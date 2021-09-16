Мамкин революционер: палестинец поджег себя, пытаясь закинуть коктейль Молотова на израильский КПП

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И с покрышкой тоже ничего не вышло. Когда по всем фронтам не твой день.
Один из них, поджигая коктейль Молотова, случайно подпалил себя, а второй даже не успевает толком выполнить свою часть задания и из-за случившегося с напарником, быстро возвращается в машину. Видео, опубликованное в Телеграм-канале "Голос Израиля»🇮🇱 Израиль без цензуры", сопровождалось комментарием «Их меч войдет в их же сердца, и их луки сломаются». Пользователи Сети без пафоса, но и с иронией оценили старания горе-террористов.
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Не пойму , почему они из за этого инцедента не пожаловались в международный суд на том основании , что израильские солдаты поджигают обычных граждан просто ехавших по дороге .
Даваите посмотрим на етот вопрос по другому.Бил когдато танк Т-34 и бил немацкии танк Тигар. Разницу думаю не надо Вам тут расказиват.Если посмотрет на технические характеристики обеих танков можем сделат вивод что Т-34 , условно "гов но "в сравнению с Тигром . Но ! Т-34 успевали создават 2300 на месец а все осталние страни побивавшие под Гитлером успевали создават 110 Тигров на месец . Как закончилас Воина Т-34 и Тигра Вам известно. Бил и танк Шерман.Вот таких 5 Шерманов американци тратили на одного Тигра .Оказалос что и Шерман можно условно назват "гов ном".Как мне известно за каждий уничтожений Шерман американци привозили 10 нових Шерманов. Пока у Гитлера не кончилис Тигри. Вот так закончитса и воина Арабов с Евреями. У Израиля кончитса Евреи.Правда "у Израиля нет атомной бомби но если что они её збросят на кого надо".(Когдато ето заявил какойто израилский чиновник високого ранга) . Атомние бомби рекомендовано бросат далеко от своего дома и если ти уверен что не получиш тоже такую ответку. А вот бросат атомние бомби во свой двор ето я не слишал ещё. Я не буду жит через 50 лет но думаю ето время будет достаточно Арабам чтоб завоеват Израил.Даже голими руками.А как Ви думаете ?
Шавка позорная..!