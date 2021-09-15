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Талибы* наткнулись в горах на забытый склад советских баллистических ракет

Талибы* наткнулись в горах на забытый склад советских баллистических ракет (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 07:46
Сообщество : Военное
Метки: ynews   Р-17   афганистан   видео   находка   панджшер   ракеты   эльбрус   
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Боевиками радикального движения «Талибан*» в одном из ответвлений Панджшерского ущелья обнаружены безхозные баллистические ракеты.

Как сообщает Telegram-канал Dambiev, талибы* нашли баллистические ракеты Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) 9К72 «Эльбрус».


На видео показано, как вооружённые люди бродят в горной местности вокруг сложенных на земле под открытым небом разукомплектованных ракет Р-17. Отдельно от двигателей видны разбросанные части боеголовок. Судя по всему, это детали осколочных боевых частей 8Ф44, которые поставлялись В Афганистан с ракетами Р-17Э.

Начиная с 1989 года, комплексы 9К72 стояли на вооружении ракетного батальона МГБ Республики Афганистан. Вероятно, в горах найдены именно эти ракеты. Однако, учитывая то, что СССР прекратил производство ракет Р-17 в 1987 году, а срок их технической пригодности составляет 22 года, опасность найденные боеприпасы теперь представляют, главным образом, только самим талибам*.


*«Талибан» (талибы) -запрещённая в России террористическая организация.


Всем не хворать, оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.

Источник:

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Метки: ynews   Р-17   афганистан   видео   находка   панджшер   ракеты   эльбрус   
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6k
hairov Час назад
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1k
Ивлар 8 минут назад
Ну, вот,а я уж подумал,что C&C Generals?сбываться начала
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−104
Mirza Huseyinov 15 минут назад
*«Талибан» (талибы) -запрещённая в России террористическая организация.
Это ясно.
А что они делали в Москве летом?
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16k
Пумба 15 минут назад
Фишкяне, а подскажите, пожалуйста, что в этом видео указывает на дату съемки? Как отличить: снято это в 1985 или в 2021? Качество - как раз для аналоговых видеокамер 85-го года. Вертикальное видео? Видеоредактор любой. В кадре ни современных автомобилей, ни мобильных телефонов, ни свежего оружия...
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8k
Клёст Полчаса назад
)Талибам /запрещённая в России организация/ для того чтобы повысить свой вес в регионе и мире, вовсе не нужно разыскивать в этом хламе боеспособные ракеты - достаточно будет просто объявить что им удалось это сделать))
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76
Nane First NameLast Час назад
Ракеты потерялись. Ога. А они их нашли.
Почему у меня ракеты по дороге в продуктовый не валяются?
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39k
dima423 Час назад
как там Фашист в Брате 2 говорил - эхо войны)
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10k
paranoid Час назад
Срок годности 22 года. Угу. То-то у нас внутри страны на вооружении ракеты середины прошлого века до сих пор стоят. Им просто каждый раз продлевают срок годности.
Скорее всего если найдется тот кто их сможет собрать, то и бахнуть он их тоже сможет.
А вот как можно было "забыть" о баллистических ракетах, это бл.ть вопрос...хотя в нашей стране возможностей риторический.
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5k
Roman Час назад
Горы они там уже нашли?
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10k
Джон Уик Час назад
Думаю что талибы ещё найдут много чего интересного в своей стране. Оружия там бросили не меренное количество.
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21k
Андрей Иванов Час назад
Да они их заправит не смогут, не то что выстрелить. Там самое ценное - транспортёр, если на ходу
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76
Nane First NameLast Андрей Иванов 53 минуты назад
Зачем им транспортёр/тягач? А ишаков куда девать - выбрасывать?
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