"Б***!Б***!Б***!": будничный диалог начальника пожарной части с подчиненным попал на видео

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Начальник в мягкой форме осведомляется, по какой причине не заправлена техника. Подчиненный немедленно отвечает. Мат, побои, все дела.
Начальник в лице Александра Камаева вежливо спрашивает, почему не заправлена техника МЧС. Водитель отвечает, что вчера дважды подходил к нему с этим вопросом. Трехэтажная стена русского народного мата и побои собьют с ног кого угодно.
Заметив камеру, Камаев свирепеет и с обычных оскорблений переходит на угрозы.
Заметив камеру, Камаев свирепеет и с обычных оскорблений переходит на угрозы.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика! Очень много ненормативной лексики
Пожарно-спасательная часть №10, Москва
В соцсетях стали перебирать варианты, по какой причине служебная техника осталась незаправленной? Ну не дурак же подчиненный, чтобы просто так игнорировать свои обязанности? Некоторые предположили, что машины заправляют на свои деньги - дескать, во многих структурах так.
Сотрудники части утверждают, что их начальник, в целом, нормальный человек, хоть и вспыльчивый. В МЧС уже организовали служебную проверку и временно отстранили Камаева от работы.
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Еще один пост из раздела : В России всё плохо , даваите свергат Путина ".
А чего хотели-то по сути от армейской структуры?
У них даже начальство гибнет поскользнувшись на водопадах....
НЕ БОЙТЕСЬ СНИМАТЬ ТАКИХ КОЗЛОВ!!!
Только огласка может снять их с должности. Стандартная схема с жалобами ничего не даст.
Касательно поведения начальства - тут согласен, не подобающие поведение. Считаешь, что подчинённый не справляется, устраивай аттестацию и пока пока. А если просто [мат], ну думаю первое китайское в таком случаи дойдёт. ХЗ. Кроме 15 секунд мата толком ничего не ясною