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В Красногорске взбесившийся лифт едва не угробил девушку

В Красногорске взбесившийся лифт едва не угробил девушку (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 06:23
Сообщество : Жить в России
Метки: art   Красногорск   Россия   видео   лифт   неисправен   поломка   
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Поездка в неисправном лифте дома ЖК «Арт» в Красногорске могла стоить россиянке жизни. Резкое падение лифта привело к травмам, а разбитое зеркало порезало пассажирке лицо.

В ЖК «Арт» Красногорска 7 сентября пострадала пассажирка. Женщина зашла в лифт и нажала кнопку 31-го этажа. С её слов, лифт сам по себе, без остановок рванул до 43-го, запахло жёной проводкой и подъёмник внезапно рухнул на пол-этажа вниз, сообщает канал 360tv.

От резкого движения пассажирка упала и потеряла сознание. Она очнулась в крови и с сильнейшим шоком.


Более подробно, но здесь у пострадавшей размыто лицо:

Позже в сети появилось видео вызволения пострадавшей из неисправного лифта.


Источник:

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Метки: art   Красногорск   Россия   видео   лифт   неисправен   поломка   
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Слава Богу хорошо закончилос.Тормоза сработали.Могла упаст с 43 етажа в подвал с ускорением 9,81 м/с - сопротивление воздуха в тунеле лифта.
43х 3 =129 м висота.Если я правилно ращитал все параметри , удар бил би на скорости примерно 300 км/ч + - 50 км/ч .При такой скорости лопнул би потолок лифта и всё оборудование которое лежит на потолке лифта свалилосби в кабину(примерно 50 кг).
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35k
Alex 11 минут назад
А управляющая компания уже отмазывается, мол все у них исправно было. Уроды. Сначала бабки спи**ли, потом на остатки азеров из аула наняли, которые все через **опу и сделали.
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11k
Великий Кормчий 16 минут назад
Жесть.
А если бы это была мама с коляской....
Хотя бы зеркала из лифтов поубирали.
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4k
Димыч 16 минут назад
Помню, как ехал на работу на лифте (27-й этаж). Почти доехал, как вдруг лифт задёргался и резко ухнул вниз. Пролетев до 23-го, заскрежетал и остановился. Я боялся дышать даже, минут так..не помню, сколько. Потом вызвал лифтёров, которые прибыли часа через полтора и вытащили меня. Я всё это время простоял,как вкопанный. Ощущение свободного падения в кабине помню до сих пор.)))
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1k
Александр Час назад
Девушке конечно выздороветь и без фобий преодолеть это событие.
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255
Олег83 Час назад
Для тех у кого фобия лифтов.
Задам один вопрос, автомобиль эксплуатируете ?

При эксплуатации лифтов на территории Российской Федерации в 2020 году произошло 5 аварий, в результате которых 2 пассажира погибли, 3 человека, в том числе один работник организации, связанной с обслуживанием лифтов, получили травмы различной степени тяжести

Количество погибших в РФ в ДТП 2020г
16.152 человека

О пауках и акулах поговорим ?
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15k
homerchik Час назад
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24k
Батончик с маком 3 часа назад
После такого я бы больше никогда в лифт не зашёл.
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255
Олег83 Аня Час назад
Хотел поинтересоваться у вас ванная или душевая кабина ? Если ванная, не рекомендую мыться, можете подскользнуться упасть и об ребро ванной, сломать позвоночник ! Шансов больше, чем пострадать в лифте.
Не благодарите за вашу новую фобию :)
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