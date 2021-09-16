Мамкин революционер: палестинец поджег себя, пытаясь закинуть коктейль Молотова на израильский КПП

Предвыборные инициативы: кто и что обещает народу

Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов

В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей

Ничто не может отвлечь от шаурмы: хладнокровный израильтянин продолжал ужинать под звуки сирены

Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании

Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами