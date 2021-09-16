"Б***!Б***!Б***!": будничный диалог начальника пожарной части с подчиненным попал на видео

В соцсетях стали перебирать варианты, по какой причине служебная техника осталась незаправленной? Ну не дурак же подчиненный, чтобы просто так игнорировать свои обязанности? Некоторые предположили, что машины заправляют на свои деньги - дескать, во многих структурах так.