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Знакомьтесь: два газонокосильщика, которых не оторвать от работы, даже если косить нечего

Знакомьтесь: два газонокосильщика, которых не оторвать от работы, даже если косить нечего (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2021 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Набережные Челны   Нижнекамск   Россия   видео   газонокосильщики   место   пустое   работа   
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Вашему вниманию будут представлены два сюжета, на которых люди упорно косят трын-траву или ещё что-то, что невозможно проверить, потому, что для всех остальных, в тех местах просто ничего нет!

Первое видео из Нижнекамска, на котором судя по жёлтой жилетке, изображён дворник, которому начальство сказало: надо! И он попёр по полю "бабушку лохматить", точнее, перемалывать листву.

Второе видео по словам, разместивших его на Telegram-канале "В Татарстане Поймут", пользователей из Набережных Челнов. На нём неизвестно, откуда взявшийся волонтёр, пылит леской, приглаживая утоптанное бутсами футбольное поле.

В описании к ролику автор беспокоится: а не начинается ли в стране эпидемия газонокосильщиков?

Источник:

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Метки: Набережные Челны   Нижнекамск   Россия   видео   газонокосильщики   место   пустое   работа   
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601
Mowgley Час назад
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11k
Nikita 21 минуту назад
Первому хоть разгрузку дали....
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773
Палыч 38 минут назад
Новый работник (щупленький, худенький) устроился вальщиком леса в бригаду. Народ посмеивается и отправляет его на самую дальнюю делянку. К концу дня приходят посмотреть на результаты. Делянка чиста! Даже кустиков не осталось!
Потрясенные лесорубы пристают с вопросами к новичку:
- Ты где этому научился? Ты вообще где раньше работал?
- В Сахаре, три года!
- Мужик, там же леса нет!
- Теперь нет...
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9k
Атеист 2 часа назад
Если с управляйкой договор на 5 покосов, а прокосили только 4, то 6ый они скорей докосят по "да там нечего косить!", чем вернут бабки :))

У нас примерно так и сделали. Трава мелкая, но прокосили. А могли бы еще месяцок подождать и было бы самое в тему, но нет же, надо значит надо. график работ. А с футбольным полем.. ну точно трым-траву косит, не иначе
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Редька,ты знаешь толк: как сначала косить,потом забить,покурить и ....... написать очередной идиотский пост
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