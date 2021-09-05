Это блюдо смертельно для всех, кроме северян

Традиционная кухня северных народов многим жителям других регионов кажется экстремальной. Не каждый отважиться попробовать теплую кровь оленя, густой «кровяной» суп или каныгу - частично переваренное содержимое оленьего желудка. А десерты? Да, и они тоже на любителя. Северное мороженое сделано из моржового или тюленьего сала, хоть и «приправлено» ягодами.

Но самый странный и опасный северный деликатес — копальхен (он же копальхем, он же кымгут). Он способен буквально убить тех, кто не ел это с детства.





«Началась рвота, потеря сознания, боли в печени»

1970-е, самолет МИ-8 с небольшой исследовательской экспедицией ломается посреди полуострова Таймыр. Два пилота, трое топографов и один местный проводник - ненец Савелий Пересоль - застревают посреди сентябрьской тундры без связи, теплой одежды и еды. Они ждут помощи, но проходит день, два, три - никто не прилетает.

Группа ест мало и что приходиться: леммингов и мышей, грибы, бруснику. Ночи уже холодные. Думали, что еще пару дней не протянут, нужно что-то делать. Тогда Савелий предложил поискать питательную провизию прямо в болоте - чтобы наесться, взять с собой и дойти до ближайшего села Хатанги.