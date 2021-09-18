Смоквы. Сухое яблочное варенье

Яблочное сухое варенье - и с чаем, и в пироги ...
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«… На 15 яблок положить 1 фунт (410 г) сахара. Яблоки разрезать на 4 части и вынуть семечки, не вырезая сердцевины. Сложить в кипящий сироп (1 фунт сахара, 1 бутылка (600 г) воды) и варить до прозрачности.
Тогда взять 2 стакана сахара, толчёной апельсиновой сухой корки, корицы и гвоздики, смешать, обсыпать яблоки и варить опять, пока сироп не выкипит, а яблоки не подрумянятся. Вынимать по кусочку, класть на железный лист (противень), покрытый свежей соломой, каждый кусок пересыпать сахаром и поставить в печь (остывающую). Когда обсохнут, сложить в банку, пересыпая сахаром….»
Первый ах! Толчёная апельсиновая сухая корка, корица и гвоздика. Тут всё сугубо на любителя всяких пряностей и т.п. приправ и их количеств….
Второй ух!!! Свежая солома! Дефицит, однако!
А теперь по-честному.
Т.е. Как варили - жарили именно это варенье.
Яблоки вымыли, нарезали, почистили… всё так! Потом выложили на противень и засыпали сахаром - примерно в указанной пропорции.
Т 20 - 25 минут в духовке при т-ре 250 градусов. Запекать, значит!
Вынуть противень из духовки, дать яблокам запеченным погулять - остынуть. Духовку остудить до 60 градусов. Именно такова температура «вольной» печи. Крышку духовки приоткрыть. И доводить яблоки час - полтора. Тут надо смотреть за состоянием: внешним видом, вкусом и т.д.
И получится вот так.
Очень вкусно! И вряд ли вам захочется что-то менять в вопросе яблочного варенья! В смысле технологии приготовления. Проверено годами!
Авторский пост
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Понравилось12
Ну каким боком здесь яблоки?
Вы хотите меня переубедить, или что?
Хорошо, сначала было яблочное варенье, потом его съели, а косточки выплюнули, и из косточек выросли яблоки.
Также смоква это инжир, брюква это ананас, кряква это кенгуру. А яблоки тут действительно никаким боком, спокойной ночи.
а тут...
может кто перевести на русский ?