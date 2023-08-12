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В Дагестане жители двух сёл подрались из-за музыки на свадьбе

В Дагестане жители двух сёл подрались из-за музыки на свадьбе

Автор:
12 августа 2023 10:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Музыка   массовая драка   полиция   свадьба   
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В потасовке участвовало более 100 человек.

Вчера около 7 часов вечера на пустыре в Ногайском районе Дагестана собрались жители двух соседний посёлков (Шумелик и Батыр-Мурза), чтобы выяснить отношения. Конфликт, который привёл к массовой драке, произошёл днём ранее. По данным СМИ, жители двух сёл не смогли прийти к согласию в вопросе выбора музыки на свадьбе.


Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово и произошёл конфликт, сообщила глава-пресс-службы дагестанского МВД Гаяна Гариева.

По скромным подсчётам, в потасовке участвовало 100 человек. Драка мало походила на классическую стенка на стенку — жители двух сёл воевали в основном палками и камнями. По данным МВД, пострадавших в потасовке не было. Однако в одном из роликов можно заметить лежащего на земле мужчину с пробитой головой.

Конфликт удалось погасить прибывшими на место сотрудниками полиции. Немного позже на место происшествия приехали глава миннаца РД Энрик Муслимов и министр сельского хозяйства Мухарбий Аджеков. Вместе со старейшинами сёл они поговорили с участниками драки и уладили конфликт.

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Метки: Видео   Дагестан   Музыка   массовая драка   полиция   свадьба   
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5  комментариев
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20k
Анатолий Соколов 44 минуты назад
что за свадьба без драки ...
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14k
Yorge 7 минут назад
свадьба удалась
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1k
Сергей 8 минут назад
суровые парни...
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13k
Djeff 13 минут назад
Ну, что, камни и палки - это уже эволюционный прогресс. Не пройдёт и 50-70тысяч лет и они превратятся в людей...
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23k
ЦСКА 14 минут назад
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