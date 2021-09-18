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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
18 сентября 2021 21:51
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
508
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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745
Mowgley 2 часа назад
Ко второму фото:
Военные в Сиэттле, 1918 год

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Михалыч Полчаса назад
В телеграмм канале Хистори (откуда это всё автором берётся) было написано что это 1970-е годы. Но свитер точно не из 70-х.
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