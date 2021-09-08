В Красногорске взбесившийся лифт едва не угробил девушку

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Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП

Ставрополье не избежало поветрия нудизма, а проще говоря бесстыдства или сумасшествия

Сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира

В Казани на вокзале оленёнок атаковал ворота с решёткой и застрял между прутьев

Медведь заявился в дом жителей Красноярского края, как в свою берлогу