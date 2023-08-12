В Дагестане жители двух сёл подрались из-за музыки на свадьбе

По скромным подсчётам, в потасовке участвовало 100 человек. Драка мало походила на классическую стенка на стенку — жители двух сёл воевали в основном палками и камнями. По данным МВД, пострадавших в потасовке не было. Однако в одном из роликов можно заметить лежащего на земле мужчину с пробитой головой.