В Красногорске взбесившийся лифт едва не угробил девушку

Поездка в неисправном лифте дома ЖК «Арт» в Красногорске могла стоить россиянке жизни. Резкое падение лифта привело к травмам, а разбитое зеркало порезало пассажирке лицо.
В ЖК «Арт» Красногорска 7 сентября пострадала пассажирка. Женщина зашла в лифт и нажала кнопку 31-го этажа. С её слов, лифт сам по себе, без остановок рванул до 43-го, запахло жёной проводкой и подъёмник внезапно рухнул на пол-этажа вниз, сообщает канал 360tv.
От резкого движения пассажирка упала и потеряла сознание. Она очнулась в крови и с сильнейшим шоком.
Более подробно, но здесь у пострадавшей размыто лицо:
Позже в сети появилось видео вызволения пострадавшей из неисправного лифта.
Источник:
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43х 3 =129 м висота.Если я правилно ращитал все параметри , удар бил би на скорости примерно 300 км/ч + - 50 км/ч .При такой скорости лопнул би потолок лифта и всё оборудование которое лежит на потолке лифта свалилосби в кабину(примерно 50 кг).
А если бы это была мама с коляской....
Хотя бы зеркала из лифтов поубирали.
Задам один вопрос, автомобиль эксплуатируете ?
При эксплуатации лифтов на территории Российской Федерации в 2020 году произошло 5 аварий, в результате которых 2 пассажира погибли, 3 человека, в том числе один работник организации, связанной с обслуживанием лифтов, получили травмы различной степени тяжести
Количество погибших в РФ в ДТП 2020г
16.152 человека
О пауках и акулах поговорим ?
Не благодарите за вашу новую фобию :)