Длиннохвостая неясыть: Тяжёлые условия огрубили сердца огромных сов. Теперь они в ярости бросаются даже на людей

Несмотря на подтверждённую отбитость II степени, сова переключается в режим мгновенного убийства лишь при определённых условиях и по конкретным причинам. Ареал длиннохвостой неясыти сильно пересекается с местами обитания неясыти серой. Обе птицы конкурируют за одну и ту же экологическую нишу, регулярно отбирают друг у друга еду и не стесняются закусить чужими птенчиками.



Кровавая война ожесточила сердца крылатых воинов, и теперь они предпочитают сначала атаковать, а потом задавать вопросы. Окружающий мир не оставил им выбора, теперь птицы готовы убивать невинных ради выживания своих детей.