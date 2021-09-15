Талибы* наткнулись в горах на забытый склад советских баллистических ракет

Боевиками радикального движения «Талибан*» в одном из ответвлений Панджшерского ущелья обнаружены безхозные баллистические ракеты.
Как сообщает Telegram-канал Dambiev, талибы* нашли баллистические ракеты Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) 9К72 «Эльбрус».
На видео показано, как вооружённые люди бродят в горной местности вокруг сложенных на земле под открытым небом разукомплектованных ракет Р-17. Отдельно от двигателей видны разбросанные части боеголовок. Судя по всему, это детали осколочных боевых частей 8Ф44, которые поставлялись В Афганистан с ракетами Р-17Э.
Начиная с 1989 года, комплексы 9К72 стояли на вооружении ракетного батальона МГБ Республики Афганистан. Вероятно, в горах найдены именно эти ракеты. Однако, учитывая то, что СССР прекратил производство ракет Р-17 в 1987 году, а срок их технической пригодности составляет 22 года, опасность найденные боеприпасы теперь представляют, главным образом, только самим талибам*.
*«Талибан» (талибы) -запрещённая в России террористическая организация.
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Это ясно.
А что они делали в Москве летом?
Скорее всего если найдется тот кто их сможет собрать, то и бахнуть он их тоже сможет.
А вот как можно было "забыть" о баллистических ракетах, это бл.ть вопрос...хотя в нашей стране возможностей риторический.
Про боеголовки:
"Отдельно от двигателей видны разбросанные части боеголовок."