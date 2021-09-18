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Смоквы. Сухое яблочное варенье

Смоквы. Сухое яблочное варенье (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2021 21:25
Сообщество : Авторские посты
Метки: Рецепт   варенье   еда   сухое варенье   яблоки   яблочное варенье   
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Яблочное сухое варенье - и с чаем, и в пироги ...

«… На 15 яблок положить 1 фунт (410 г) сахара. Яблоки разрезать на 4 части и вынуть семечки, не вырезая сердцевины. Сложить в кипящий сироп (1 фунт сахара, 1 бутылка (600 г)  воды) и варить до прозрачности.

Тогда взять 2 стакана сахара, толчёной апельсиновой сухой корки, корицы и гвоздики, смешать, обсыпать яблоки и варить опять, пока сироп не выкипит, а яблоки не подрумянятся. Вынимать по кусочку, класть на железный лист (противень), покрытый свежей соломой, каждый кусок пересыпать сахаром и поставить в печь (остывающую). Когда обсохнут, сложить в банку, пересыпая сахаром….»


Первый ах! Толчёная апельсиновая сухая корка, корица и гвоздика. Тут всё сугубо на любителя всяких пряностей и т.п. приправ и их количеств….

Второй ух!!! Свежая солома! Дефицит, однако!


А теперь по-честному.

Т.е. Как варили - жарили именно это варенье.

Яблоки вымыли, нарезали, почистили… всё так! Потом выложили на противень и засыпали сахаром - примерно в указанной пропорции.

Т 20 - 25 минут в духовке при т-ре 250 градусов. Запекать, значит!


Вынуть противень из духовки, дать яблокам запеченным погулять - остынуть. Духовку остудить до 60 градусов. Именно такова температура «вольной» печи. Крышку духовки приоткрыть. И доводить яблоки час - полтора. Тут надо смотреть за состоянием: внешним видом, вкусом и т.д.

И получится вот так.




Очень вкусно! И вряд ли вам захочется что-то менять в вопросе яблочного варенья! В смысле технологии приготовления. Проверено годами!

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Метки: Рецепт   варенье   еда   сухое варенье   яблоки   яблочное варенье   
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11k
Bonchyk 4 часа назад
Читать тяжело. Очень.
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422
Rimil Tumirov Час назад
Спасибо
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1k
Yus 4 часа назад
Инжи р, или Фи га, или Фи говое де рево, или Смоко вница обыкнове нная, или Смо ква (лат. Fícus cárica)

Ну каким боком здесь яблоки?
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15
Брюс Всемогущий Mowgley 2 часа назад
И тыква орех
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Брюс Всемогущий Yus 2 часа назад
Какого плода если не секрет?
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3k
Юрий Злой 4 часа назад
я кстати много лет назад по рецепту который был выложен на фишках сырники научился делать, дай думаю попробую, сделал все по инструкции и с первого раза получилось
а тут...
может кто перевести на русский ?
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