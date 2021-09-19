FISHKINET
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) 15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день 15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день Мода на кринолины убила тысячи женщин Мода на кринолины убила тысячи женщин Самые дикие виды транспорта в истории Самые дикие виды транспорта в истории Простые, но гениальные лайфхаки, которые действительно работают Простые, но гениальные лайфхаки, которые действительно работают Изменим обыденность и однообразие Изменим обыденность и однообразие Такому кораблю океан маловат! Такому кораблю океан маловат! Весёлые Картинки. Часть 19 Весёлые Картинки. Часть 19 Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности Удивительные снимки уличной жизни Нью-Йорка в 1930-х - 1940-х годах Удивительные снимки уличной жизни Нью-Йорка в 1930-х - 1940-х годах Гифки разные Гифки разные Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого Детские оконные клетки и 13 других интересных изобретений из прошлого Украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под грузовиком Украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под... Нетрезвый судья устроил шоу на турнире по детскому хоккею Нетрезвый судья устроил шоу на турнире по детскому хоккею Кошачьи гифки Кошачьи гифки Простые способы распознать грубую подделку древней керамики на примере одного из лотов на Мешке.нет Простые способы распознать грубую подделку древней керамики на... Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле Мотовсячина Мотовсячина Кинематографическая и киберпанковская городская фотография от Фелипе ОА Кинематографическая и киберпанковская городская фотография от...
Длиннохвостая неясыть: Тяжёлые условия огрубили сердца огромных сов. Теперь они в ярости бросаются даже на людей

Длиннохвостая неясыть: Тяжёлые условия огрубили сердца огромных сов. Теперь они в ярости бросаются даже на людей (7 фото)

Автор:
19 сентября 2021 21:22
Метки: животные   интересно   факты   
268
7

Совы – это довольно спокойные птицы. Они профессиональные убийцы и прекрасно умеют контролировать свои эмоции. И всё же, даже среди них нашлось место неадекватному маньяку, готовому пробить голову проходящей мимо животине! Встречайте, длиннохвостая неясыть – бурлящий котёл из гнева и острых когтей!

Ареал ночной хищницы – широкая полоса от Скандинавии до Японии. Оно и понятно, неясыти обожают смешанные и широколиственные леса Евразии. Именно там, среди ветвей и скрывается пернатое зло. Оно ждёт подходящего момента, чтобы обрушить свой гнев на несчастных...

×

Камуфляжное, коричнево-белое оперение одинаково хорошо скрывает птицу в любой сезон. Поэтому даже внимательный человек может пройти прямо под полуметровой птичкой и не заподозрить о её существовании.

А тем временем абсолютно чёрные, злодейские глаза сфокусируются на человеческом затылке. Обычно животина охотится на маленьких мышек и птенчиков, но клокочущей внутри злобы хватает и на животин побольше. Причём птице глубоко наплевать, хищник ты или нет, она всё равно устроит внезапную и смертельно опасную атаку.

Тактика удара проста, но эффективна. Килограммовый снаряд бросается в бесшумное пике и прямо перед столкновением выставляет вперёд крючковатые когти. Лисы, зайцы и куницы не в силах пережить такую атаку, а люди сравнивают ощущения с ударом шипованной биты по затылку. Погибнуть от такого удара не получится, но полученные раны будут заживать месяцами и могут серьёзно повлиять на внешность. Один невезучий фотограф так вообще лишился глаза в схватке со злобным комком перьев.

Несмотря на подтверждённую отбитость II степени, сова переключается в режим мгновенного убийства лишь при определённых условиях и по конкретным причинам. Ареал длиннохвостой неясыти сильно пересекается с местами обитания неясыти серой. Обе птицы конкурируют за одну и ту же экологическую нишу, регулярно отбирают друг у друга еду и не стесняются закусить чужими птенчиками.

Кровавая война ожесточила сердца крылатых воинов, и теперь они предпочитают сначала атаковать, а потом задавать вопросы. Окружающий мир не оставил им выбора, теперь птицы готовы убивать невинных ради выживания своих детей.

В сложном деле защиты своих малышей, неясыти полагаются не только на отчаянную агрессию. Совы формируют устойчивые моногамные пары, прячут яйца в подгнивших пнях и старых гнёздах хищных птиц. Даже на крыло малышей ставят чрезвычайно быстро: уже через месяц после рождения совята становятся взрослыми особями.

И всех этих предосторожностей едва хватает для выживания вида: половина птенцов отправляется на тот свет, так и не успев испытать радости полёта. И если до прихода человека птахи ещё как-то держались, то теперь они надолго прописались в двух Красных Книгах – нашей и мировой.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: животные   интересно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) 10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней 10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих Красные волки: необычный и интересный зверь Красные волки: необычный и интересный зверь Чем крокодил отличается от аллигатора? Чем крокодил отличается от аллигатора? Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3890630



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи
1
239
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи
«Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси
2
129
«Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси
Набирающие популярность
"УАЗ-Спартан"
0
8
"УАЗ-Спартан"
Бунтарка Лурдес Леон — дочь королевы поп-музыки Мадонны
0
22
Бунтарка Лурдес Леон — дочь королевы поп-музыки Мадонны
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#gif#фотографии#история#новости#выборы#ynews#мода
#Юмор#картинки#подборка#Россия#позитив#животные#прикол
#фото#факты#СССР#люди#Разное#прикольные#страна

На что жалуетесь?

Вернуться