь они надолго прописались в двух Красных Книгах – нашей и мировой.
Источник:
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