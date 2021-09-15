Талибы* наткнулись в горах на забытый склад советских баллистических ракет

Начиная с 1989 года, комплексы 9К72 стояли на вооружении ракетного батальона МГБ Республики Афганистан. Вероятно, в горах найдены именно эти ракеты. Однако, учитывая то, что СССР прекратил производство ракет Р-17 в 1987 году, а срок их технической пригодности составляет 22 года, опасность найденные боеприпасы теперь представляют, главным образом, только самим талибам*.





*«Талибан» (талибы) -запрещённая в России террористическая организация.





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