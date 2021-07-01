На экраны выходит приквел "Клана Сопрано"

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Тони Сопрано возвращается! Авторы приквела к "Клану Сопрано", который снимается под рабочим названием "Многие святые Ньюарка", выпустили первый трейлер будущей картины. Фильм расскажет про юные годы босса мафии, сыгранного Джеймсом Гандольфини.
Фильм "Многие святые Ньюарка" посвящен событиям, предшествующим тем, что разыгрываются в "Клане Сопрано". Роль молодого Тони Сопрано играет Майкл Гандольфини, сын покойного Джеймса Гандольфини. Семейное сходство отца и сына здесь оказалось очень на руку.
Втрейлере можно увидеть и других актеров, которые появятся в "Многих святых Ньюарка".
На семейной трапезе во «Многих святых Ньюарка» видны Кори Столл в роли Коррадо Сопрано (крайний слева), Вера Фармига (в синем платье) в роли Ливии Сопрано, Джон Бернтал в роли Джонни Сопрано, Майкл Гандольфини в роли Тони Сопрано, Габриэлла Ла Пьяцца в роли Джоанны Молтисанти и Алессандро Нивола в роли Дики Молтисанти.
В "Клане Сопрано" Ливию Сопрано, мать-манипуляторшу Тони Сопрано, сыграла Нэнси Маршан. Ливия была замужем за Джонни Сопрано (Джон Бернтал). Джонни, отец троих детей, включая Тони, и бывший глава преступного клана ДиМео, в оригинальном сериале фигурировал лишь в воспоминаниях героев.
Сыгравший в "Крестном отце" Доминик Кьянезе сыграл в "Клане Сопрано" Коррадо Сопрано. Дядя Тони Сопрано является официальным боссом преступного клана ДиМео, семьи, которая во "Многих святых Ньюарка" находится на вершине могущества.
Актеры приквела: Билли Магнуссен в роли Поли Галтиери, Джон Бернтал в роли Джонни Сопрано, Кори Столл в роли Коррадо Сопрано (сзади), Джон Магаро в роли Сильвио Данте, Рэй Лиотта в роли "голливудского хрена" Молтисанти и Алессандро Нивола в роли Дики Молтисанти.
Стив Ван Зандт в "Клане Сопрано" сыграл Сильвио Данте (на снимке - с Джеймсом Гандольфини в роли Тони Сопрано). Сильвио - Друг детства Тони, который стал солдатом в клане, а позже - консильери, главным советником преступного клана ДиМео.
Дикки Молтисанти был убит возле своего дома в середине 1970-х годов. Его сын Кристофер (Майкл Империоли, на фото рядом с Джеймсом Гандольфини в роли Тони Сопрано) был в то время младенцем. Тони с любовью вспоминал о Дикки в "Клане Сопрано".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джеймс Гандольфини Майкл Гандольфини Многие святые Ньюарка актеры кино клан сопрано приквел сериал
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