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Палестина и Израиль продолжают обмениваться ракетами. Простым гражданам в это время рекомендовалось пройти в бомбоубежище, чтобы переждать обстрел в безопасности. Большинство так и поступило, но не все.
В Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Мирных граждан о приближающейся опасности предупреждают громкие сирены тревоги, которые звучат по нескольку раз на день. Всем жителям подвергающихся обстрелу городов это время рекомендуют проводить в бомбоубежищах или подвалах домов. Однако среди израильтян находятся те, кто плевали на опасность. На камеру попал мужчина, спокойно доедающий свой ужин за столиком уличного кафе.
Ни звуки обстрела, ни воющая сирена, судя по всему, не испортили ему аппетит. Война войной, а обед (или в данном случае ужин) - по расписанию!
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Выглядит впечатляюще, но вряд ли кто-нибудь захочет увидеть такое собственными глазами над своим городом.