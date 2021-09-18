Смоквы. Сухое яблочное варенье

«… На 15 яблок положить 1 фунт (410 г) сахара. Яблоки разрезать на 4 части и вынуть семечки, не вырезая сердцевины. Сложить в кипящий сироп (1 фунт сахара, 1 бутылка (600 г) воды) и варить до прозрачности.

Тогда взять 2 стакана сахара, толчёной апельсиновой сухой корки, корицы и гвоздики, смешать, обсыпать яблоки и варить опять, пока сироп не выкипит, а яблоки не подрумянятся. Вынимать по кусочку, класть на железный лист (противень), покрытый свежей соломой, каждый кусок пересыпать сахаром и поставить в печь (остывающую). Когда обсохнут, сложить в банку, пересыпая сахаром….»



Первый ах! Толчёная апельсиновая сухая корка, корица и гвоздика. Тут всё сугубо на любителя всяких пряностей и т.п. приправ и их количеств….

Второй ух!!! Свежая солома! Дефицит, однако!





А теперь по-честному.

Т.е. Как варили - жарили именно это варенье.

Яблоки вымыли, нарезали, почистили… всё так! Потом выложили на противень и засыпали сахаром - примерно в указанной пропорции.

Т 20 - 25 минут в духовке при т-ре 250 градусов. Запекать, значит!