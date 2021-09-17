Знакомьтесь: два газонокосильщика, которых не оторвать от работы, даже если косить нечего

Вашему вниманию будут представлены два сюжета, на которых люди упорно косят трын-траву или ещё что-то, что невозможно проверить, потому, что для всех остальных, в тех местах просто ничего нет!
Первое видео из Нижнекамска, на котором судя по жёлтой жилетке, изображён дворник, которому начальство сказало: надо! И он попёр по полю "бабушку лохматить", точнее, перемалывать листву.
Второе видео по словам, разместивших его на Telegram-канале "В Татарстане Поймут", пользователей из Набережных Челнов. На нём неизвестно, откуда взявшийся волонтёр, пылит леской, приглаживая утоптанное бутсами футбольное поле.
В описании к ролику автор беспокоится: а не начинается ли в стране эпидемия газонокосильщиков?
Источник:
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Потрясенные лесорубы пристают с вопросами к новичку:
- Ты где этому научился? Ты вообще где раньше работал?
- В Сахаре, три года!
- Мужик, там же леса нет!
- Теперь нет...
У нас примерно так и сделали. Трава мелкая, но прокосили. А могли бы еще месяцок подождать и было бы самое в тему, но нет же, надо значит надо. график работ. А с футбольным полем.. ну точно трым-траву косит, не иначе