Удивительные вещи, которые умеют новорожденные

Именно наблюдение за поведением малыша в первый час его жизни и легло в основу шкалы Апгар, которая используется во всех роддомах для оценки состояния новорожденного. Новорожденного осматривают на первой и на пятой минуте после появления на свет.

Педиатры следят за малышом по пяти показателям: дыхание, цвет кожи, мышечный тонус, сердцебиение и наличие безусловных рефлексов. По каждому из критериев выставляется оценка от 0 до 2 баллов, потом суммируется и в зависимости от результатов, выясняется, все с ли с малышом в порядке.