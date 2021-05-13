В Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Мирных граждан о приближающейся опасности предупреждают громкие сирены тревоги, которые звучат по нескольку раз на день. Всем жителям подвергающихся обстрелу городов это время рекомендуют проводить в бомбоубежищах или подвалах домов. Однако среди израильтян находятся те, кто плевали на опасность. На камеру попал мужчина, спокойно доедающий свой ужин за столиком уличного кафе.