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"Б***!Б***!Б***!": будничный диалог начальника пожарной части с подчиненным попал на видео

"Б***!Б***!Б***!": будничный диалог начальника пожарной части с подчиненным попал на видео (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 07:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   начальник   подчиненный   пожарная часть   
3097
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Начальник в мягкой форме осведомляется, по какой причине не заправлена техника. Подчиненный немедленно отвечает. Мат, побои, все дела.

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Метки: Москва   видео   начальник   подчиненный   пожарная часть   
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738
Ksenia2 2 часа назад
Феодализм как есть. Каким бы "нормальным" ни был начальник, каким бы ужасным ни был проступок подчиненного, так вести себя просто недопустимо.
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11k
Graf_Dracula 19 минут назад
А какого он мля леща имеет право так себя вести? И вообще такого начальства нужно сразу же на место поставить, причем раком. И уволиться накуй.
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
Посмотрел пости етого автора . Сплошной негатив про РФ. Читал и методички гостдепа.Один из способов создат ненавист к комуто или чемуто ето именно тот которим етот автор ползуетса .
Еще один пост из раздела : В России всё плохо , даваите свергат Путина ".
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8k
Ntvl 49 минут назад
Вечеславович походу скоро будит работать охранником в магазине. Кончилась карьера.
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27k
EvilHomer Час назад
Это не начальник это вы@лядок какой то.
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2k
Sergius SPb Час назад
МЧС? Московские?Ну, тогда понятно. Долб-бы бездельники.
А чего хотели-то по сути от армейской структуры?
У них даже начальство гибнет поскользнувшись на водопадах....
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3k
Maikie Час назад
Иногда всё намного проще , начальник пркиазал , сказал а не исполнили , вот и бесится . т.к. любая ништатная ситуация , машины не в "боевой готовности" и все "шишки" на нём
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567
MerryGoRound Час назад
Я конечно всё понимаю, и что подчиненные могут оплошать, и что сам забыл и потом решил скинуть ответственность на подчиненных, но при любом раскладе кидаться с кулаками на подчиненных и тем более угрожать им... С каких пор у нас какое то бандичьё гопота в столь важных структурах стала работать?!?!
Ааа.... Ну, да...к сожалению, это далеко не прецедент, а скорее норма... (((
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4k
torum11 Час назад
Начальник просто Мудак!
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−135
шляхтич Час назад
духовно, скрептно, пгавославно
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4k
Vasiliy Час назад
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20k
Mike Miller Час назад
Его уже уволили? Если нет - уволят обязательно.
НЕ БОЙТЕСЬ СНИМАТЬ ТАКИХ КОЗЛОВ!!!
Только огласка может снять их с должности. Стандартная схема с жалобами ничего не даст.
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−95
А. А. Час назад
Чтобы там ни было. Это уголовное дело. Без вариков.
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63k
Viktor Час назад
Был у нас в армии старшина, прапорщик Говнов (фамилию забыл), от любил поматериться перед строем! Я, когда он сказал "Что вы тут лыбитесь, как-будто я х.й, а вы все пи.ды", не выдержал и сказал - "И это говорит советский старшина, советским солдатам!". Меня поддержали, грозились до политотдела дойти и эта гнида резко убавила свои выражения, но на меня заимел оху.., офигенный зуб, но, как говорит Каневский, это уже другая история.
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4k
brotherirk 2 часа назад
Начальник - до свидания)
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30k
Аццкий КОТ 2 часа назад
И вот нахрена как многие согласны что слили, нафига эта объяснительная? Лишнюю бумажку как доказательство? По сути он может так же написать что "У меня не было денег!" И подать? Всё заснять на видео. А если турнут то может спокойно с жалобой обратится?! И кому такой цирк нужен? Я думаю по молодости получил приказ, отвлёкся на тик ток и из башки вылетело.
Касательно поведения начальства - тут согласен, не подобающие поведение. Считаешь, что подчинённый не справляется, устраивай аттестацию и пока пока. А если просто [мат], ну думаю первое китайское в таком случаи дойдёт. ХЗ. Кроме 15 секунд мата толком ничего не ясною
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