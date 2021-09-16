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Мамкин революционер: палестинец поджег себя, пытаясь закинуть коктейль Молотова на израильский КПП

Мамкин революционер: палестинец поджег себя, пытаясь закинуть коктейль Молотова на израильский КПП (5 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Израиль   видео   закон кармы   коктейль молотова   кпп   палестина   террористы   
1635
5
И с покрышкой тоже ничего не вышло. Когда по всем фронтам не твой день.
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Метки: Израиль   видео   закон кармы   коктейль молотова   кпп   палестина   террористы   
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28k
MatveiVainrub Час назад
Тот случай когда коментарии на порядок круче чем само видео .
Не пойму , почему они из за этого инцедента не пожаловались в международный суд на том основании , что израильские солдаты поджигают обычных граждан просто ехавших по дороге .
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12k
Вася 37 минут назад
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Араби и правда тупие . Но ! Каждая арабская семя имеет не менее 10 детей. Сколко детей имеет израилская семя ?
Даваите посмотрим на етот вопрос по другому.Бил когдато танк Т-34 и бил немацкии танк Тигар. Разницу думаю не надо Вам тут расказиват.Если посмотрет на технические характеристики обеих танков можем сделат вивод что Т-34 , условно "гов но "в сравнению с Тигром . Но ! Т-34 успевали создават 2300 на месец а все осталние страни побивавшие под Гитлером успевали создават 110 Тигров на месец . Как закончилас Воина Т-34 и Тигра Вам известно. Бил и танк Шерман.Вот таких 5 Шерманов американци тратили на одного Тигра .Оказалос что и Шерман можно условно назват "гов ном".Как мне известно за каждий уничтожений Шерман американци привозили 10 нових Шерманов. Пока у Гитлера не кончилис Тигри. Вот так закончитса и воина Арабов с Евреями. У Израиля кончитса Евреи.Правда "у Израиля нет атомной бомби но если что они её збросят на кого надо".(Когдато ето заявил какойто израилский чиновник високого ранга) . Атомние бомби рекомендовано бросат далеко от своего дома и если ти уверен что не получиш тоже такую ответку. А вот бросат атомние бомби во свой двор ето я не слишал ещё. Я не буду жит через 50 лет но думаю ето время будет достаточно Арабам чтоб завоеват Израил.Даже голими руками.А как Ви думаете ?
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65
Nane First NameLast MihailoSerbiya 20 минут назад
Да не завоюют арабы Израиль, ровно как и наоборот. Они сколько веков уже воюют? Точно так же и об Афганистан сначала СССР зубы обломала, а потом США. Ну не завоёвываются эти страны, хоть тресни. Получится только если всех тотально вырезать.
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3k
Maikie Час назад
Собачий сын - вот так на ровном месте подъехал бросил и уехал.

Шавка позорная..!
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