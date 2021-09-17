FISHKINET
Сообщество Юмор 12875 постов • 2715 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Простые, но эффектные фокусы с картами и кубиком

Простые, но эффектные фокусы с картами и кубиком (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: видео   интересно   прикол   секрет   трюк   фокус   
517
1
1
Немолодой мужчина показал несколько простых фокусов и удивил зрителей. А вы поняли в чем секрет трюка с кубиком?
Ловкость рук и немного мошенничества. Присутствует ненормативная лексика

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   интересно   прикол   секрет   трюк   фокус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lovels Travel Час назад
Немного докручивает кубик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
Lux Indique 9 минут назад
ой красавчег)) , мне кажется операторы уже стоят в трусах, и снимают на зажигалку)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
⛔ Александр ⛔ 20 минут назад
Карманы проверьте:)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
Евгений Полчаса назад
Фокус с кубиком для нубов, сумма противоположных сторон всегда равна 7 (6:1, 5:2, 4:3)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Alex Полчаса назад
Ох уж эти фокусники ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
vitalik 46 минут назад
Про карты не знаю, а про кубик фокус известный
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в цивилизованный мир Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в... Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала 18 снимков фотографа, который находит забавные совпадения на улицах города 18 снимков фотографа, который находит забавные совпадения на улицах города Почему мячики для тенниса пушистые Почему мячики для тенниса пушистые Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

653458



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи
0
206
Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи
5 фильмов из ГДР, "порвавших" советский кинопрокат
8
126
5 фильмов из ГДР, "порвавших" советский кинопрокат
Сильно выпить хотелось: подруги провернули «голливудскую» кражу в магазине (1 фото + 1 видео)
Сильно выпить хотелось: подруги провернули «голливудскую» кражу в магазине (1 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#аварии#авто аварии#Россия#интересное#Украина#сша#природа
#фото#люди#прикол#автомобили#автомир#история#позитив#полиция#новости#Москва
#Юмор#подборка#кино#дтп#ynews#в мире#фотографии#картинки#СССР#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться