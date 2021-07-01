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На экраны выходит приквел "Клана Сопрано"

На экраны выходит приквел "Клана Сопрано" (14 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 17:56
Сообщество : Кино
Метки: Джеймс Гандольфини   Майкл Гандольфини   Многие святые Ньюарка   актеры   кино   клан сопрано   приквел   сериал   
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Тони Сопрано возвращается! Авторы приквела к "Клану Сопрано", который снимается под рабочим названием "Многие святые Ньюарка", выпустили первый трейлер будущей картины. Фильм расскажет про юные годы босса мафии, сыгранного Джеймсом Гандольфини.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Гандольфини   Майкл Гандольфини   Многие святые Ньюарка   актеры   кино   клан сопрано   приквел   сериал   
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4  комментария
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40k
Александр 58 минут назад
Ну Сопрано классный сериал, надеюсь приквелл будет не хуже.
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9k
Александр Полчаса назад
Главное что бы негров и прочих гомосеков туда не насовали
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47k
noName 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−153
Владимир 41 минуту назад
посмотрел десяток серий - блин чего с этого сериала так все прутся?
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