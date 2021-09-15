5 фильмов из ГДР, "порвавших" советский кинопрокат





Была на свете такая страна - ГДР, в которой снимали великолепное кино. Западный мир по идеологическим причинам от этого кино всячески открещивался, но зато в Советском Союзе фильмы из ГДР обожали. ГДРовское кино, как и ГДРовская одежда, обувь, продукты питания пользовались в СССР огромным спросом. Для советских граждан это был такой "глоток Запада".





Подавляющее большинство восточногерманских фильмов сняты на уникальной студии ДЕФА, основанной в 1946 году и упраздненной в 1992-ом. ДЕФА объединяла выдающихся режиссеров, актеров, мультипликаторов, сценаристов. Это был настоящий Голливуд, но с восточногерманским колоритом.



За почти полвека ДЕФА сняла больше 700 художественных фильмов, огромное количество документалок и мультфильмов. Некоторые ленты считаются шедеврами кинематографа, как, например, номинированный в 1974 году на премию "Оскар" фильм Франка Байера "Якоб-лжец".



Следует сказать, что в СССР попадали далеко не все фильмы студии ДЕФА. Там тоже было немало идеологических нюансов: все-таки в ГДР снимали несколько свободнее, чем в СССР. В некоторых лентах советские чиновники от кинематографа могли усмотреть крамолу.



Но те ленты, что все-таки доходили до наших экранов, в большинстве своем становились стопроцентными хитами. Особенно это можно сказать о следующих пяти фильмах.





5. Отверженные (1958)







Мало кто знает, что грандиозная французская киноэпопея "Отверженные" с Жаном Габеном в роли Жана Вальжана, снималась в ГДР киностудией DEFA.



Роман-эпопея Виктора Гюго был невероятно популярен в СССР, так что грандиозный успех экранизации был вполне предсказуем. Тем более, что восточные немцы и французы в стремлении "дать европейский ответ Голливуду", не поскупились. Для съемок была построена грандиозная декорация - революционный Париж в миниатюре. Даже в эпизодических ролях снялись звезды французского и немецкого кино.





4. Приключения Вернера Хольта (1965)







Восточные немцы много снимали про войну, пытаясь понять, осмыслить, как целый народ оказался обманут бесноватым фюрером, оказался сторонником самой бесчеловечной идеологии в истории. Фильм "Приключения Вернера Хольта" - экранизация романа Дитера Нолля, рассказывающего о судьбе молодого немецкого солдата, призванного в армию сразу после школы.



"Приключения" - это весьма точное и саркастическое название. Да, поначалу под воздействием геббельсовской пропаганды немецкая молодежь полна энтузиазма. Вернер и его товарищи рвутся в бой, воспринимая поход на Восток, как интересное приключение.



Когда "приключение" превращается в кровавую мясорубку, когда молодой человек становится свидетелем преступлений СС, Вернер начинает понимать, что сторона, на которой он находится, вовсе не является добром.



Заключительный аккорд "приключения" Вернера - бой с подступающими к Берлину советскими солдатами.



Фильм получил множество премий, в том числе, премию Московского международного кинофестиваля. В 1996 году комиссия по культуре Бундестага включила "Приключение Вернера Хольта" в список 100 самых значимых немецких фильмов всех времен.





3. Черный бархат (1964)







Помимо военных фильмов, у ГДРовских кинематографистов великолепно получались шпионские ленты. В конце 60-х в СССР прогремел "Черный бархат" - этот фильм показывали в каждой деревне, где был клуб с киноэкраном.



Захватывающее, атмосферное кино Хайнца Тиля с великолепной Труде Бехман и Фредом Дельмаре рассказывает о попытке так называемого вредительства.



На Лейпцигской промышленной выставке должны продемонстрировать уникальный подъемный кран, созданный в ГДР. Чтобы не допустить этого, иностранная разведка поручает своему резиденту - инженеру Зибелке - устроить катастрофу крана на его презентации.



Для этого Зибелка получает от своих кураторов кислоту, на шпионском жаргоне - "Черный бархат". Кислоту инженер должен влить в главный цилиндр, и тогда кран рухнет.



Разоблачить шпиона должен сотрудник ШТАЗИ Берг и его молодая помощница. Счет идет на часы, а последствия крушения крана будут трагическими.





2. "Три орешка для Золушки" (1973)







Этот, безо всякого преувеличения, великий, фильм был снят двумя ведущими студиями советского блока - восточногерманской ДЕФА и чехословацкой Barrandov Studios. Сказка стала новогодней классикой в Германии (причем, как Восточной, так и Западной), в Чехии, в Польше, в Румынии. "Три орешка для Золушки" восторженно приняли на Кубе, в Западной Европе и даже в США. Во времена засилья диснеевских сказок, ДЕФА и Barrandov сняли невероятно атмосферное, доброе, душевное кино.



Золушка в исполнении очаровательной Либуше Шафранковой стала эталоном воплощения этой роли. Одна из актрис фильма, Даниэла Главачова (в фильме исполнила роль Доры), рассказывала:



«Фильм получился таким прекрасным и нестареющим потому, что вся группа работала на необычайном воодушевлении, на съёмочной площадке царило согласие и желание сделать настоящую сказку, сказку на все времена. Что в итоге и получилось».

С актрисой трудно поспорить - фильм "Три орешка для Золушки", и правда, прошел проверку временем. В Европе его смотрят и пересматривают, как у нас - комедии Гайдая.



Успех фильма "Три орешка для Золушки" в СССР был ошеломительным, и до сих пор фильм входит в список самых популярных в России киносказок.





1) Истерны с Гойко Митичем







Однако, по настоящему культовой в СССР стала серия фильмов про индейцев Америки, снятая студией ДЕФА по мотивам книг Фенимора Купера. Для этих фильмов кинокритиками был даже придуман специальный термин - "истерн". "Истерны" ДЕФА вступали в полемику с американскими вестернами, в которых индейцы изображались в качестве темной, жестокой и невежественной массы. Американские же ковбои были настоящими героями, хранителями тонких ростков цивилизации.



В фильмах ГДРовской студии индейцы, напротив, были благородными, мужественными людьми, которые сражались с чужеземцами за свою землю и культуру.



Главного героя серии - следопыта Чингачгука - сыграл югославский актер Гойко Митич, для которого эта роль стала судьбоносной.



В СССР фильм "Чингачгук - Большой Змей" посмотрело около 37 млн. человек. Следующие фильмы серии также пользовались бешеной популярностью.



Гойко Митич стал в СССР настоящей звездой. Девочки влюблялись в мужественного красавца, мальчики хотели быть на него похожим. С утра до вечера во дворах слышался характерный клич - там вовсю шла игра в индейцев и бледнолицых.





Вот такие замечательные фильмы снимали в давно исчезнувшей с карты мира стране ГДР. И для многих жителей другой исчезнувшей страны - СССР - это замечательное кино стало частью детства, частью юности.