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Удивительные вещи, которые умеют новорожденные

Удивительные вещи, которые умеют новорожденные (10 фото)

Автор:
07 июня 2021 19:22
Сообщество : Факты
Метки: дети   интересное   материнство   младенец   новорожденный   роды   факты   
1171
10
Ребенок, который только что появился на свет сразу же начинает его познавать. Ему не надо мешать, просто нужно следить, чтобы его здоровью и здоровью мамы ничего не угрожает.
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Метки: дети   интересное   материнство   младенец   новорожденный   роды   факты   
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6  комментариев
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−35
vova old 56 минут назад
кто-то прочитал обычную книжку учебник И сейчас нам излагает теперь тут будут из любого учебника мединститута делать пост? ерунда полная с учётом того что в современном мире все эти стадии проходят в роддоме
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4k
newegg 11 минут назад
"35 минут после рождения: ползание"
Совсем охренел?
Какое, в дупу, ползание, если ребенок ещё голову не держит?
До ползанья ещё месяцев 6-8, а то и больше.
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3k
★Lucifer★ 45 минут назад
И это всё?
Надоело копировать или оставил на потом, для следующего поста???
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5k
Мистер Фикс 46 минут назад
Круто. Кто-то нашел книгу Спока
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3k
Andrew_Nice 51 минуту назад
Про зрительный контакт с мамой особенно интересно.. Учитывая, что ребенок не видит практически ничего. Только недели через 2 мама для него формируется в узнаваемое пятно с голосом :)
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18k
Luc72 51 минуту назад
Не зная насколько это правдоподобно с позиции медицины, но была интересная и трогательная серия где то в 3-м сезоне вроде... где даже сердце Хауса растаяло...
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